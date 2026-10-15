സൗഹൃദം, പ്രണയം, ആഘോഷങ്ങൾ! യുവാക്കളെ ഹരം കൊള്ളിക്കാന് 'പ്രേംപാറ്റ' നവംബറില്; റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
ജോമോന് ജ്യോതിര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'പ്രേംപാറ്റ'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 1:01 PM IST
കോളജ് ക്യാംപസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുക്കുന്ന പ്രണയ ചിത്രം 'പ്രേംപാറ്റ'യുടെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തില് നിന്നും വരുന്ന ക്യാംപസ് പ്രണയ ചിത്രമാണിത്. ജോമോന് ജ്യോതിര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം യുവ പ്രേക്ഷകരെ ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്.
പുതുതലമുറയുടെ സൗഹൃദം, പ്രണയം, ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവ നിറഞ്ഞ ഒരു ക്യാംപസ് ലൈഫ് അനുഭവം സിനിമ നൽകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. 2026 നവംബര് 27 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുത്തന് പോസ്റ്ററിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ചിത്രം തിയറ്റുകളിൽ എത്തിക്കും. നേരത്തെ ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു റിലീസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
‘ആയിഷ’, ‘ഇഡി’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആമിർ പള്ളിക്കൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് 'പ്രേംപാറ്റ’. എഴുത്തുകൾ കൊണ്ട് എന്നും വായനക്കാരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ലിജീഷ് കുമാറും സംവിധായകന് ആമിര് പള്ളിക്കലും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. മലയാളി ആഘോഷിച്ച 'കഞ്ചാവ്' പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാർക്ക് പരിചിതനായ ലിജീഷ് കുമാറാണ് കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത്.
'വാഴ 2' വിന് ശേഷം മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജോമോന് ജ്യോതിര്. സന്തോഷ് ട്രോഫി, പൂച്ച സർ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുകൾക്ക്
സൈജു കുറുപ്പ്, അനുശ്രീ, രാജേഷ് മാധവൻ, സിദ്ദിഖ്, സഞ്ജു ശിവറാം എന്നിവർക്കൊപ്പം ജുനൈസ്, സാഫ് ബോയ്, നയന എൽസ, ടിസ് തോമസ്, ഇന്നസെൻ്റ്, അശ്വിൻ വിജയൻ, സനേഷ് ഗിന്നസ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രധാന താരങ്ങൾക്കൊപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുള്പ്പെടെ 40 ഓളം പുതുമുഖങ്ങളും സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു സിനിമയും ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ലോകവും തമ്മിലുള്ള പുതിയ കൂട്ടായ്മയുടെ തുടർച്ചയായാണ് 'പ്രേംപാറ്റ’യെ സിനിമാപ്രേമികൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.
അങ്കിത് മേനോൻ ആണ് സ്റ്റുഡിയോ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ‘പ്രേംപാറ്റ’യുടെ സഹനിർമ്മാതാവാ കൂടിയാണ് അങ്കിത് മേനോൻ. ചിത്രത്തിന് വരികള് കുറിക്കുന്നത് സുഹൈൽ എം കോയയും മുത്തുവും ആണ്.
ഛായാഗ്രഹണം രെണദിവെയും എഡിറ്റിംഗ് ആകാശ് ജോസഫ് വർഗീസുമാണ്. കലൈ കിംഗ്സൺ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ ആകുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ അനീസ് നാടോടിയും കോസ്റ്റ്യൂം സമീറ സനീഷുമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒമർ നവാസി.
സുധി സുരേന്ദ്രനാണ് മേക്കപ്പ്, നൃത്തസംവിധാനം പ്രസന്ന മാസ്റ്റർ. ചിത്രത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ വിഷ്ണു സുജാതനും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അനീഷ് നന്ദിപുലവുമാണ്. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് സുഹൈൽ എം. മൈൻഡ്സ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡിയോസാണ് വി എഫ് എക്സ്. സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ്സ് ഗണേഷ് ഗംഗാധരൻ. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. സ്റ്റിൽസ് സെറീൻ ബാബു, അമൽ സി സദർ. പബ്ലിസിറ്റി മാഡിസം ഡിജിറ്റൽ. ഡിസൈൻസ് യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്.