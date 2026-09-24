ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിലെ ആ 'വിരുതൻ കുട്ടി'യിൽ നിന്ന് നായകനിലേക്ക്; 'അമാനുഷികം' വിശേഷങ്ങളുമായി ജോമോൻ ജോഷി
ബാലതാരത്തിൽ നിന്ന് 'അമാനുഷികം' നായകന് വരെ എത്തിയ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോമോൻ ജോഷി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 2:37 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ ബാലതാരമായി എത്തി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടംനേടിയ താരം, 'ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ' സിനിമയിലെ ആ വിരുതൻ കുട്ടി... ജോമോൻ ജോഷി വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'അമാനുഷികം'. നിധീഷ് കെ നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഫീൽ ഗുഡ് ഹൊറർ ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 25-ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവുകളും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ജോമോൻ ജോഷി.
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലതാരത്തിൽ നിന്ന് ഒടുവിൽ നായക പദവിയിലേക്ക്. 'അമാനുഷികം' എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയ വഴി എങ്ങനെയായിരുന്നു?
സംവിധായകൻ നിതീഷ് കെ നായരുമായുള്ള ദീർഘകാലത്തെ സൗഹൃദമാണ് ഈ സിനിമ സംഭവിക്കാൻ കാരണം. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ധാരാളം സിനിമകളുടെ ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ യാഥാർഥ്യമായത് അമാനുഷികമാണ്. ഈ സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ഞാൻ കേട്ടു വളർന്ന മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ പോലെയുള്ള ഒരു ഫീൽ.
ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നായകൻ ഞാനാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് ഞാൻ നിതീഷിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കഥ കേൾക്കുന്നത്. പ്രധാന കഥാപാത്രമായ 'വിപ്ലവം വിനു' ആരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, "നിന്നെ മാത്രം മുന്നിൽകണ്ട് എഴുതിയ കഥാപാത്രമാണ്" എന്നായിരുന്നു മറുപടി. സംവിധായകൻ നമ്മളെ അത്രയും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിൽ അർഥമില്ലല്ലോ!
'അമാനുഷികം' ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഹൊറർ ജോണറിലാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത യക്ഷിക്കഥകളിൽ നിന്ന് ഈ ചിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?
പുതിയകാലത്ത് യക്ഷിക്കഥകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും മുഖം ചുളിക്കാറുണ്ട്, കാരണം നിരവധി ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പുതിയൊരു കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തത തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ്. ആ വ്യത്യസ്തത കഥ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് അമാനുഷികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പഴയൊരു മുത്തശ്ശിക്കഥ കേൾക്കുന്നതുപോലെ, പ്രേക്ഷകരെ പെട്ടെന്ന് ഗൃഹാതുരത്വത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കൊച്ചു ചിത്രം. 75 ശതമാനത്തോളം പുതുമുഖങ്ങളാണ് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകന് എല്ലാ അർഥത്തിലും വർക്ക് ഔട്ട് ആകുന്ന ഒരു ചിത്രം ആയിരിക്കും അമാനുഷികം. പ്രീമിയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ സംതൃപ്തി ലഭിച്ചു. ചെറിയ സിനിമകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മലയാളികളുടെ മനോഭാവത്തിൽ പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്.
ചിത്രത്തിലെ നായക കഥാപാത്രമായ 'വിപ്ലവം വിനു'വിനെക്കുറിച്ച് ?
പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിനു കടുത്ത പാർട്ടിക്കാരനാണ്. പൊതുവേ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസം കുറവാണല്ലോ, വിനുവും അതുപോലൊരു അവിശ്വാസിയാണ്. ഇതിനിടയിൽ നാട്ടിലെ അമ്പലത്തിൽ പ്രേതത്തെ ആവാഹിച്ച് തളച്ചിരുന്ന ഒരു ആണി ആരോ വലിച്ചൂരുന്നു. സ്വാഭാവികമായി ഈ കുറ്റകൃത്യം നാട്ടുകാർ വിനുവിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുകയാണ്. അയാൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, കുറ്റാരോപിതനായതുകൊണ്ട് ഇതിനു പിന്നിലെ സത്യം കണ്ടെത്തേണ്ട ചുമതല വിനുവിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നു. ആരാണ് ആണി വലിച്ചൂരിയെന്ന് അന്വേഷിച്ചുപോകുന്ന വിനുവിൻ്റെ ജീവിതം പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ചിരിപ്പിക്കും.
ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന വളരെ സീനിയറായ ഒരു അഭിനേത്രിയാണ് കുടശ്ശനാട് കനക ചേച്ചി ('ജയ ജയ ജയ ഹേ' യിൽ ബേസിൽ ജോസഫിൻ്റെ അമ്മയായി അഭിനയിച്ച നടി). ചേച്ചിയാണ് ഈ ചിത്രത്തില് എൻ്റെ അമ്മയായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. അന്ന് ചേച്ചിക്ക് എന്തോ ഒരു മോശം ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, ഡയലോഗുകൾ ഒന്നിലധികം തവണ തെറ്റിച്ചു. പക്ഷേ, ചേച്ചി തെറ്റിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു.
ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തെറ്റിച്ച ശേഷം ഒടുവിൽ ചേച്ചി ഡയലോഗ് ശരിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, എനിക്ക് എൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ തെറ്റാൻ തുടങ്ങി! ഒരാൾ ശരിയാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ തെറ്റിക്കുന്നു, പ്രോപ്പർ സിങ്ക് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. ഒടുവിൽ സംവിധായകന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയായി. "നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തെറ്റിച്ച് ശരിയാക്കിക്കോളൂ, ഞാൻ അടുത്ത സീൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്" എന്ന് നിതീഷ് തമാശയായി പറഞ്ഞു. അതൊരു നല്ല ഓർമയായി മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ബാലതാരമായി കരിയർ തുടങ്ങി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആളുകൾക്ക് ഇന്നും ആ പഴയ കുട്ടിത്തം തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ. വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും "ഇവൻ ഇത്രയും വളർന്നോ?" എന്ന രീതിയിലുള്ള കൗതുകങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടു. ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. ഫോട്ടോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒട്ടേറെപ്പേർ കമൻ്റ് ചെയ്ത മറുപടി രസകരമായിരുന്നു. ഇവൻ ഇത്രയും വളർന്നോ? അതിനു പിന്നിലെ കൗതുകം എന്തെന്നാൽ ഞാൻ വലുതായതിൻ്റെയല്ല... അവർക്ക് പ്രായമായി എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ മടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. തമാശ രൂപത്തിൽ ജോമോൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനല്ലേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വളരും, പ്രായമാകും... ഞാനിപ്പോഴും കുഞ്ഞാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് പ്രായമായി എന്ന് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മടിയാണ്. സത്യം അതല്ലേ!
പിന്നീട് തുടർച്ചയായി ഒരുപിടി നല്ല ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാനും മലയാളത്തിലെ മുൻനിര താരങ്ങൾക്കൊപ്പമെല്ലാം അഭിനയിക്കാനും സാധിച്ചു. ആദ്യ സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു സീൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, അത് നന്നായി എന്ന് സംവിധായകർക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാകാം അടുത്ത സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചത്. അടുത്ത സിനിമയിലെ പ്രകടനം കണ്ട് വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ വരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു ചങ്ങല പോലെയാണ് കരിയർ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്.
ജോമോൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ?
കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനായ 'സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ മണിയൻപിള്ള രാജു ചേട്ടൻ്റെ മകനായി വേഷമിട്ടിരുന്നു. ആ സിനിമയിലെ ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ്റെ കോമഡികൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൽ ഒരു പ്രശസ്തമായ പെട്ടിക്കട സീൻ ഉണ്ട്. പെട്ടിക്കട നടത്തുന്ന ബാലതാരമായി അഭിനയിക്കുന്നത് വിശാൽ ആണ്. വിശാലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തോട് ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം "നിന്നെ വീട്ടിൽ എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്?" എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, "ബാബുവേ..." എന്ന് വിശാൽ മറുപടി പറയും. ആ കോമഡി സീൻ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്.
മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപസാദൃശ്യം കൊണ്ട് ആ കട നടത്തുന്ന കുട്ടി ഞാനാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫി പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ ആ സിനിമയിലുണ്ടെന്ന് കാണാം, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, ആ സീനിൽ അഭിനയിച്ചത് ഞാനല്ല, വിശാൽ ആണ്. ഇനി ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട!
'രാക്ഷസരാജാവ്', 'ഫാൻ്റം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ജോമോൻ്റെ കരിയറിലെ ശക്തമായ വേഷങ്ങളായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തെ ഓർത്തെടുക്കാമോ?
'രാക്ഷസരാജാവ്', 'ഫാൻ്റം' എന്നീ രണ്ട് സിനിമകളിലും എനിക്ക് മുഴുനീള കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. അതിൽ 'ഫാൻ്റം' എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകുന്നത് ഞാനാണ്. "അന്തിക്രിസ്തു" എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രം രാത്രി ചന്ദ്രവെളിച്ചത്തിൽ ബൈക്കോടിച്ച് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആലുവ കൊലക്കേസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു 'രാക്ഷസരാജാവ്' സിനിമയുടെ ആശയം; അതിലും എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് കഥ മുന്നോട്ടുപോയത്.
