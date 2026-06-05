കട്ട കലിപ്പ് ലുക്കില് ജോമോന് ജ്യോതിര്; വിപിന് ദാസ് ചിത്രം 'സന്തോഷ് ട്രോഫി'യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്
പൃഥ്വിരാജിന് പകരം ജോമോൻ ജ്യോതിർ ആണ് സിനിമയിൽ നായകനായി എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 4:28 PM IST
ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക മനസില് ഇടം നേടിയ സംവിധായകനാണ് വിപിന് ദാസ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകള്ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കാറുള്ളത്. മലയാളത്തില് ഒട്ടേറെ കോമഡി എന്റര്ടെയ്നറുകള് സമ്മാനിച്ച വിപിന് ദാസിന്റെ ചിത്രത്തിലൂടെ ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങളും മലയാള സിനിമയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ വിപിന് ദാസിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ചിത്രത്തില് നായകനായി എത്തുന്നത് ജോമോന് ജ്യോതിര് ആണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റര് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
മുണ്ടുടുത്ത് കട്ടകലിപ്പില് നില്ക്കുന്ന ജോമോനെയാണ് പോസ്റ്ററില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. 'പുതിയ മുഖം' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ജോമോനെ പോസ്റ്ററിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വാഴ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ജോമോനും വിപിന് ദാസും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാകും സന്തോഷ് ട്രോഫി.
നേരത്തെ പൃഥ്വിരാജായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലുമായിരുന്നു ആരാധകര്. എന്നാല് താരത്തിന്റെ ഡേറ്റ് പ്രശ്നം മൂലം ഈ ചിത്രത്തില് നിന്ന് പിന്മാറിയെന്നാണ് വിവരം.
ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ ആണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത് വിപിന് ദാസ് തന്നെയാണ്. കൊ - പ്രൊഡ്യൂസർ ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ.
പൃഥ്വിരാജ്- ബേസില് ജോസഫ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഗുരുവായൂരമ്പലനടയിൽ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനുശേഷം വിപിൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനുമായുള്ള ചേർന്നുള്ള വിപിൻദാസിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി.
ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ 60 പുതുമുഖങ്ങള് കൂടി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അഭിനയത്തിലും സംവിധാനത്തിലും അണിയറയിലും പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് നേരത്തേയും വിപിന് ദാസ് അവസരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വിപിന് ദാസിന്റെ തിരക്കഥയില് ഒരുങ്ങിയ വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ് ബ്രോസ് എന്ന ചിത്രത്തിലും ഏറെയും പ്രാധാന്യം നല്കിയത് പുതുമുഖങ്ങള്ക്ക് തന്നെയായിരുന്നു.
സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം പുതുമുഖങ്ങളുടെ നിര വരുന്നത് സന്തോഷ് ട്രോഫിയില് വരുന്നത്. വൈക്കം തലയോലപ്പറമ്പ് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ചിത്രീകരണം.
ഛായാഗ്രഹണം അരവിന്ദ് പുതുശ്ശേരി. എഡിറ്റിംഗ് ജോൺ കുട്ടി, സംഗീതം അങ്കിത്ത് മേനോൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സന്തോഷ് കൃഷ്ണൻ, നവീൻ പി തോമസ്. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അഖില് യശോധരൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ സുനിൽ കുമാരൻ. കോസ്റ്റ്യൂം അശ്വതി ജയകുമാർ.
ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ റെജിവൻ അബ്ദുൽ ബഷീർ. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് രോഹിത് ജി ആർ,അമിതാഭ് പണിക്കർ. മേക്കപ്പ് സുധി സുരേന്ദ്രൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രജീഷ് പ്രഭാസൻ. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് ബബിൻ ബാബു. സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് അരുൺ എസ് മണി. സൗണ്ട് മിക്സിങ് എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ. കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ രാജേഷ് നാരായണൻ. ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ ഹാരിസ് മണ്ണഞ്ചേരി.
പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അനിൽ. ജി.നമ്പ്യാർ. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ കെ.സി. ഗോകുലൻ. മാർക്കറ്റിംഗ് സൗത്ത് ഫ്രെയിംസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. അഡ്വെർടൈസിങ് കൺസൾറ്റൻറ് : ബ്രിങ്ഫോർത്ത് ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണം മാജിക് ഫ്രെയിംസ് റിലീസ്.