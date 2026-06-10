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"വിഗ്ഗും മേക്കപ്പും മാറ്റൂ, എന്നെ നമ്പി വാങ്കണ്ണേ"; ശിവാജി ഗണേശനെ മാറ്റിമറിച്ച ഭാരതിരാജ

ഭാരതിരാജയുടെ വിയോഗ വേളയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസ സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ മഹേന്ദ്രൻ്റെ മകനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ ഭാരതിരാജയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളിലൂടെ...

John Mahendran Remembers Bharathiraja
ഭാരതിരാജയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളിലൂടെ... (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 2:28 PM IST

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അക്കി വിനായക്


തമിഴ് സിനിമയുടെ വിപ്ലവാത്മക സംവിധായകൻ, തമിഴ് സിനിമയെ മാറ്റിമറിച്ച സംവിധായകരെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സമ്മാനിച്ച സംവിധായകൻ, അതിഭാവകത്വവും നാടകീയതയും നിറഞ്ഞ നിന്ന് തമിഴ് സിനിമയെ റിയലിസ്റ്റിക് അഭിനയത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ കലാകാരൻ, ശിവാജി ഗണേശൻ്റെയും രജിനീകാന്തിൻ്റെയും കരിയർ ബെസ്റ്റ് സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച സംവിധായകൻ... ഇങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങള്‍ ഏറെയാണ് ഭാരതിരാജയ്ക്ക്. തമിഴ് സിനിമയുടെ ആത്മാവ്, എന്നൊക്കെയാണ് തമിഴ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരോട് ഭാരതിരാജയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചാൽ ലഭിക്കുക. ലെജന്‍ഡറി സംവിധായകനും നടനുമായ ഭാരതിരാജ ഇതു പുലർച്ചെ രണ്ടുമണിക്കാണ് ഇഹലോക വാസം വെടിഞ്ഞത്. പണം, പ്രശസ്തി, കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ പലതും നേടി. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസം അന്തരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഉമിത്തീ പോലെ നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സമാധാനത്തോടെ വേദനകൾ അറിയാതെ മരിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭാരതിരാജ നിർഭാഗ്യവാൻ തന്നെ. ഭാരതിരാജയെ അപ്പാടെ തകർത്തു കളയുന്ന സംഭവം ആയിരുന്നു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മനോജിൻ്റെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിലുള്ള മരണം. മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും തമിഴ് സിനിമയുടെ മറ്റൊരു ലെജന്‍ഡറി സംവിധായകനുമായ മഹേന്ദ്രൻ്റെ വിയോഗം. ഈ രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ച് ഭാരതിരാജ അടുത്തിടെ ആരെ കണ്ടാലും വാചാലൻ ആകുമായിരുന്നു. തൊണ്ടയിടറി കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഓർമകൾ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കും.

ഭാരതിരാജയുടെ വിയോഗ വേളയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസ സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ മഹേന്ദ്രൻ്റെ മകനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ ഭാരതിരാജയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളിലൂടെ...

​മനസ്സിനെ നീറ്റിയ വേർപാടുകൾ

ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ആണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മകൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭാരതിരാജ അങ്കിളിൻ്റെ മകൻ മനോജിൻ്റെ മരണം അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ തകർത്തു കളഞ്ഞു. കരുത്തുറ്റ സിനിമ ആശയങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച സംവിധായകൻ, അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരാൾ. പക്ഷേ മകൻ്റെ മരണശേഷം അങ്കിൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരണപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ പിതാവും തമിഴ് സിനിമയിലെ വിഖ്യാത സംവിധായകനുമായ മഹേന്ദ്രൻ്റെ വിയോഗ വേളയിൽ അങ്കിൾ എൻ്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. മരിച്ചുകിടക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. ശേഷം ഒന്നും മിണ്ടാതെ പിന്നിലേക്ക് നടന്നു. വീടിന് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും എൻ്റെ പിതാവായ മഹേന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർമകൾ പങ്കുവയ്ക്കുമോ എന്നൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മൈക്കുമായി അങ്കിളിന് അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി. പക്ഷേ കൺമുന്നിൽ ഉള്ളതൊന്നും കാണുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നില്ല അങ്കിൾ. ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ മാധ്യമങ്ങളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി അദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഹൃദയം തകർന്നിരുന്നു. ഈ കാഴ്ച കണ്ട ഞാന്‍ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായി അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഓടിച്ചെന്നു. അങ്കിൾ കരയുകയായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിങ്ങൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഒരു വാക്കുപോലും ഉരിയാടാൻ സാധിക്കാതെ അദ്ദേഹം തകർന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജോൺ എന്നെ കുറച്ചുനേരം ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ? അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി.