ഇന്ന് 'ഫാൻ്റം' വളരെയധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ്. കാരവൻ സംസ്കാരമൊക്കെ വരുന്നതിനു മുൻപ്, മറയൂർ ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചിത്രമാണത്. എല്ലാ സീനിയർ അഭിനേതാക്കളും ഒത്തുകൂടി ഒരു കുടുംബം പോലെയുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു ആ സെറ്റ്. 'രാക്ഷസരാജാവ്' സെറ്റിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി മമ്മൂക്കയെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അന്ന് വളരെ ഗൗരവക്കാരനായ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരല്പം മസിൽ പിടിച്ചൊക്കെയായിരിക്കും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ യഥാർഥ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക. ഫാൻ്റത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി വളരെയധികം അടുത്തു. മമ്മൂക്ക തമാശകൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, അന്ന് കുഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്ന ചെറിയ തമാശകൾ പോലും അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കുകയും എന്നോടും തമാശകൾ പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.
മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രതിഭകൾക്കൊപ്പമാണ് താങ്കൾ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചത്. ആ ഓർമകൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത്?
ഞാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത അഭിനേതാവാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ മുൻനിര സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. നെടുമുടി വേണു ചേട്ടൻ, കൊച്ചിൻ ഹനീഫക്ക, മനോജ് കെ ജയൻ ചേട്ടൻ, തമിഴിലെ മണിവർണൻ സാർ... ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യം പലർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.
എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഫാൻ്റം പോലുള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമാണ്. കൂടെ അഭിനയിച്ചവരിൽ പലരും ഇന്ന് ജീവനോടെയില്ല. സിനിമ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഓർമകളാണ് മനസ്സുനിറയെ കടന്നുവരുന്നത്; അത് വല്ലാത്തൊരു ധർമസങ്കടത്തിലാക്കും. ഇടക്കാലത്ത് ലാലേട്ടൻ (മോഹൻലാൽ) പറഞ്ഞതുപോലെ, പഴയ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു വിങ്ങലാണ്. പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ പഴയ കോമഡി രംഗങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം സിനിമകൾ എടുത്ത് കാണുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തോ വല്ലാത്തൊരു ഭയം പോലെയാണ്.
അങ്ങനെ പേടി തോന്നുമ്പോൾ, "കുറച്ചുകൂടി വൈകി സിനിമയിൽ എത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു" എന്ന് ചിന്തിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ കൃത്യസമയത്ത് സിനിമയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലെ വിഖ്യാതരായ അഭിനേതാക്കൾക്കും സംവിധായകർക്കുമൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതും, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അഭിനയപാഠങ്ങളും നേരിട്ട് കേട്ടു പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും. ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടനെപ്പോലെയും നെടുമുടി വേണു ചേട്ടനെപ്പോലെയുമുള്ളവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണ്! ഇവിടുത്തെ യുവതലമുറയിലെ എത്ര അഭിനേതാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്?
'അമാനുഷികം' സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ വേളയിൽ ഈ ചിത്രത്തിലെ പുതുമുഖ താരങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി, ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ ഞാൻ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന്. എനിക്ക് എൻ്റെ സീനിയേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകളും പാഠങ്ങളുമാണ് ഞാൻ എന്നെക്കാൾ പിന്നിലെത്തിയ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുനൽകിയത്.
'ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജോമോൻ എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണല്ലോ അഭിനയിച്ചത്. ആ സിനിമയിലെ ആ ഐക്കോണിക് സീനിനെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഓർത്തെടുക്കാമോ?
സത്യത്തിൽ ആ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രം യഥാർഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല! എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റാണ് സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖ് സാർ തിരക്കഥ എഴുതുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സിദ്ദിഖ് സാർ ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിൽ എനിക്കുവേണ്ടി ആ കഥാപാത്രം എഴുതിച്ചേർത്തത്, എൻ്റെ യഥാർഥ പേര് തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിനും നൽകി.
രംഭ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും ഒരു പൂവ് വാങ്ങി മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതും, മമ്മൂക്ക എൻ്റെ ചെവി പിടിച്ച് ഞെരിക്കുന്നതുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമയുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ പ്രതികാരമെന്നോണം മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ എറിഞ്ഞുവീഴ്ത്താൻ ഇഷ്ടികയുമായി ഞാൻ പോകുന്നതും, ഉന്നം തെറ്റി അത് ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുരുവിളയുടെ ദേഹത്ത് കൊള്ളുന്നതുമൊക്കെ വലിയ ചിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. താഴെ വീണ കുരുവിള അതേ ഇഷ്ടികയും എടുത്ത് എന്നെ എറിയാൻ ഓടിക്കുന്ന ആ രംഗമൊക്കെ ഇന്നും ആളുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്.
