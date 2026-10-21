ക്ലൈമാക്സിൽ അഭിനയിച്ചത് ഞാനല്ല, മോഹൻലാൽ തന്നെ; ജയിലർ 2 വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ജോബി കൊടകര
ജയിലർ 2-വിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ബോഡി ഡബിളായ ജോബി കൊടകര, ക്ലൈമാക്സ് താൻ ചെയ്തില്ലെന്നും ലൊക്കേഷൻ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറിവില്ലായ്മയാണെന്നും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 5:00 PM IST
അക്കി വിനായക്
കലാജീവിതത്തിൽ ജോബി കൊടകര ഇതുപോലൊരു എതിർപ്പ് ഒരിക്കലും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി മിമിക്രി- നാടക മേഖലയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോബി, 'ജയിലർ 2' എന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ച സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ബോഡി ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് ജോബി പ്രവർത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ചിത്രം റിലീസ് ആയതിനുശേഷം മോഹൻലാലിൻ്റെ രംഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞുപോയെന്നും, ഉപയോഗിച്ച രംഗങ്ങൾ ഡ്യൂപ്പോ നിർമിത ബുദ്ധിയോ ആണെന്നുമുള്ള ആരോപണം കാട്ടുതീ പോലെ ആളിപ്പടർന്നു.
സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ രൂപചലനങ്ങളോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് യോജിക്കാനാകാതെ വന്നപ്പോൾ, ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ സൈബർ ആക്രമണം മുഴുവൻ ജോബി കൊടകരയ്ക്ക് നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു. പ്രസ്തുത വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ കലാജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ജോബി കൊടകര ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ആരാണ് ജോബി കൊടകര?
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടകരയാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം. കോളജ് കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിനയത്തോടോ കലാജീവിതത്തോടോ യാതൊരുവിധ അഭിനിവേശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതും നാടക മേഖലയിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. തിലകൻ സാറും രാജൻ പി ദേവ് സാറും റിസബാവ സാറും അരങ്ങുവാണ മണ്ണാണ് നാടകത്തിൻ്റേത്. അവരൊക്കെ അക്കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു. അമച്വർ നാടകവേദിയിൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കാതെ നേരെ ചുവടുവെച്ചത് പ്രൊഫഷണൽ നാടക സമിതികളിലേക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ എട്ടുവർഷത്തെ നാടകജീവിതം.
ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകളോടും സിനിമയോടും ഇഷ്ടം തോന്നിത്തുടങ്ങി. പക്ഷേ അവസരങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പം ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചു. വിവാഹപ്രായമായപ്പോൾ നാടക കലാകാരന്മാർക്ക് വലിയ മാർക്കറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ നാടകം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നുവെങ്കിലും ഉള്ളിലെ കലാകാരൻ ആ മേഖലയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല.
മോഹൻലാൽ ആരാധകനിൽ നിന്നും വേദിയിലേക്ക്
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ കടുത്ത മോഹൻലാൽ ആരാധകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വീട്ടുകാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുന്നിൽ അനുകരിച്ചു കാണിക്കുമായിരുന്നു. "നിനക്ക് മിമിക്രി ട്രൈ ചെയ്തു കൂടെ?" എന്ന് അവർ ചോദിച്ച ആ തമാശ ഞാൻ സീരിയസ് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 2004- 05 കാലഘട്ടത്തിൽ മിമിക്രി മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. മോഹൻലാൽ, ജയറാം, സുരേഷ് ഗോപി, പഴയ നടൻ രവികുമാർ എന്നിവരുടെ ഫിഗറും ശബ്ദവും അനുകരിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം.
ആക്കാലത്ത് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനെ പോലെയുള്ള സൂപ്പർതാരങ്ങൾ മിമിക്രി മേഖലയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും നമ്മുടേതായ വഴി കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ടു നീങ്ങി.
വഴിതിരിവുകൾ സമ്മാനിച്ച മിനിസ്ക്രീൻ കാലഘട്ടം
'രസികരാജ നമ്പർ വൺ' എന്ന പ്രശസ്തമായ ടിവി ഷോയുടെ ഭാഗമാകാൻ അധികം വൈകാതെ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതോടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതമായ മുഖമായി ഞാൻ മാറി. പിന്നീട് അതേ ചാനലിൽ തന്നെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്ന 'കോമഡി സ്റ്റാർസ്' ആദ്യ സീസണിലും ഭാഗമായി. രണ്ട് പരിപാടികളും ഒരുപാട് പേര് നേടിത്തന്നു. ആ പേരും പ്രശസ്തിയും മറ്റൊരു ചാനലിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കാനും കാരണമായി.
എന്നാൽ ജീവിതം സുഗമമായി മുന്നോട്ടുപോകും എന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു വിധി വില്ലനായത്. ഭാര്യയുടെ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു മെഡിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മൂലം രണ്ടുമൂന്നു മാസത്തോളം ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ തുടരേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. എന്തിനേക്കാളും വലുതാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബം. ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകേണ്ടി വന്നതിനാൽ ടെലിവിഷൻ അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു.പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ മാത്രമാണല്ലോ. വീണ്ടും മിമിക്രി മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവന്നു. 2004 മുതൽ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഷോകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലും സജീവമാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മാളയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ പരിപാടി.
