'മായൻ' അതിർത്തികൾ കടക്കുന്ന മാന്ത്രിക ലോകം; കറുത്തച്ചൻ ഊട്ടിൻ്റെ പുതിയ വേർഷനുമായി ജിതിൻ കെ ജോസ്
അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ കടന്ന് കഥ പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ 'മായൻ ചാപ്റ്റർ വൺ' വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ ജിതിൻ കെ ജോസ് ഇ ടി വി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 6:22 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 6:54 PM IST
അക്കി വിനായക്
മമ്മൂട്ടി നായകനായ സൈക്കോ ചിത്രം കളങ്കാവലിനു ശേഷം ജിതിൻ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് 'മായൻ ചാപ്റ്റർ വൺ'. ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന ചിത്രം ഫാൻ്റസി ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ കടന്ന് കഥ പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കൂടിയാണ് മായൻ. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ ജിതിൻ കെ ജോസ് ഇ ടി വി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു
മായൻ സംഭവിക്കുന്നത്
'കളങ്കാവൽ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് സുഹൃത്തായ ശ്രീഖിൽ ശ്രീനിവാസൻ മായൻ്റെ ആശയം ആദ്യം പറയുന്നത്. കേട്ടപ്പോൾ സബ്ജക്ടിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താൽപര്യം തോന്നി. പിന്നീട് സംവിധായകൻ റാഫി സാറും ഒപ്പം കൂടിയതോടെ മായൻ്റെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചു. മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ പരിചിതമായ കറുത്തച്ചൻ ഊട്ട് എന്ന മാന്ത്രികതയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ ഒരുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും നിലനിന്നിരുന്നു. ശ്രീഖിൽ പറഞ്ഞ ആശയവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ആശയവും കൃത്യമായി ഒത്തുചേർന്നു പോകുന്നതാണ്.
കളങ്കാവൽ എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ചില ഇടവേളകൾ സംഭവിച്ചു. ആ സമയത്തൊക്കെ മായൻ്റെ ചർച്ചകളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് നൽകുന്ന കഥാഗതിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. പിന്നീട് കളങ്കാവൽ പുറത്തിറങ്ങി. ചിത്രത്തിന് മികച്ച അഭിപ്രായം ലഭിച്ചു. അതിലൂടെ മറ്റു ചില പ്രോജക്ടിലേക്കുള്ള അവസരവും മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. പക്ഷേ മായനുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ കൂടിച്ചേരലാണ് മായൻ. ശ്രീഖിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ രസമുള്ള ഒരു ആശയമായിരുന്നു. ആ ലോകത്തിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം ഇടകലർത്തുകയായിരുന്നു.
വ്യത്യസ്ത ജോണറിലുള്ള സിനിമകള്
ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തിലുള്ള സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും മൂന്ന് ജോണറുകളിലാണ് കഥ പറയുന്നത്. ഫാൻ്റസി എനിക്ക് ഏറെ താൽപര്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. മലയാളത്തിലെയും അന്യഭാഷകളിലെയും വിദേശ സിനിമകളിലെയും ഫാൻ്രസി ചിത്രങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുതന്നെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അഥർവ്വം, മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളാണ് ഫാൻ്റസി ലോകത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചത്. സന്തോഷ് ശിവൻ സർ സംവിധാനം ചെയ്ത അനന്തഭദ്രം വലിയൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു.
മായൻ എന്ന പേര്
ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പേരുകൾ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പേരിടുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ചർച്ചകളിൽ പലപ്പോഴും നിർമാതാവ് രാജീവ് ഗോവിന്ദനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിരുന്നു മായൻ എന്ന പേര്. ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശയവുമായി ഒരർഥത്തിൽ ഈ പേര് യോജിച്ചു കിടക്കുന്നു. പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണം സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരിൻ്റെ അർഥം പരിശോധിച്ചാലും മായാലോകവും, മാന്ത്രികതയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
മതത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും നേരെ എതിരായി സഞ്ചരിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് മായൻ സിനിമയുടെ പ്രേരക ശക്തി. ഈയൊരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫാൻ്റസി കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ഒരു എലമെൻ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇട്ടാവട്ടത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്നതല്ല. വ്യാപ്തിയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സമാന്തര ലോകത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ കടക്കും. സിനിമയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്താൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൂടുതലായി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഉടൻതന്നെ ചാപ്റ്റർ 2 തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. മായൻ സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം വളരെ വേഗം വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിർത്തികൾ ഭേദിക്കപ്പെടുന്നു.