​മലയാള സിനിമയോടുള്ള ആരാധനയും 'തുടരും' സിനിമയും

മലയാള സിനിമയോടും കന്നഡ സിനിമയോടും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ആളായിരുന്നു ഭാരതിരാജ. ഒരു കന്നഡ സംവിധായകൻ്റെ സഹ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭാരതിരാജ സാർ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് അഭിനയ മോഹവും ആയിട്ടായിരുന്നു. ശിവാജി ഗണേശൻ ആയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ. അതിനാടകീയത നിറഞ്ഞ തമിഴ് സിനിമയെ മലയാള സിനിമ പോലെ റിയലിസത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയെ പ്രശംസിക്കുന്നത്. അവസാന നാളുകളിൽ മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്കിളിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകിയ കാര്യമായിരുന്നു.

​തമിഴ് സിനിമയിലെ 'സൗഹൃദ മത്സരത്തിൻ്റെ' യുഗം

ശിവാജി ഗണേശൻ എംജിആർ എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയായിരുന്നു സംവിധായകരുടെ ലോകത്ത് 70കൾക്ക് ശേഷം മഹേന്ദ്രനും ഭാരതിരാജയും. മത്സരബുദ്ധിയോട് കൂടി സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നവർ. എതിരെ നിൽക്കുന്നവർ തമ്മിൽ ശത്രുതാ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് മഹേന്ദ്രനും ഭാരതിരാജ അങ്കിളും.

John Mahendran Remembers Bharathiraja
ഭാരതിരാജയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളിലൂടെ... (Special Arrangement)
മഹേന്ദ്രൻ വിപ്ലവാത്മക രീതിയിൽ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് തമിഴ് സിനിമയെ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ ചിന്തകളുമായി നടക്കുന്ന സമയത്താണ് തമിഴിൽ 16 വയതിനിലെ എന്നൊരു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സംവിധാനം ഭാരതിരാജ. സംവിധായകൻ പുതിയ ആളാണ്, എന്തായാലും സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടു കളയാമെന്ന് എൻ്റെ പിതാവ് കരുതുന്നു. എനിക്കന്ന് വളരെ ചെറിയ പ്രായമാണ്. പക്ഷേ അച്ഛൻ 16 വയതിനിലെ എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ട് വന്ന് അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട്. പുതിയ സംവിധായകൻ എടുത്ത ചിത്രമാണത്. ഞാനെങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാച്ചുറൽ ലൊക്കേഷൻ, ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മേക്കപ്പിൻ്റെ അമിത ഭാരമില്ല, എന്തൊരു പുതുമയുള്ള സബ്ജക്ട്.


അച്ഛൻ ഭാരതിരാജ അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ അമ്മയോട് പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവും ഭാരതിരാജ അങ്കിളുംപരിചയപ്പെട്ടു. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഉദരിപ്പൂക്കൾ എന്നൊരു ചിത്രം എൻ്റെ പിതാവ് സംവിധാനം ചെയ്തു. ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഭാരതിരാജ അങ്കിൾ എൻ്റെ അച്ഛനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അപ്പോൾ ഭാരതിരാജയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ പിതാവ് അമ്മയോട് ആവേശത്തോടെ സംസാരിച്ചതാണ് ഓർമ വന്നത്.

റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയുടെ നട്ടെല്ല്

മുൻ മാതൃകകൾ ഇല്ലാതെ സിനിമ ചെയ്യുക, പാഷൻ എന്ന ഘടകത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക, അതുവരെ പിന്തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന തമിഴ് സിനിമ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഭാരതീ രാജ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ. പ്രധാനമായും സ്റ്റുഡിയോ ലൊക്കേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് തമിഴ് സിനിമയെ പറിച്ചു നട്ടത് ഭാരതിരാജയും പിന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് മഹേന്ദ്രനുമാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയുടെ നട്ടെല്ല് എന്നാണ് ഇരുവരെയും അക്കാലത്ത് തമിഴ് സിനിമ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്നത്. സിനിമയുടെ ആശയങ്ങളിൽ അങ്കിൾ വളരെ സ്ട്രോങ്ങ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സിനിമ കാണുമ്പോഴും എനിക്കൊക്കെ സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശം പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമായിരുന്നു പൂട്ടാത്ത പൂട്ടുകൾ. മലയാളം സൂപ്പർസ്റ്റാർ ജയനാണ് ആ സിനിമയിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ചത്. പക്ഷേ ആ സിനിമ കാണുന്നതിനുവേണ്ടി റിലീസ് ആകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഭാരതിരാജ അങ്കിൾ തയാറായിരുന്നില്ല. സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫിലിം ലാബിലെത്തി എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത വേർഷൻ കണ്ടുതീർത്തു. ശേഷം ഒരു വലിയ ആരാധകനെ പോലെ ആവേശത്തോടെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തെത്തി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. കണ്ണുനിറഞ്ഞുകൊണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. എനിക്കിപ്പോഴും ആ നിമിഷങ്ങൾ മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്തൊക്കെ ഭാരതിരാജയും മഹേന്ദ്രനും വലിയ ശത്രുക്കളാണെന്നുള്ള കിംവദന്തികൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആകെ പരക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഭാരതി രാജ അങ്കിൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഷോട്ടിനെക്കുറിച്ചും ഓരോ സീനിനെക്കുറിച്ചും അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന മത്സരബുദ്ധിയോട് കൂടി കാണേണ്ട മറ്റൊരു കലാകാരനെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി അംഗീകരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന പുതുമയുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹമാണ് ആ സിനിമ തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അത് സിനിമയോട് ഒരു കലാകാരൻ കാണിക്കുന്ന അഭിനിവേശമാണ്.

ആദരാഞ്ജലി എന്നു പോലും പറയാനാകണില്ല


സിനിമയെ ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ നോക്കിക്കാണണം, മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണം, അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനു പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഭാരതീ രാജ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്.


എൻ്റെ പിതാവ് മഹേന്ദ്രന് എന്തെങ്കിലും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ ആകെ വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരെയാണ്. ആ രണ്ട് ഫോൺ നമ്പറുകൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാതെ അറിയാവുന്നത്. അതിലൊന്ന് ഭാരതിരാജ അങ്കിളിൻ്റെ നമ്പറാണ്, മറ്റൊന്ന് രജനി സാറിൻ്റെയും. മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പിതാവിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഭാരതിരാജ ആങ്കിൾ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒപ്പം വന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ അങ്കിൾ പോയി എന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. വാർത്ത കള്ളമായിരിക്കണമേയെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു. എൻ്റെ അച്ഛൻ അന്തരിച്ച ശേഷം പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭാരതിരാജ അങ്കിൾ ആയിരുന്നു. മിക്കവാറും വിളിച്ച് സുഖ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദരാഞ്ജലി എന്നൊരു വാക്ക് എഴുതി ചേർക്കാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല.

ഉപേക്ഷിക്കാത്ത അഭിനയമോഹം

അഭിനയ മോഹവുമായിട്ടാണ് ഭാരതിരാജ തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. പിന്നീട് വലിയ സംവിധായകനായി. അപ്പോഴും അഭിനയമോഹം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. കല്ലുക്കുൽ ഈരം എന്നൊരു തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ ഒരു സംവിധായകനായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. പിന്നെ ആയുധ, എഴുത്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവസാനം തുടരും വരെ ഒരുപാട് മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ജീവൻ നൽകി.