കായംകുളത്ത് വെച്ച് സംഭവിച്ച കവർച്ചയും അക്കരെ അക്കരെ അക്കരെ സിനിമയും
കലാജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവം കൂടിയുണ്ട്. എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രശസ്തനായ മറ്റൊരു കലാകാരൻ സജി കൃഷ്ണ കൊല്ലത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ രൂപം അനുകരിച്ച് പ്രശസ്തനായ കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം. ആ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. യാത്രയിലുടനീളം സജി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ 15 മിനിറ്റിലും ഫോൺ വരും, "എവിടെയെത്തി?" എന്നതായിരിക്കും ചോദ്യം.
യാത്രയ്ക്കിടയിൽ എപ്പോഴോ ഞാൻ ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി. കായംകുളത്ത് ചായ കുടിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ 15 മിനിറ്റ് നിർത്തിയിടാറുണ്ട്. ഒന്നു നടു നിവർത്താം എന്ന് കരുതി ഞാൻ സീറ്റിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, എൻ്റെ ലഗേജ് പെട്ടി ആരോ മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു! ഫിഗർ ഷോ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസും വിഗ്ഗും എല്ലാം ആ പെട്ടിക്കുള്ളിലാണ്. എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുള്ള കാർഡുകളും അതിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും പെട്ടി കണ്ടെത്താനായില്ല. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെട്ടിയായിരുന്നു അത്. ആരോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചായിരിക്കാം പെട്ടി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യില്ല എന്ന സാമാന്യബുദ്ധിയെങ്കിലും ആ മോഷ്ടാവ് പ്രകടിപ്പിക്കണമായിരുന്നു! ഇതിനിടയിൽ സജിയുടെ ഫോൺ വന്നു. കായംകുളം എത്തി, പെട്ടി മോഷണം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സജി പെട്ടെന്ന് കരുതിയത് ഞാൻ തമാശ പറയുകയാണെന്നാണ്. ഒടുവിൽ കൊല്ലത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു മോഹൻലാൽ ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അടുത്ത ബസിൽ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് എത്തി. എന്തായാലും പരിപാടി തെറ്റില്ലാതെ നടന്നു.
ഏകദേശം 25,000 രൂപയിൽ അധികം വിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 'അക്കരെ അക്കരെ അക്കരെ' സിനിമയിൽ സോമൻ സാറിന്റെൻ്റെ പെട്ടി മോഷ്ടിച്ച് മുകേഷും മണിയൻപിള്ള രാജുവും തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ആ കള്ളന് ഉണ്ടാവുക! അതിനകത്ത് ഫിഗർ ഷോയുടെ വസ്ത്രങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴെങ്കിലും ആ കള്ളന് എൻ്റെ പെട്ടി തിരികെ അയക്കാമായിരുന്നു, എൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. അതെൻ്റെ ജീവിതമല്ലേ!
കൊവിഡിനു ശേഷമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ
കൊവിഡിനു ശേഷം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാരുടെ അവസ്ഥ. മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്ന് വലിയൊരു വില്ലനായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ടിവി ഷോകൾ ഒക്കെ കാണുന്നത് കൂടുതലും പ്രായമായ ആൾക്കാരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാം തന്നെ മൊബൈൽ ആസ്വാദകരാണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് ഉടൻതന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷം തന്നെ മൂന്നും നാലും പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ടിവിക്ക് വേറെ, സ്റ്റേജിന് വേറെ എന്നിങ്ങനെയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ഒരു കൗണ്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ, അതേ സാധനം ആളുകൾ കണ്ടു എന്ന മട്ടിൽ മറുകൗണ്ടർ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകും.
എന്തായാലും വേദിയിലെ പരിപാടി കാണാൻ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ കൂടുന്നുണ്ട്, അതുതന്നെയാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യം. പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി എത്രത്തോളം മെച്ചമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. പിന്നെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് കൂവലുകൾ. ഫിഗർ ഷോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ കൂവലുകൾ ലഭിക്കാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് ഫിഗർ ഷോ ആയിരിക്കണം. പൊതുവേ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരങ്ങളാണല്ലോ വേദിയിൽ ഒരു മിമിക്രി കലാകാരനിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത്. അതിന് ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കയ്യടി തന്നെയാണ്. കാരണം, അവിടെ ജോബി കൊടകര എന്ന കലാകാരനെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നില്ല, അവർക്ക് മുന്നിൽ ലാലേട്ടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയാണ് ഉള്ളത്.
