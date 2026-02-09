സ്ഥിരം 'ഹൈ' പരിപാടികൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്; അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സ്ട്രഗിളുമായി ജോമോൻ ജ്യോതിർ
തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടി മുന്നേറുന്ന ആശാന് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയുമായി നടന് ജോമോൻ ജ്യോതിർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
Published : February 9, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 5:30 PM IST
അക്കി വിനായക്
സോഷ്യൽ മീഡിയ വീഡിയോകളിലൂടെ തുടങ്ങി വെള്ളിത്തിരയിലെത്തി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായി മാറിയ ജോമോൻ ജ്യോതിർ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിലാണ്. 'രോമാഞ്ച'ത്തിലൂടെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ജോമോൻ, ജോൺപോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ആശാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ നായക വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടി മുന്നേറുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയും ജോമോൻ ജ്യോതിർ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.
രോമാഞ്ചത്തിലൂടെയുള്ള ഗംഭീര എൻട്രിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലെ നായക വേഷത്തിലേക്ക് എത്തിനിൽക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പുതിയ അനുഭവം?
ഞാൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ജോൺപോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത രോമാഞ്ചം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ കരിയറിലെ ആദ്യ നായക വേഷവും കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. ആശാൻ എന്ന സിനിമ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ്. സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ആശാൻ. ഞാൻ പതിവായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ സിനിമയിലെ അനന്തൻ എന്ന കഥാപാത്രം.
കോമഡി ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഇമോഷണൽ ടച്ച് ഉള്ള കഥാപാത്രമാണല്ലോ?
അതേ, ചലച്ചിത്ര മോഹവുമായി നടക്കുന്ന ഒരു യുവാവ്, കഥാപാത്രത്തിന് കുറച്ച് ഇമോഷണൽ പശ്ചാത്തലവും ഉണ്ട്. സാധാരണ പൊതുവേ സിനിമകളിൽ എൻ്റെ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ടു പരിചയം. അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ആശാൻ എന്ന സിനിമയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം. ഒരുപക്ഷേ സ്ഥിരം ശൈലിയിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി പ്ലെയ്സ് ചെയ്യാൻ ആശാൻ എന്ന സിനിമ സഹായിക്കും. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്ക് കരിയർ ബ്രേക്ക് തന്നെ രോമാഞ്ചം ടീമിന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നായകനായി കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും എന്ന്. ജോമോൻ വ്യക്തമാക്കി. രോമാഞ്ചത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ചാനലിൽ കണ്ടൻ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് രോമാഞ്ചം സിനിമയിലേക്ക് ജോൺപോൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അവിടെ തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.
നായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച്?
സംവിധായകൻ ജോൺപോൾ ജോർജ് വിളിച്ച് ആശാൻ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നീയാണെന്ന്. ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചില്ല. ചേട്ടൻ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ തന്നെയാണോ ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന വേഷത്തിലേക്ക് ആലോചിക്കുന്നത് എന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചു. അതെ എന്ന മറുപടി തറപ്പിച്ചു ലഭിച്ചതോടെയാണ് ആശാൻ എന്ന സിനിമയിലെ നായകൻ ഞാനാണെന്ന് വിശ്വാസം വന്നത്.
അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിരുന്നു. ഒരു സിനിമയുടെ നായകനാകണമെന്ന് ഇതുവരെയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകണം നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് മുന്നോട്ടു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ മികവുറ്റതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നു പറയാം. ആ യാത്രയിലാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ ഒരു നായകൻ പരിപാടിയും എത്തിച്ചേരുന്നത്. കഥയിലെ നായകൻ ഞാനാണെങ്കിലും ആശാൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ റോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടനിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥാ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
ആശാൻ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമേയം സിനിമാ സെറ്റിലെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ?
ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന 30-35 ദിവസങ്ങളിൽ ആ സെറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരല്പം ഹാസ്യത്തിൻ്റെയും ഇമോഷൻ്റെയും അകമ്പടിയോടെ 'ആശാൻ' പറയുന്നത്. സിനിമാ മേഖലയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ അവസ്ഥ. അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും അവരുടെ സ്ട്രഗിളിങ് കാലഘട്ടവും പലർക്കും അറിയില്ല. ഇതിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുടെ കഥാപാത്രം അവരുടെ ജീവിതം ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ കൃത്യമായി വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട്.