ആ സീൻ യഥാർഥത്തിൽ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലായിരുന്നു. സിദ്ദിഖ് സാർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ സീൻ ആയതുകൊണ്ട്, ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കഥയുമായി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം തോന്നി. അങ്ങനെ ആ സീനിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ആ സീൻ വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്, പിൽക്കാലത്ത് അതൊരു ഐക്കോണിക് കോമഡി സീനായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ കയറി 'ഇന്നസെൻ്റ് കോമഡി' എന്ന് അടിച്ചാൽ ആദ്യം വരുന്നത് ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിലെ ഈ സീൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽക്കവിഞ്ഞൊരു സന്തോഷം വേറെ എന്താണുള്ളത്? എത്രയോ പേർ അഭിനേതാക്കളായി വരുന്നു, വർഷങ്ങളോളം സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നു, പക്ഷേ പലരുടെയും മുഖമോ പേരോ പോലും പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കുടിയിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്.
അതൊരു വലിയ തമാശയാണ്! ഞാനൊരു അല്പം വലുതായ ശേഷമാണ് 'പോക്കിരിരാജ'യിലെ ഗോപി എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്തത് ഞാനല്ലെന്നാണ് പലരും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് സായികുമാർ സാറിൻ്റെ മകനാണെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത്. കാരണം എൻ്റെ രൂപത്തിന് സായികുമാർ സാറിൻ്റെ മുഖവുമായി ഒരു സാമ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.
ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിലെ ജോമോനെയും പോക്കിരിരാജയിലെ ഗോപിയെയും താരതമ്യം ചെയ്താൽ യാതൊരു സാമ്യതയും കാണാൻ കഴിയില്ല. അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും അധികം സജീവമല്ലാത്ത, 'ഓർക്കൂട്ട്' തരംഗം നിൽക്കുന്ന കാലമാണ്. അന്ന് പോക്കിരിരാജയിലെ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കൂട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചത്, "നീയെന്തിനാടാ ഇവൻ്റെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നീയും ഇവനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം?" എന്നൊക്കെയാണ്. ഗോപി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും, "അല്ല, ഇത് നിങ്ങളല്ല" എന്ന് മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് വാദിക്കുന്ന വളരെ രസകരമായ അവസ്ഥകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്! "തള്ളാതെ പോടോ..." എന്നൊക്കെയുള്ള കമൻ്റുകൾ അന്ന് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒരിക്കലുമില്ല! നിരാശയോ സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം എന്ന ചിന്തയോ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല. 27 വർഷങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ പഠനകാലത്ത് മാത്രമാണ് കുറച്ചുകാലം സിനിമയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുത്തത്. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി എല്ലാവർഷവും രണ്ടും മൂന്നും സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ചെറിയ കഥാപാത്രമാണോ വലിയ കഥാപാത്രമാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല, തുടർച്ചയായി സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നായകനുമായിരിക്കുന്നു!
എത്രയോ പേർ വർഷങ്ങളായി സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാനും ഒരു നായക വേഷത്തിനും വേണ്ടിമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. നിരാശയോ സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന ചിന്തയോ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കാൻ അർഹനല്ല. സിനിമയാണ്, അവിടെ തകർച്ചയുണ്ടാകും, ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. അങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചറിവോടെയാണ് ഞാൻ എന്നും ഇവിടെ ചുവടുറപ്പിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത്. കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ആത്മാർഥതയോടെ ചെയ്യുക, അതിനെ നന്നാക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുക. ഏത് കാലത്താണെങ്കിലും അതിനുള്ള കൃത്യമായ ഗുണഫലം തേടിയെത്തും.
ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് എൻറെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായ 'അമാനുഷികത്തിലെ' നായകനായ 'വിപ്ലവം വിനു'വിനുമുള്ളത്. ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ടുപോവുക. തകർച്ചകളിൽ പതറിപ്പോയാൽ പിന്നെ തിരികെ കയറുക പ്രയാസമാണ്. സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാവർക്കും തകർച്ചയും ഉയർച്ചയും നേരിടേണ്ടി വരും. സിനിമ ഒരു ജനകീയ കലയായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ ബാല്യത്തിൻ്റെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട വേളയിലായിരുന്നു. നമുക്കൊരിക്കലും ഒരേ പ്രായത്തിലും ഒരേ രൂപത്തിലും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ബാലതാരമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരായിരുന്നവർ പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര സംവിധായകരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം ഓർത്ത് പുതിയ സിനിമകളിലേക്ക് വിളിക്കും. അങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോ അയക്കാൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വളർന്നുവെന്ന സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്! അവരുടെ മനസ്സിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ട ആ കുട്ടിയുടെ മുഖമായിരിക്കും. ഫോണിൽക്കൂടി അവർ പറയും, "എടാ നീ വലുതായി പോയല്ലോ... നിന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ഈ കഥാപാത്രം എഴുതിയത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും?" ചിലർ പറയും, "കഥാപാത്രം നിൻ്റെ ഒരു മീറ്ററിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്..." പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ചെറുതാകാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ! മനുഷ്യനല്ലേ സുഹൃത്തേ, കാലം കഴിയുമ്പോൾ പ്രായമാകും.