തമിഴ് സിനിമയിൽ ഭാരതിരാജയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പുതിയനായികമാരെ നല്‍കിയ സംവിധായകൻ എന്നൊരു വിശേഷം കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷേ തമിഴ് സിനിമയുടെ മുഖം മാറ്റിമറിച്ച ഒരുപാട് സംവിധായകരെ അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണിവർണ്ണൻ, ഭാഗ്യരാജ്, മനോബാല പറഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും.

ശിവാജി ഗണേശനെ മാറ്റിമറിച്ച സംവിധായകൻ

തിരുവായ്‌ക്ക് എതിർവാ ഇല്ല എന്ന തരത്തിലാണ് തമിഴ് സിനിമയിൽ ശിവാജി ഗണേശൻ. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന മുതൽ മര്യാദ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു. ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യദിനം തന്നെ വലിയൊരു വിഗ്ഗും തലയിൽ വച്ച് ഫുൾ മേക്കപ്പും ചെയ്ത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് ശിവാജി ഗണേശൻ സെറ്റിൽ വന്നിറങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം കണ്ടതും ഭാരതിരാജ അങ്കിളിന് നീരസം തോന്നി. കഥാപാത്രത്തിന് ഇത്രയധികം നാടകീയതയുടെ ആവശ്യമില്ല. അയാൾ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമവാസിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്തിന് വിഗ് വയ്ക്കണം, ലിപ്സ്റ്റിക്കിടണം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മാറ്റണമെന്ന് ശിവാജി സാറിനോട് എങ്ങനെ പറയും. ക്യാമറാമാനും ഭാരതിരാജ അങ്കിളും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാറിനിന്ന് ചർച്ചചെയ്തു. ഇതുകണ്ട ശിവാജി സാർ അങ്കിളിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു പ്രശ്നം തിരക്കി. 'അണ്ണാ ഇതൊന്നും വേണ്ട... വിഗ്ഗും മേക്കപ്പും ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒന്നും നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമില്ല'- ശിവാജി ഗണേശൻ സാറിന് ഭാരതിരാജ പറയുന്നത് കേട്ട് അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സംവിധായകൻ മേക്കപ്പ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ശിവാജി സാർ അത് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ശിവാജി ഗണേശനെ പോലൊരു ലെജൻഡറി ആക്ടറോട് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സംവിധായകൻ മേക്കപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നെ നമ്പി വാങ്കണ്ണേ എന്നുതന്നെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വിഗ് ഇല്ലാതെ അഭിനയിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. പക്ഷ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ശിവാജി ഗണേശൻ അഭിനയിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് മുതൽ മര്യാദ.


ഭാരതിരാജയ്ക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം


ശിവാജി ഗണേശനോടുള്ള ആരാധന മൂത്താണ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭാരതിരാജ അങ്കിൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിനേതാവ് ആകണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ വിധി സംവിധായകനാക്കി. ശിവാജി ഗണേശൻ സാറിനെ വെച്ച് മുതൽ മര്യാദ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ രംഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു കാണിക്കാൻ ഭാരതിരാജയോട് ശിവാജി ഗണേശൻ സാർ പറയുമായിരുന്നു. അതായത് ശിവാജി ഗണേശനെ കണ്ട് അഭിനയ മോഹം മൂത്ത് ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഇന്ന് ശിവാജി ഗണേശന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട കഥാപാത്രം ശിവാജി സാറിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹീത നിമിഷമായിരുന്നു എന്ന് ഭാരതിരാജ അങ്കിൾ പിൽക്കാലത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

John Mahendran Remembers Bharathiraja
ഭാരതിരാജ (Special Arrangement)