ഇന്ദ്രൻസ്, ഷോബി തിലകൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ?
അവർ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അവർ ഒരു സെറ്റിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടത്. ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനെപ്പോലുള്ള സീനിയർ കലാകാരന്മാർ നമ്മളോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയായി നമ്മളോടൊപ്പം ഇഴുകി ചേരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്തും കാരവാനിൽ കയറിയിരിക്കാതെ അവർ എപ്പോഴും സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഷൂട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പോലും അവർ സെറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനൊക്കെ മലയാള സിനിമയുടെ എത്ര വലിയ അഭിനേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഒരല്പം ജാഡ കാണിച്ചാൽ ആരാണ് പരാതി പറയുക. പക്ഷേ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായി അവർ സെറ്റിൽ നമ്മളോട് ഇടപഴകുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ആയി പെരുമാറുന്നു. അവരുടെ വലിയ മനസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടൻ്റെ മനസ്സ് കുട്ടികളുടേത് പോലെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കാറില്ല. ഇത്രയും നാളത്തെ സിനിമ കരിയർ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം തോന്നിയ, അടുപ്പം തോന്നിയ ഒരു അഭിനേതാവ് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ ആണ്. ഡിന്നറിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടന് പുറത്തുപോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. പുറത്തുപോയാൽ പുള്ളിക്ക് തട്ടുദോശ കഴിക്കണം. പുള്ളി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാഴ്സൽ നമുക്കും വാങ്ങിക്കൊണ്ടെ സെറ്റിലേക്ക് തിരികെ വരുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്ന ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടനെ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുക. സെറ്റിൽ ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടനോട് നമുക്കൊരു കുറച്ചു കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നി എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്.
സാധാരണയായി വളരെ എനർജറ്റിക് ആയ, 'ഹൈ' ആയ കഥാപാത്രങ്ങളാണല്ലോ ജോമോൻ ചെയ്യാറുള്ളത്?
അതെ അങ്ങനെയാണ്. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സംവിധായകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടായി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലാണ് കഥയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സംവിധായകൻ ജോൺ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇതുവരെ ചെയ്തുവന്ന ഒരു ഹൈ പരിപാടിക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക്. അതാണ് ആശാൻ. എന്ന് കരുതി ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ വശങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ല. കാരണം ഇത് സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സിനിമയാണ്. സീനുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലും ഉണ്ട്.
ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശാൻ എന്ന കഥാപാത്രം പഴയ സിനിമകൾ കാണുകയും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത രംഗങ്ങൾ സിനിമയുടെ സീനുകളിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയുമാണ്. ഈ സിനിമയിൽ നല്ല പല സിനിമകളിലും ചില പഴയ സിനിമകളുടെ റഫറൻസുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എടുക്കുന്ന റഫറൻസുകൾ അതേപോലെതന്നെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാറില്ല. നമ്മുടേതായ രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുക. ആശാൻ എന്ന സിനിമയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം പഴയ സിനിമ റഫറൻസുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്.
ഗുരുവായൂർ അമ്പല നടയിൽ എന്ന സിനിമയിലെ താങ്കളുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനുകൾ വളരെ ഫേമസ് ആണല്ലോ?
ഞാൻ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രമാണ്. ഏതൊരു സിനിമയിൽ ആണെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നടത്താറില്ല. ആ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനുകളും എൻ്റെ സംഭാവന തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ്റെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ്. ഒരു സീൻ വിശദീകരിച്ച് തരുമ്പോൾതന്നെ അത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ സംവിധായകൻ്റെ മുന്നിൽ ആ രംഗം അവതരിപ്പിച്ചു കാണിച്ചുകൊടുക്കും. സംവിധായകനും കൂടി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അത് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻ്റെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മികച്ചതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അതാത് സിനിമകളുടെ സംവിധായകർക്ക് തന്നെയാണ്.
