സീൻ എൻ്റെ ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രം; വിജയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും തുടർന്നുള്ള തമിഴ് യാത്ര: നസ്ലിൻ
ഗൗരവമേറിയ പൊലീസ് കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിനോടൊപ്പം കോമഡിക്കും സിനിമ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രമോഷണൽ കോണ്ടൻ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 3:12 PM IST
ആവേശം എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം ജിത്തു മാധവൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ചലച്ചിത്രമാണ് സീൻ. സൂര്യ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ നസ്രിയ ഫഹദ് ആണ് നായിക. മലയാളി താരം നസ്ലിനും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് ആണ് ചിത്രം നവംബർ 6ന് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുന്നത്.
സൂര്യയെ മാസ്, സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുള്ള പൊലീസ് ഓഫീസറായി സംവിധായകൻ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഡി എസ് പി ഇൻബരാജ് എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. ഴഗരം സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെയും 2d എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ്സിൻ്റെയും ബാനറിൽ സൂര്യയും ജ്യോതികയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്.
ഗൗരവമേറിയ പൊലീസ് കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിനോടൊപ്പം കോമഡിക്കും സിനിമ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രമോഷണൽ കോണ്ടൻ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. മലയാളി സംഗീതസംവിധായകൻ സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീതം. സിനിമയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞദിവസം ദുബായിൽ ആരംഭിച്ചു. ചടങ്ങിൽ നടൻ സൂര്യ, നസ്ലിൻ, നസ്രിയ, സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
തൻ്റെ ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രമാണെന്നും, സിനിമ കണ്ടു പ്രേക്ഷകർ പ്രകടനം വിലയിരുത്തണമെന്നും നസ്ലിൻ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു. തമിഴ് സിനിമയിൽ ഇനിയും അഭിനയിക്കണോ അതോ മലയാളത്തിൽ മാത്രം തുടർന്നാൽ മതിയാകും എന്നതൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ വിജയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
12 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് താനൊരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. അതു ജിത്തുവിനൊപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നസ്രിയ പറഞ്ഞു. ഈ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം അതിഗംഭീര യാത്രയായിരുന്നു. സൂര്യ സർ, നസ്ലിൻ... നന്ദി! എല്ലാവരും നവംബർ ആറിന് ‘സീൻ’ തിയറ്ററിൽ പോയി കാണുക. അടിപൊളിയായിരിക്കുമെന്നും നസ്രിയ പറഞ്ഞു.
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാവിഷ്കാരമാണ് സീൻ എന്ന ചിത്രം എന്ന് സൂര്യ വേദിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ടെന്ന് നസ്രിയയും പറഞ്ഞു. മലയാളി സംഗീത സംവിധായകൻ സുഷിൻ ശ്യാമിൻ്റെ ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയാണ് സീൻ. ആവേശത്തിനുശേഷം ജിത്തു മാധവൻ - സുഷിൻ ശ്യാം കൂട്ടുകെട്ട് ഒന്നിക്കുന്നത് ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളതും കൗതുകം ആണ്.
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