'തനിക്കെതിരെ പി ആര് വര്ക്ക് ചെയ്യുന്നു';മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ നടനും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരെ ആരോപണവുമായി ജോജു ജോര്ജ്
മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ നടനും ഭാര്യയും ചേർന്ന് തനിക്കെതിരെ പി ആർ വർക്ക് നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി നടന് ജോജു ജോര്ജ് രംഗത്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 1:18 PM IST
മലയാള സിനിമയിലെ താരദമ്പതികള്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നടന് ജോജു ജോര്ജ്. തനിക്കെതിരെ പി ആര് വര്ക്ക് നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ജോജുവിന്റെ ആരോപണം. ഇന്സ്റ്റഗ്രാം ലൈവിലൂടെയാണ് ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നടന് രംഗത്ത് എത്തിയത്.
മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ നടനും ഭാര്യയും ചേർന്ന് തനിക്കെതിരെ പി ആർ വർക്ക് നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ജോജു ജോര്ജ് പ്രതികരിച്ചത്. നടനും ഭാര്യയും കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ പല പ്രമുഖ താരങ്ങളും തനിക്കെതിരെ പെയ്ഡ് പി ആര് വര്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും താരം ആരോപിച്ചു. ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ജോജു നായകനായി എത്തിയ വരവ് സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടന് ലൈവ് വന്നത്.
ചിത്രത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന ആസൂത്രിത നെഗറ്റീവ് ക്യാംപെയ്നുകള്ക്കെതിരെയും നടന് പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം ജോജുവിന്റെ താരദമ്പതികളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും ആരാണ് ആ താരദമ്പതികള് എന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയി തിരയുന്നത്.
ഷാജി കൈലാസും ജോജു ജോര്ജും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണ് വരവ്. ഹൈറേഞ്ചിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് പൂർണ്ണമായും ത്രില്ലർ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മധ്യതിരുവതാം കൂറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ, രംഗങ്ങൾക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്.
മലയോരമേഖലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ പോളി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പോളച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ജോജു ജോർജ് എത്തുന്നത്. പോളച്ചന്റെ ജീവിതപോരാട്ടങ്ങളും പ്രതികാരവും ഇഴചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ‘വരവ്.
മുരളി ഗോപി, അർജുൻ അശോകൻ, വിൻസി അലോഷ്യസ്, ബാബുരാജ്,ബൈജു സന്തോഷ്, ദീപക് പറമ്പോൾ, ബിജു പപ്പൻ, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ബോബി കുര്യൻ, അശ്വിൻ കുമാർ, ബാലാജി ശർമ്മ, ചാലി പാലാ, രാധികാ രാധാകൃഷ്ണന് എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം മുൻനായിക സുകന്യയും സുപ്രധാനമായ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.
ഓൾഗാ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നൈസി റെജി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോമി ജോസഫ് ആണ്. വലിയ മുടക്കുമുതലിലും വൻ താരപ്പൊലിമയിലുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
മൂന്നു തവണയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്. നാലു ദിവസം കൊണ്ട് 12.28 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. എട്ട് ആക്ഷന് സീക്വന്സുകളും ചിത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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