പച്ചയായ മനുഷ്യന്‍

കാണുമ്പോഴുള്ള മസില് പിടുത്തം ഒക്കെയുള്ളൂ. വളരെയധികം ഇമോഷണൽ ആയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഭാരതിരാജ. എൻ്റെ പിതാവ് ശിവാജി സാറിനെ നായകനാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ്. പക്ഷേ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് സുഹൃത്തായ ഭാരതിരാജ അങ്കിളിനും. മുതൽ മര്യാദ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പിതാവിന് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ച രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. മാത്രമല്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ശിവാജി ഗണേശന് നാച്ചുറൽ അഭിനയത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതിനും ഭാരതിരാജ എന്ന സംവിധായകന് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അർധരാത്രിയിൽ അങ്കിൾ എന്നെ വിളിച്ചു. പിതാവിൻ്റെ ഉദരിപ്പൂക്കൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. 45 മിനിറ്റ് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് നിർത്താതെ സംസാരിച്ചു. ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഭാരതിരാജ അങ്കിളിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രൂ ഫിലിമേക്കർ കൂടിയാണ്. ഞാൻ അടക്കമുള്ള സംവിധായകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വട്ടപ്പൂജ്യം.

തമിഴ് സിനിമയുടെ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കമൽഹാസൻ അടക്കം പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയിലും ഉദരിപ്പൂക്കളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഇതുപോലൊരു ചിത്രം സംഭവിച്ച തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് മഹേന്ദ്രൻ ഉദരിപ്പൂക്കൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത്.

ത്യാഗരാജൻ്റെ ചലച്ചിത്ര രംഗപ്രവേശം

പ്രശസ്ത തമിഴ് നടൻ ത്യാഗരാജൻ (നടൻ പ്രശാന്തിൻ്റെ പിതാവ് ) തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണമായത് ഭാരതിരാജ ആയിരുന്നു. ത്യാഗരാജന് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയ ആദ്യമൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ പിതാവാണ്. ആ സിനിമയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചിത്രം നിന്നുപോയി, മ്യൂസിക് കമ്പോസിങ് എല്ലാം പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഇളയരാജയായിരുന്നു മ്യൂസിക്. ആ സമയത്താണ് അലയ്കൾ ഒയ്വതില്ലൈ എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ ഭാരതിരാജാ അങ്കിൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ മുഖം തേടി നടന്ന അങ്കിളിനോട് ഇളയ രാജ സർ, മഹേന്ദ്രൻ ഒരു പുതിയ പയ്യനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അവൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്കിൾ എൻ്റെ പിതാവിനെ വിളിച്ച് ത്യാഗരാജനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. തുടർന്നാണ് ത്യാഗരാജൻ്റെ ചലച്ചിത്ര രംഗപ്രവേശം സംഭവിക്കുന്നത്.

മറക്കാത്ത ശ്രീലങ്കന്‍ ഓര്‍മകള്‍

എല്‍ടിടിഇയോടും ടൈഗർ വേലുപിള്ള പ്രഭാകരനോടും അദ്ദേഹം വലിയ വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2003 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തമിഴ് പുലികൾക്കിടയിലെ കലാവാസനയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളും ത്വരിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ടൈഗർ പ്രഭാകരൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് സഹായം ചോദിച്ചു. അന്ന് പിതാവിനോടൊപ്പം ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഞാനും പോയിരുന്നു. ഏകദേശം നാല് മാസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സിനിമ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാൽ പിതാവിന് അവിടെ തുടരാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഞാനാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും ആണിവേർ എന്ന സിനിമ അവർക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്തതും. പക്ഷേ പിതാവ് സുഖമില്ലാതെ മടങ്ങി ഒരാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് പിന്തുണയുമായി ഭാരതിരാജ അങ്കിൾ ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ആ ഓർമകൾ എനിക്ക് മറക്കാനാകുന്നില്ല.

തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമൊക്കെ വിഖ്യാത സംവിധായകർ നമ്മളെ വിട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം നടൻ സലിംകുമാറിൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് അറ്റുപോകുന്നത്- ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നു, ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു.

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