'ജോൺസൺ ഒന്നുകൂടി ആ വരികൾ മൂളാമോ', മലയാളികൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുവച്ച ഗാനങ്ങള്; മാഷില്ലാത്ത 15 വര്ഷങ്ങള്
"ഒരുപാട് വിഖ്യാതമായ ഗാനങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ സ്വയംമൂളുന്ന തന്റെ പാട്ടുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്".
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 10:31 AM IST
അക്കി വിനായക്
കവിതയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു പാട്ട് വേണം. അലങ്കാരങ്ങൾ വേണ്ട ലളിതമായിരിക്കണം. ഈണം, ഒറ്റത്തവണ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരികൾ കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കോറിയിടണം. പല സംഗീതസംവിധായകരും ജോൺസൺ മാസ്റ്ററോട് സിനിമയിലെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയേ പറയാറുള്ളൂ… വീട്ടിലും വഴിയിലും സംഗീതമാലോചിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒന്നും ജോൺസൺ മാസ്റ്ററിനില്ല. അഥവാ ഒരു ഈണം മനസ്സിൽ ഉദിച്ചാൽ നേരെ വിടും മദ്രാസിലെ പാംഗ്രൂവ് ഹോട്ടലിലേക്ക്. അതാണ് മാസ്റ്ററുടെ രാശി. പിന്നെ ഏകാന്തമായ ഒരു ധ്യാനത്തിന് സമാനമാണ് സംഗീത സംവിധാനം.ധ്യാനത്തിനൊടുവിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഈണം ജനിക്കുന്നു. തലമുറകളോളം ആ പാട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഇല്ലാതായിട്ട് 15 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു എന്നത് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന തിരിച്ചറിവാണ്. മലയാള സിനിമ സംഗീതത്തന്റെ കുന്നിമണിച്ചെപ്പ്.
ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ സംഗീതത്തെയും ഗാനങ്ങളെയും ഉപമയും അലങ്കാരവും സാഹിത്യഭാഷയും കൊണ്ട് മലയാളിക്ക് മുന്നിൽ അക്ഷരക്കസർത്ത് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 18 ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത്. ഓർമ്മനാൾ പിന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിയുന്നു. ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ വായിച്ചാലോ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചത് ടെലിവിഷൻ അവതാരകനും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോക്ടർ ഷൈൻ കുമാറാണ്. സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് മായുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ജോൺസൺ മാഷിനെ കുറിച്ച് ചോർത്തിയെടുത്ത ചില വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനു വേണ്ടി പങ്കുവച്ചു.
സിൽക്കും..ജോൺസൺ മാസ്റ്ററും..
70കളുടെ അവസാനം. ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തെങ്കിലും സിനിമാ മണ്ണിൽ കാലുറപ്പിക്കാൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർക്ക് ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരും.. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മലയാള സിനിമ ചെന്നൈയിൽ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററും. മറ്റു സംഗീത സംവിധായകരുടെ റീ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ തിരക്കുണ്ട് ജോൺസൺ മാസ്റ്റർക്ക്. പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ ശോഭിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിൽ നിന്ന് വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും പണവും ലഭിച്ചതുമില്ല.
നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി നോക്കിയാലോ എന്നൊക്കെ മാസ്റ്റർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നാൾ ചെന്നൈ നഗരത്തിലൂടെ വെറുതെ ഒന്നു നടക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് മാസ്റ്റർ. കുറച്ചു ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഹോഡിങ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഹോഡിങ്ങിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ സിൽക്ക് സ്മിതയാണ്. അതും അൽപ്പവസ്ത്രത്തിൽ. ഇതേതാ സിനിമ നോക്കിയപ്പോൾ സിൽക്ക് ബൈ നൈറ്റ് എന്നൊരു തമിഴ് ചിത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ചിത്രത്തിന് താഴേക്ക് കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ സംഗീത സംവിധായകന്റെ പേര് ജോൺസൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അത് കണ്ട അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഞെട്ടി. ജോൺസൺ എന്നപേരിൽ മറ്റൊരു സംഗീത സംവിധായകൻ നിലവിൽ തെന്നിന്ത്യയിലില്ല. അതേ ഈ ജോൺസൺ ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഞാനെപ്പോൾ ചെയ്തു. മാസ്റ്റർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനായി. സംവിധായകന്റെ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് മാൻ ആന്റണി എന്ന് വ്യക്തമായി. അതോടൊപ്പം കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പുവശം ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു.
ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ആദ്യകാലത്ത് ചെയ്ത ഒരു മലയാള സിനിമയുണ്ട്. ആ സിനിമയുടെ പേരാണ് 'ഇണയെ തേടി'. ഒരു സാധാരണ ചിത്രം. മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തതും ഒരു സാധാരണ സിനിമയായി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ചില സിനിമകളെ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിലവാരത്തിൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് ശേഷം ഒരുക്കി ബിസിനസ് നേടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ 'ഇണയെ തേടി' കുറച്ച് ഇക്കിളി ചേർത്ത് തമിഴിൽ സിൽക്ക് ബൈ നൈറ്റ് എന്ന ചിത്രമാക്കി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവശ തമിഴ്ഹൃദയങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് സംവിധായകനെയും നിർമ്മാതാവിന്റെയും ഉദ്ദേശം. തന്റെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഗതി വന്നല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ തലയിൽ കൈവച്ചു പോയി.