കറുത്തച്ചൻ ഊട്ടും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആദം ജോണും
ആദം ജോൺ സിനിമയിലെ കറുത്തച്ചനൂട്ടിൻ്റെ സെഗ്മെൻ്റ് എനിക്കും ഒരുപാട് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഉള്പ്പെടെ അഭിനേതാക്കളുടെ പെർഫോമൻസും, ഫാൻ്റസി ലോകത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റും ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചതാണ്. കോണ്ടൻ്റ് വൈസ് നോക്കുമ്പോഴും വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിരുന്നു. കറുത്തച്ചനൂട്ട് വളരെ ആധികാരികതയോട് കൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന, പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ചിത്രം ആദം ജോൺ തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഈയൊരു ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി മറ്റൊരു ചിത്രം വരുമ്പോൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാകും. അതിനുത്തരം പറയാൻ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.
മായൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കറുത്തച്ചനൂട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷനും ലോകവും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നിനോടൊന്നു സാദൃശ്യം സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നില്ല. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും പറയട്ടെ ആദം ജോൺ ഒരുപാട് പ്രചോദനം നൽകിയ സിനിമയാണ്. ആ ചിത്രം മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ മാന്ത്രിക നോവലുകളും മായൻ സിനിമയെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രചോദനം മാത്രമാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ടു പരിചയം ഇല്ലാത്ത പുതുമയുള്ള ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ്റസി സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഹോളിവുഡിൽ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ധാരാളം ഫാൻ്റസി നിറഞ്ഞ നാടോടിക്കഥകളും മിത്തോളജി കഥകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. വരുംകാലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
കത്തനാർ, ടൈറ്റൻസ്, ആട് ത്രീ തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനുശേഷം ആണ് ജയസൂര്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. പക്ഷേ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഫാൻ്റസി സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ടില്ല. സ്റ്റോറി നരേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് മികച്ചത് ജയസൂര്യ തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചത്. ഒരു ഫാൻ്റസി ചിത്രത്തിനപ്പുറം ഇമോഷണൽ വശങ്ങൾ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. വൈകാരികതയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വളരെ മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നടനാണ് ജയസൂര്യ. തുടർച്ചയായി ഫാൻ്റസി സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ' എന്ന ചിത്രം ഫാൻ്റസി സിനിമയല്ല. സിനിമയുടെ ജോണർ അല്ല സിനിമയുടെ ആശയമാണ് ജയസൂര്യ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം.
ജയസൂര്യയുടെ പൊലീസ് കഥാപാത്രം
ജീസൺ എന്നാണ് ജയസൂര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്, പൊലീസുകാരനാണ്. എന്നാൽ ഇതൊരു പൊലീസ് സ്റ്റോറി അല്ല. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിനിമയുടെ കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ജീസണിൻ്റെ ഭൂതകാലവും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും ചിത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കഥയിലൂടെ കഥാപാത്രം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഇവലൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജയസൂര്യയുടെ കഥാപാത്രം കാക്കി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെനിന്ന് മറ്റൊരു കഥ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് സിനിമ മാറുന്നു. കുറ്റാന്വേഷണമോ പ്രതിയെ പിടിക്കാനുള്ള യാത്രയോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല.
ജയസൂര്യ എന്ന നടനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനു മുകളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം. പലപ്പോഴും സംവിധായകൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയുടെ റിലീസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമാണ് സുനിൽദാസ് എന്ന കലാസംവിധായകനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ചത്താപ്പച്ച, മാർക്കോ തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ മികച്ച താല്പര്യത്തോടെയാണ് സുനിൽദാസ് മുന്നോട്ടുവന്നത്. കലാസംവിധാനത്തിലൂടെ സിനിമയെ പിടിച്ചുനിർത്തേണ്ട ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് എത്രയോ മുകളിലാണ് സുനിൽ ദാസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. വർക്കുകളെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്പോയിലർ പോലും സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തെ വഴിമുടക്കും.കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും പൂർണ അർഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കലാ സംവിധാനം ഒരുക്കിയതിൻ്റെ ഗുണം സിനിമയിൽ പ്രകടമാണ്.
പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
സ്വാഭാവികമായും ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ടാലോ കേട്ടാലോ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. ഒരു ഫാൻ്റസി സിനിമയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടത് സംവിധായകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. തിരശ്ശീലയും പ്രേക്ഷകൻ്റെ കണ്ണും തമ്മിൽ ഒരു കാരണവശാലും വിടവ് ഉണ്ടാകരുത്. ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം പോലും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം. പ്രേക്ഷകൻ അറിയാതെ മായൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ ട്രിക്കിയായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. എല്ലാം വളരെ റൂട്ടഡ് ആയി പ്രേക്ഷകന് തോന്നണം. ഫാൻ്റസി ലോകത്തെ കൃത്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഒരു ആവിഷ്കാരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകനും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.