ജയിലർ 2 വിവാദവും യാഥാർഥ്യവും
പന്തളം ജോസ് എന്ന പ്രശസ്തനായ കലാകാരനൊപ്പം മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫറർ ഫിലിംസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 'ജയിലർ 2' എന്ന സിനിമയിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ലാലേട്ടൻ്റെ ഡ്യൂപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അന്വേഷണം. ഞാൻ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ലാലേട്ടൻ്റെ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും അയച്ചുകൊടുത്തു. പിന്നീട് സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആറു ദിവസമാണ് ഞാൻ ആ ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിൽ മൂന്നു ദിവസം ഗോവയിലും മൂന്നു ദിവസം ഹൈദരാബാദിലും. ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളിലാണ് എൻ്റെ കൈകളും കാലും മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. തീർച്ചയായും ക്ലോസ് ഷോട്ടുകൾക്ക് ലാലേട്ടൻ തന്നെ വന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ! അതും ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തിൽ ലാലേട്ടന് പകരം എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേയില്ല. അത് ലാലേട്ടൻ അല്ല ജോബി കൊടകരയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീർത്തും തെറ്റിദ്ധാരണയും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്.
മോഹൻലാലിൻ്റെ ഡ്യൂപ്പാണ് 'ജയിലർ 2' സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവില്ലായ്മ കൂടിയാണ്. അറിവില്ലായ്മ ഒരു തെറ്റായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങളും വ്യക്തിഹത്യയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു നടനു പകരം ഒരു ഡ്യൂപ്പിൻ്റെ മുഖം ഒരു ഡയറക്ടറും ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയില്ല. ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ പോലും അങ്ങനെയൊരു കാര്യം സംഭവിക്കില്ല!
ചിത്രത്തിൽ രജനീകാന്തിൻ്റെ ചെറുപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ തന്നെയാണ് അത് പുനഃസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ രജനി സാറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം തന്നെയാണ്. ജോബി കൊടകരയാണ് ജയിലർ 2 സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് മുഴുവനും മോഹൻലാലിന് പകരം അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആരോ പടച്ചുവിട്ട കിംവദന്തിയാണ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഏറ്റെടുത്തത്. ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
ജയിലർ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രമോഷൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. രജനി സാറിനെക്കാൾ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയം ലാലേട്ടനോട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചതൊന്നും സിനിമയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ അസ്വസ്ഥരായി. ക്ലൈമാക്സിൽ മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ രൂപത്തിനും ഭാവത്തിനും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുള്ളതായി പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ, സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച സീനുകൾ വെട്ടിമാറ്റി എന്നൊരു പ്രചാരണവുമുണ്ടായി. സ്വാഭാവികമായും ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ചില പ്രേക്ഷകർക്ക് അമർഷം ഉണ്ടാകുമല്ലോ.
ഒരു തെറ്റുപറ്റി; ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതിലെ അനൗചിത്യം
എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ്. ബോഡി ഡബിൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ പാടില്ല. എത്തിക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. ജയിലർ പോലൊരു സിനിമ, രജനീകാന്ത് ചിത്രം, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ! അങ്ങനെയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിൽ അറിയാതെ മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഫിഗറിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഒരു വ്യഗ്രതയിൽ ചെയ്തുപോയതാണ്.
സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുവരെ ലുക്ക് പുറത്തുവിടരുത് എന്ന് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാമെന്ന അനുമതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ആ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി. പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായതോടെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ചിലർ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. എങ്കിലും, കാലം മായ്ക്കാത്ത മുറിവുകൾ ഇല്ലല്ലോ!
ലാലേട്ടനെ നേരിൽ കണ്ട നിമിഷങ്ങളും കയ്യടി നേടിയ കഥാപാത്രങ്ങളും
ലാലേട്ടനെ ഞാൻ നിരവധി തവണ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 'ബിഗ് ബോസ്' ഷോയുടെ ലോഞ്ചിങ് വേളയിൽ പ്രമുഖരായ മൂന്നു ഫിഗർ ഷോ കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ ഫിഗർ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങളുടെ ഷോ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. പരിപാടിയുടെ ദൈർഘ്യം കാരണം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നേദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും ഒപ്പം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും സാധിച്ചു. അതുപോലെതന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ നൂറാം ദിവസത്തെ ആഘോഷവേളയിൽ 'ചിത്രം' സിനിമയിലെകഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഫിഗർ ഷോയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു.
വേദിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടി കിട്ടുന്ന ലാലേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫുൾ ലാലേട്ടൻ മീശ പിരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഫിഗർ ചെയ്താലും വലിയ കയ്യടിയാണ്. എടുത്തുപറയേണ്ടത് 'സ്ഫടികത്തിലെ ആടുതോമയാണ്. ഏതൊക്കെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാലും ആടുതോമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കയ്യടി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്! മലയാളികൾക്ക് കൊമ്പൻ മീശയുടെയും റായ്-ബാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെയും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ് ലാലേട്ടൻ. വന്ദനം, കീർത്തിചക്ര, ചിത്രം, നരസിംഹം തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും ഞാൻ വേദിയിൽ ആവേശത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
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