ഒരു ടവ്വലും ഒരു മഞ്ചാടിയും
ഒരുപാട് വിഖ്യാതമായ ഗാനങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ സ്വയംമൂളുന്ന തന്റെ പാട്ടുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് 'പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'കുന്നിമണി ചെപ്പു തുറന്നു' എന്ന ഗാനവും 'ശേഷം കാഴ്ച'യിലെ 'മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ' എന്ന ഗാനവും. പത്മരാജൻ- ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ -ഒഎൻവി കുറുപ്പ്. അതൊരു ഇന്ദ്രജാല കൂട്ടായ്മയാണ്. പൊതുവേ ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് വരികൾ എഴുതാൻ ഒഎൻവി തയ്യാറല്ല. പക്ഷേ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ സംഗീതം നൽകിയ ചില പാട്ടുകൾക്ക് ഒഎൻവി സംഗീതത്തിനനുസരിച്ച് വരികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെരുപ്പിനനുസരിച്ച് കാലു വെട്ടാൻ തനിക്ക് ആകില്ല എന്നാണ് ഒഎൻവിയുടെ പക്ഷം.
'കൂടെവിടെ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പാശ്ചാത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന പത്മരാജന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ട്യൂണുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് ഒഎൻവി 'ആടി വാ കാറ്റേ'യും, 'പൊന്നുരുകും പൂക്കാല'വും എഴുതി. ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് പാട്ട് എഴുതാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒഎൻവി യെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പത്മരാജൻ എന്ന ഘടകം ആയിരിക്കാം. അതിനുശേഷം അങ്ങനെയൊരു സാഹസത്തിന് ഒ എൻ വി മുതിർന്നിട്ടില്ല. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ശ്രീനിവാസിന്റെ തിരക്കഥയിൽ സത്യൻ അന്തിക്കാട് 'പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
ഗാനത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒഎൻവിയോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ വരികൾ എഴുതി കിട്ടി. ചെന്നൈയിലെ പാംഗ്രൂവ് ഹോട്ടലിലെ പതിവു മുറിയിൽ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. വരികൾ വായിച്ച് ഒരല്പം നിരാശയോടെയാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. വരികൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കുന്നിമണി ചെപ്പു തുറന്നു.. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം വരികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ. സത്യൻ അന്തിക്കാട് തന്റെ വ്യാകുലത പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇല്ല സത്യാ ഇത് നല്ല വരികളാണ്. ഇതൊരു മികച്ച ഗാനമാകും ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഉറപ്പുനൽകി. പക്ഷേ ആ ഉറപ്പിൽ സത്യൻ അന്തിക്കാട് തൃപ്തനായില്ല.
ക്ഷീണമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ടവൽ ധരിച്ച് അദ്ദേഹം ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി. ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ആകട്ടെ കട്ടിലിൽ തന്റെ ഹാർമോണിയപ്പെട്ടി ചേർത്തു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യൻ അന്തിക്കാട് ബാത്ത്റൂമിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചു. ഒരു മഗ് വെള്ളം തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കാണും. മുറിയിൽ ആദ്യ വരിയുടെ സംഗീതം മൂളുന്നതും വിരലുകൾ ഹാർമോണിയത്തിൽ അമരുന്നതും സത്യൻ അന്തിക്കാട് ബാത്റൂമിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേട്ടു. അതെ ടവ്വലോടുകൂടി സത്യൻ അന്തിക്കാട് പുറത്തിറങ്ങി. 'ജോൺസൺ ഒന്നുകൂടി ആ വരികൾ മൂളാമോ'. മാസ്റ്റർ വീണ്ടും അതെ ട്യൂണിൽ വരികൾ മൂളി. ടവ്വൽ കുറച്ചുകൂടി മുറുക്കി ഉടുത്തുകൊണ്ട് സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു.. 'മതി ഇതു മതി'.അരയിലെ ടവ്വലിന്റെ ഉറപ്പിൽ സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ. അങ്ങനെ ജനിച്ച പാട്ടാണ് ഇന്നും മലയാളികൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന 'കുന്നിമണി ചെപ്പു തുറന്ന്'...
തൃശ്ശൂർ നെല്ലിക്കുന്ന് സെന്റെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ദേവാലയത്തിലാണ് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത്. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 18ന് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു. ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ റെൻ ഒരു ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ അന്തരിക്കുകയുണ്ടായി. മകൾ ഷാൻ സംഗീതസംവിധായകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് നാലു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു. മൂന്നുപേരും സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിയിലെ സെമിത്തേരിയിൽ ഒരുമിച്ചാണ് ഉറങ്ങുന്നത്.
ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ദൃശ്യമടക്കമുള്ള സിനിമകൾക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയ അനിൽ ജോൺസൺ തയ്യാറായി. അദ്ദേഹവും തന്റെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് ഇ ടി വി ഭാരതി നോട് വിശദീകരിച്ചു.
"ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ സംഗീതം വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കേട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പിൽക്കാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ കാര്യം. ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള പല വിഖ്യാത സംവിധായകരുടെയും ഗാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവരുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ലെയറുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു 15 വയസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇംപാക്ട് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ. പത്തുവർഷം മുമ്പ് മനസ്സിലാകാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പിടികിട്ടുന്നത് പിന്നീട് ആയിരിക്കും. ഒരു സംഗീതസംവിധായകനായി മാറിയിട്ട് അവരുടെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അവർ അവരുടെ സംഗീതത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്",അനിൽ ജോൺസൺ.
"മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗീതം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നത് മിനിമലിറ്റി ആണ്. അതുപോലെതന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു സിനിമയുടെ പ്രീ ക്ലൈമാക്സ് മനോഹരമായ ഒരു സംഗീത സംവിധായകന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആ സിനിമ താഴെ വീഴില്ല. അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞാൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്". അനിൽ ജോൺസൺ പറഞ്ഞു.
'ശേഷം കാഴ്ചയിൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ' എന്ന ഗാനം പുതിയ തലമുറയിലെ മിഥുൻ മുകുന്ദൻ ദിലീപ് ചിത്രമായ 'പവി കെയർ ടേക്കറിന്' വേണ്ടി റീ ക്രിയേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ മിഥുൻ മുൻപ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് തുറന്നു പറയുകയുണ്ടായി.
"ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് പഴയ ഗാനങ്ങളെ റീ ക്രീയേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ല താൻ. സിനിമകളുടെ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിന് അങ്ങനെയൊരു ഗാനം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. 'പവി കെയർടേക്കർ' എന്ന സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 'മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ' എന്ന ഗാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സംവിധായകനായ വിനീത് നൽകിയ നരേഷൻ അത്രയും ആഴമുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞശേഷം ഏകദേശം രണ്ടുദിവസത്തോളം 'മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ' എന്ന ഗാനം തുടർച്ചയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു",മിഥുൻ തുടര്ന്നു.
"ഒരുപക്ഷേ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ ആ ഗാനം റീ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഒരുപക്ഷേ ആ സമയത്തായിരുന്നു. ആ ഗാനം വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സുഖത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ ദിവസം. എന്താ അതിന്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ. ഞാൻ ഏറെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോസറിന്റെ പാട്ടാണ് 'മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ'. അത് റീക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെയുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്വീകരിച്ചത്. ആ ഗാനത്തെ ഒരു കാരണവശാലും വികലമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഒറിജിനൽ ഗാനം കേൾക്കുന്ന അതേ ഫീൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാനുള്ള ശ്രമം ആയിരുന്നു നടത്തിയത്. മിഥുന്റെ വാക്കുകൾ.
ജോൺസൺ മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കെ ജയകുമാർ ഐ എ എസിനു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയായിരുന്നു. "2011 ൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററെ അവസാനമായി കാണുന്നത്.
പരിപാടിയിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ലൈവ് ആയി വരികൾ എഴുതി ലൈവ് ആയി ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നു. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരികൾ എഴുതാൻ എനിക്ക് പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബ്രേക്ക് സമയത്ത് ഗ്രീൻ റൂമിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ വരികൾ എഴുതിയത്. വീണ്ടും പരിപാടിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വരികൾ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ക്ക് നൽകി. അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിരവധി ക്യാമറകൾക്കു മുന്നിൽ ലൈവ് ആയി അദ്ദേഹം ആ വരികൾക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കി. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് വരികൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഗീതം നിർവഹിക്കാനും സാധിച്ചത് എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു.
ഇതേ രീതിയിൽ നിരവധിതവണ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിഭ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പരിപാടിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഒരല്പം നേരത്തെ യാത്രതിരിച്ചു. എന്റെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അല്പം വൈകിയാണ് ഇറങ്ങിയത്. യാത്ര ചോദിക്കാതെയാണ് അന്ന് പിരിഞ്ഞത്. പരിപാടിക്ക് ശേഷം നേരിൽകണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നാലു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം അറിയുന്നത് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ മരണവാർത്തയാണ്. തകർന്നുപോയി".
ആർക്കും മറക്കാനാകാത്ത ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങൾ. 'എന്റെ മൺവീണയിൽ' എന്ന ഗാനം കേട്ടിട്ട് വിഖ്യാത സംഗീതസംവിധായകൻ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞത്രേ 'കൊള്ളാം'. എത്ര വലിയ പുരസ്കാരത്തേക്കാളും മികച്ച അംഗീകാരം. തൊണ്ട കൊണ്ടല്ല ഹൃദയംകൊണ്ട് പാടുന്ന കലാകാരന്റെ ഓർമ്മകളിൽ 15 വർഷങ്ങൾ. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഗാനങ്ങളിലൂടെ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ചിരഞ്ജീവിയാകുന്നു.
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