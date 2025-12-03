യഥാർഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മമ്മൂട്ടിയിലേക്ക്; കളങ്കാവൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ജിതിൻ കെ ജോസ്
കളങ്കാവലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംവിധായകൻ ജിതിൻ കെ ജോസ് ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു
Published : December 3, 2025 at 6:05 PM IST
അക്കി വിനായക്
മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'കളങ്കാവൽ' ഡിസംബർ 5-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം കുറുപ്പിൻ്റെ കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ജിതിൻ കെ. ജോസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. കളങ്കാവലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംവിധായകൻ ജിതിൻ കെ. ജോസ് ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.
കഥാകൃത്ത് ഒരു ചവിട്ടുപടി
കുറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാകൃത്തായിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നെ പരിചയം. എന്നാൽ, സംവിധാന മോഹത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു കഥാരചന. കുറുപ്പിന് ശേഷം സ്വതന്ത്രമായി സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ആശയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. പല കഥകളും കേട്ടു. അതിനിടയിലാണ് സുഹൃത്തായ ജിഷ്ണു, 'കളങ്കാവലി'ൻ്റെ ആദ്യ ആശയം പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരു യഥാർഥ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം.
ആദ്യ കേൾവിയിൽ എനിക്ക് വലിയ താൽപ്പര്യം തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു.
പല ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കിടയിലാണ് ആ ആശയത്തിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടന്ന വലിയൊരു സിനിമാറ്റിക് സാധ്യത ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആ സംഭവത്തെ വളരെ സിനിമാറ്റിക്കായി അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കളങ്കാവൽ സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത്.
മമ്മൂക്കയിലേക്ക് എത്തിയ വഴി
ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സബ്ജക്റ്റിൽ ആത്മവിശ്വാസം വന്നപ്പോഴാണ് അത് മമ്മൂക്കയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. പല വഴികളിലൂടെ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ലഭിച്ചിരുന്നു. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരക്കഥയുമായി നേരിട്ട് ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
മമ്മൂക്കയുമായുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മുഴുവൻ തിരക്കഥയും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. തിരക്കഥ പൂർണമായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ പ്രോജക്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓണാവുകയായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മാണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം തിരക്കഥയോടുള്ള ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ തന്നെയാണ്.
കഥയെക്കാൾ കഥാപാത്രത്തിനാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. താൻ ഏത് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത്. വിനായകനെ സുപ്രധാന കഥാപാത്രമായി നിർദ്ദേശിച്ചതും മമ്മൂക്കയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ-റിലീസ് ഇവന്റിൽ മമ്മൂക്ക വില്ലനാണെന്നും വിനായകനാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രമെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായത് പോലെയാണ് തോന്നിയത്. മലയാളത്തിലെ എല്ലാ സംവിധായകരും മമ്മൂട്ടിയെ പോലൊരു നടനെ സ്വന്തം സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. മമ്മൂക്കയെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭത്തിൽ നായകനായി ലഭിച്ചത് എൻ്റെ കഴിവാണെന്ന് മാത്രം കരുതുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത്. മമ്മൂക്കയെ എല്ലാ അർഥത്തിലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ഒരു തിരക്കഥയായിരുന്നു കളങ്കാവലിൻ്റേത്. അങ്ങനെ ഒരു സംതൃപ്തി ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും
വിനായകനോട് നേരിട്ട് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തത അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു, മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളി.
മമ്മൂട്ടി-വിനായകൻ കോമ്പോ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ എന്നെ ഒരുപാട് തവണ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ഇരുവരും തങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നത്. കോമ്പിനേഷൻ സീനുകളിൽ കൃത്യമായ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞാണ് അവർ ഓരോ രംഗവും മനോഹരമാക്കിയത്.
തുടർച്ചയായി ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടാണ് മമ്മൂക്കയും വിനായകനും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അടുത്ത സീൻ അവർ എങ്ങനെയാകും പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ന ആകാംക്ഷ സെറ്റിൽ എല്ലാവർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു.
'സൈനൈഡ് മോഹൻ' കഥയല്ല
കളങ്കാവൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കേട്ടതൊക്കെയും കിംവദന്തികളാണ്. എങ്കിലും, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയൽ ലൈഫ് വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങളും യഥാർഥത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്.
സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില വ്യക്തികളെയും സംഭവങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും ഓർമ വരും. പക്ഷേ, ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തെ ബോധപൂർവം പിന്തുടർന്ന് കഥ പറയാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും പൂർണമായും സാങ്കൽപ്പികമാണ്.
എന്ത് ചലഞ്ച്
കളങ്കാവൽ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള വലിയ ചലഞ്ചുകളും നേരിട്ടിട്ടില്ല. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയും എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ തിരക്കഥയുടെയും മമ്മൂട്ടി കമ്പനി എന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൻ്റെയും പിന്തുണയോടെ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ഒരുപക്ഷേ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സീനുകളുടെ കൊറിയോഗ്രാഫി ഒരുക്കാനും അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനും മാത്രമാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. അതൊരുപക്ഷേ ഏതൊരു സംവിധായകനും ഏതൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും നേരിടുന്ന സാധാരണ പ്രതിസന്ധിയാണ്. മനസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ചലഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചലഞ്ച്.
റിലീസ് വൈകിയത് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ
മമ്മൂക്കയുടെ അനാരോഗ്യം കാരണമാണോ സിനിമ റിലീസ് വൈകിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ജിതിൻ മറുപടി നൽകി. "ഒരിക്കലുമല്ല. കളങ്കാവലിൻ്റെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. റിലീസിങ് വൈകിയത് മറ്റു ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
ഈ സിനിമ സിങ്ക് സൗണ്ടിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രകാശത്തെ ഏതു വിധേനയും നിയന്ത്രിക്കാം. പക്ഷേ ഓപ്പൺ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അനാവശ്യ ശബ്ദങ്ങളെ പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകില്ല. അത്തരം നോയിസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗം ഡബ്ബ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഡബ്ബിങ്, സിങ്ക് സൗണ്ട് ഇവ രണ്ടും പ്രേക്ഷകനെ മനസ്സിലാകാത്ത തരത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഒന്നിപ്പിക്കും.
മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഷോട്ടിന് മുൻപും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹം അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രംഗം മനോഹരമാകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സൂക്ഷ്മമായ എക്സ്പ്രഷനുകൾ ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. സിനിമ റിലീസിന് ശേഷം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