ലോകത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകൻ ഇൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രശ്നമില്ല. സിനിമ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകും. പ്രേക്ഷകനെ ആ ലോകത്തേക്ക് ഇൻ ആക്കുന്നതാണ് പ്രയാസകരം. തിരക്കഥയിലും മേക്കിങ്ങിലും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയായിരുന്നോ എന്ന് സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക.
മായൻ്റെ ലോകത്തിന് യോഗ്യമായ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷനുകളായി മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നത് സ്പോയിലറിനു സമാനമാണ്. പലസ്ഥലങ്ങളിലും ഷൂട്ടിങ്ങിന് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു. വിദേശരാജ്യത്തെ ഷൂട്ടിങ് സുഗമമായി സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറെയധികം എക്സ്പേർട്ടുകൾ ആയ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം തേടി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കഥാ പശ്ചാത്തലം മായൻ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ പ്ലോട്ട് ആണ്. അനുയോജ്യമായ വിദേശരാജ്യ ലൊക്കേഷനുകൾ തേടി പോകുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു.
മാന്ത്രിക സിനിമകളുടെ സ്വാധീനം
ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമാണല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് സമയത്ത് ജയസൂര്യ വെളിപ്പെടുത്തിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഡാർക്ക് സബ്ജക്ട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വ്യക്തിപരമായും ലൊക്കേഷനിലും എപ്പോഴും ഒരു മൂകതയായിരിക്കും. പക്ഷേ മായൻ എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ തൻ്റെ സിനിമയായ സ്വപ്നക്കൂടിന് സമാനമായിരുന്നു. തമാശകളും ചിരിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമാണ് മായൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കുമുണ്ടായത്. കൂടുതലും കളങ്കാവൽ എന്ന എൻ്റെ മുൻ ചിത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തിച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ആയിരുന്നു, ഡയറക്ഷൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടെ.
നേരത്തെ തന്നെ നല്ല ബോണ്ടു ഉള്ളവർ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ സെറ്റിൽ തമാശകൾക്കും സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾക്കും പഞ്ഞമില്ലായിരുന്നു. ഒരു കോളജ് കാലഘട്ടത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ ആയിരുന്നു മായൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കളിയാക്കുക, ചിരിക്കുക അതൊക്കെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചു. കളങ്കാവിൽ എന്ന ചിത്രവും സമാന മൂഡ് നിലനിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. എങ്കിൽപോലും ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനും ചിരിയും തമാശകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയധികം രസമുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. കാരണം കളങ്കാവൽ വളരെ ഡാർക്ക് രീതിയിൽ അല്ലേ കഥ പറയുന്നത്.
പലതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓരോ മാന്ത്രിക കഥകൾക്കും പലതരം വേരിയേഷനുകൾ ഉണ്ട്. കാലവും ദേശവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ കഥയുടെയും സ്വഭാവം മാറും. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അത്ഭുതലോകം ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മായൻ. ചിത്രത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. അത് പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാന കഥാപാത്രം നടത്തുന്ന യാത്ര. ആ യാത്രയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതുമ സമ്മാനിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ട്.
കളങ്കാവലിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനന്ദനം
കളങ്കാവൽ എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. അന്നുതൊട്ട് ഇന്നുവരെ ആ സിനിമയ്ക്ക് പ്രശംസ ലഭിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല. വിദേശത്തുനിന്നും കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നും ആരെങ്കിലും അഭിനന്ദന സന്ദേശം അയയ്ക്കും. ഒരുപാട് പേർ ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ സാക്ഷാൽ മമ്മൂക്കയുടെതു തന്നെയാണ്. സിനിമയുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മമ്മൂക്ക പൂർണമായി സിനിമ കണ്ടു. ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുകയും ഒരുപാട് നേരം ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരുപാടുണ്ട്.. എങ്കിലും ഒരെണ്ണം വിശദീകരിക്കാം. ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാറിൽ ചേർത്തുനിർത്തി പിന്നിലൂടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാതെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആക്ഷനിൽ സിഗരറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഷോട്ടിനു മുൻപ് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു വേറൊരു പ്ലാൻ എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ട്. ആക്ഷൻ വിളിച്ചതും, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്നതിനിടയിൽ മമ്മൂക്ക ആ സിഗരറ്റ് ചവച്ച് തുപ്പി. അത് ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു... അതാണ് ഒരു ഓർമ.
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