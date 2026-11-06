അഡാറ് 'സീന്' സൂര്യയോട് കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് നസ്ലിന്! മികച്ച പ്രകടനവുമായി നസ്രിയ; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
ജിത്തു മാധവന് ആദ്യമായി തമിഴില് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'സീന്'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 4:22 PM IST
സൂര്യയും നസ്ലിനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'സീന്' എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററില് എത്തിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്. ജിത്തു മാധവന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ തമിഴ് ചിത്രത്തിന് ഓപ്പണിംഗ് ഡേയില് തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രാവിലെ ആറുമണിക്കാണ് ഫാന്സ് ഷോ ആരംഭിച്ചത്.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം മാസ് എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ജിത്തു മാധവന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും സൂര്യ നായകനായി എത്തുന്നുവെന്ന നിലയിലും തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നാണ് (നവംബര് 6) ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
2 Big Star CAMEO 🔥#Scene 1 from MOLLYWOOD star 🌟 hero 2 nd one from Kollywood Star Actress Both are 🔥🔥🔥🔥🔥 Cameo Placement 🔥🔥🔥 @Suriya_offl https://t.co/w3v3ZIfLxm— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) November 6, 2026
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. മികച്ച നിരൂപണ പ്രശംസയും തിയേറ്ററില് വമ്പന് പ്രതികരണവും നേടിയ ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബാലന് ദി ബോയ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയത് ജിത്തു മാധവന് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് മലയാളി- തമിഴ് പ്രേക്ഷകര് ഈ ചിത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചത്.
PEAAAAK 😭😭😭🔥🔥🔥🔥 പത്തിൽ പത്തു പടം പടച്ചു വിട്ട ജിത്തുവിന് പത്തിൽ പത്തിൽ 🔥🔥 #Scene #Suriya #JithuMadhavan https://t.co/pyj1HiUfoi— 𝖆𝖋𝖗𝖎𝖓 𝖆𝖍𝖆𝖒𝖒𝖊𝖉😌 (@Afrin_ahammed_) November 6, 2026
ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ത്രില്ലറായി എത്തിയ ചിത്രത്തില് കോമഡിക്കും പ്രാധാന്യം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകര് പറയുന്നു. ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തി പ്രദര്ശനം തുടരുമ്പോള് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
Kollywood has 2nd half curseee!??? Reaallyy?? INBARAJJJJ IS HERE TO BREAK ITTT Peak second half 🔥🔥🔥🔥🔥 #Scene #scenediwali https://t.co/KeW6bYOOeV— Ahuuuhuhuuu 🦋 (@Ahuhuhuuu) November 6, 2026
ചിത്രത്തില് ഇതുവരെ കാണാത്ത സൂര്യയേയാണ് കാണാന് കഴിയുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്. പ്രതിനായകനായാണ് നസ്ലിന് ചിത്രത്തില് എത്തിയതെങ്കിലും സൂര്യയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന ഈ താരത്തിന് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് വലിയ കയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
Best title card for THE ONE ❤️🔥🔥 #SceneDiwali #Suriya #Scene https://t.co/Ufqby7bFx7— Nithish Baskaran (@nithishyaps) November 6, 2026
ജിത്തു മാധവന്റെ അവതരണത്തിനും തിരക്കഥയ്ക്കും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ സര്പ്രൈസുകള് ഒളിപ്പിച്ചാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയേക്കാളും കാഴ്ചക്കാര് എടുത്തു പറയുന്നത് രണ്ടാം പകുതിയെ കുറിച്ചാണ്.
Yes it is🔥🔥 Enna oru velapaadu🎇 Jus woww... 🙌 Special treat for nerds 🤓 #kakistalkies #Scene #SceneFDFS #Scenemovie— Karthick Krishna (@karthickkrishna) November 6, 2026
12 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നസ്രിയ തമിഴില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'സീന്'. താരത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിനും വലിയ കയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സുഷിന് ശ്യാമിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും സിനിമാസ്വാദകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
#Scene went MAD BONKERS ON BIG SCREENS 🥵🔥 Us & our Mallu brothers gonna celebrate this one crazy ❗️ Surprises, Screenplay and Execution was PURE FEAST MAKING THE THEATRE EXPERIENCE A REAL FEST 4.5/5 https://t.co/vgajOctE2z— saairaam (@realonesdead) November 6, 2026
ചിത്രത്തില് ഡി എസ് പി ഇമ്പരാജ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തില് തകര്ത്താടിയത്. ഈശ്വരന് എന്ന സൈക്കോ വില്ലനായി നസ്ലിനും ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ലാല്, ആനന്ദ് രാജ് എന്നിവരാണ് നിര്ണായക വേഷത്തില് എത്തിയ മറ്റു രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങള്.
#Scene Movie Superb❤️💥 Padam Theri Hit💥💥💥Hearty Congrats to @Suriya_offl Sir for One More Blockbuster❤️ @jithumadavan Nee Kalakita Thalaivaa🫰❤️💥and the entire team the very best for A #SCENE 🔥🔥✨️ #Jyotika #NazriyaFahadh #Naslen @sushintdt https://t.co/2H5gsmNMIM— Maara (@ActorMaara) November 6, 2026
'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം പിടിച്ച ജിത്തു മാധ്യവന് തമിഴില് സംവിധാന അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'സീന്'. ഴഗരം സ്റ്റുഡിയോസ് ബാനറിൽ നടി ജ്യോതിക ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്.