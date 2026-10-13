ഏഴാം ക്ലാസിലെ പഠനമുപേക്ഷിക്കൽ മുതൽ മോഹൻലാലിൻ്റെയും സൽമാൻ ഖാൻ്റെയും സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് വരെ; പ്രചോദനമായി ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീൻ്റെ ജീവിതകഥ
ഭാഗ്യവും കഠിനാധ്വാനവും ദീർഘവീക്ഷണവും ഒക്കെ ഇടകലരുന്ന കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ വഴികൾ പങ്കുവെച്ച് ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 4:43 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഒക്ടോബർ 15ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന 'ജയിലർ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'മാത്യു' എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ലുക്കും ഗെറ്റപ്പും ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രെയിലറിലെ ഒരു ചെറിയ ദൃശ്യം പോലും ആരാധകർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്റ്റൈലിഷ് മേക്കോവറിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീൻ്റെ ജീവിതയാത്ര ഏറെ പ്രചോദനകരമാണ്. ഭാഗ്യവും കഠിനാധ്വാനവും ദീർഘവീക്ഷണവും ഒക്കെ ഇടകലരുന്ന കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ വഴികൾ പങ്കുവെച്ച് ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
വസ്ത്രമേഖലയിലെ വേരുകളും ആദ്യ പരാജയവും
വസ്ത്രമേഖല ഒരു പാഷൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ മേഖലയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഗാർമെൻ്റ് ബിസിനസിലും സ്വന്തമായി ഫാബ്രിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റും നടത്തിവരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളാല് ഏഴാം ക്ലാസ് പൂര്ത്തിയാക്കിയതോടെ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കളെ അവരുടെ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോയി.
പ്രായം ഇരുപതുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പാലക്കാട് 'റോക്ക് ഓൺ' എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒറ്റമുറി മെൻസ് വെയർ ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചു. അക്കാലത്തിറങ്ങിയ 'റോക്ക് ഓൺ' സിനിമ നൽകിയ സ്വാധീനമാണ് ആ പേരിടാൻ കാരണം. എന്നാൽ കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വിപണിയിലെ ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാതിരുന്നതും ബിസിനസിന് തിരിച്ചടിയായി. ഏകദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആ ഷോപ്പ് പൂട്ടേണ്ടി വന്നു.
ഫിറ്റ്നസ് നൽകിയ വഴിത്തിരിവും ബെംഗളൂരു ജീവിതവും
ആദ്യ പരാജയത്തിലും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ഫിറ്റ്നസിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ല. ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്ക് എന്ന പ്രയോഗം ഇന്നത്തെ പോലെ സജീവമാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ കാലത്ത്, തന്നോടൊപ്പം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ട്രെൻഡി വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുകയും അവരെ വെച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത് മോഡലിംഗ് രംഗത്തോടുള്ള താല്പര്യം വർധിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് ഫാഷൻ ലോകത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തേടി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. അവിടുത്തെ ജീവിതവും ഒട്ടനവധി മോഡലുകളുമായും ഡിസൈനർമാരുമായുമുള്ള സൗഹൃദവും കരിയറിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകി.
ഇ- കൊമേഴ്സ് സ്റ്റൈലിങ്ങും സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും
ബെംഗളൂരു ജീവിതത്തിനിടയിലാണ് ജബോങ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകൾക്കായി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ദിവസേന 100 മുതൽ 130 ലുക്കുകൾ വരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു അത്. എത്രത്തോളം എണ്ണം വർധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം വരുമാനവും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഈ ചെറിയ വട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ കഴിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു.
കലാകാരനെ പാകപ്പെടുത്തിയ ഗോവയിലെ ദിനങ്ങൾ
തിരികെ നാട്ടിലെത്തി.. പിന്നീട് മുംബൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. അവിടുത്തെ ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗോവയിലേക്ക് എത്തി. ഡെനിം ആർട്ടിസ്റ്റിക് മേഖലയിലേക്കും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കസ്റ്റമൈസേഷനിലേക്കും ചുവടുവെക്കാൻ ഗോവ വലിയ പ്രചോദനമായി. കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയും പ്രശംസയും ലഭിച്ചെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി ഉയരാൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഫാഷനോടും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങിനോടുമുള്ള കടുത്ത പ്രണയം മറ്റു ജോലികളിലേക്ക് തിരിയാൻ അനുവദിച്ചില്ല.
നാട്ടുമ്പുറത്തെ വലിയ കള്ളവും ദുബായ് വിസിറ്റിംഗ് വിസയും
കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏതൊരു സാധാരണ മലയാളിയുടെയും പറുദീസയായ അറബി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു.
സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ അഭിമാനം പിടിച്ചുപറ്റാൻ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ദുബായിലേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വിമാനം കയറി. അവിടെവെച്ച് പ്രശസ്തമായ 'സ്പ്ളാഷ്' കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി എന്നു പറഞ്ഞ് ഷോറൂമിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോകളെടുത്തു നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത് വിശ്വസിപ്പിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്, ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ടൈം ആണ് എന്നൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞു. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ജോലി അന്വേഷണം സജീവമായി തുടരുകയായിരുന്നു.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മെസ്സേജിലൂടെ കള്ളം സത്യമായ നിമിഷം
ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം കൈമുതലാക്കി സ്പളാഷ് കമ്പനി സിഇഒ റാസ ബയിങ്ങിന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ മെസ്സേജ് അയച്ചു. 'എൻ്റെ പേര് ജിഷാദ് എന്നാണ്. കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് താങ്കളെ പരിചയപ്പെടണമെന്നും കാണണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്'- ഇതായിരുന്നു മെസേജ്. എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് അത്രയും വലിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് എന്നൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മെസ്സേജിന് മറുപടി നല്കി. പേഴ്സണൽ നമ്പർ തരികയും തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച കാണാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളില്ലാതിരുന്നിട്ടും ആത്മവിശ്വാസവും സംസാരിക്കാനുള്ള രീതിയും കണ്ട് അദ്ദേഹം ജോലി നൽകി. അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ കള്ളം ഒടുവിൽ യാഥാർഥ്യമായി.
സൽമാൻ ഖാന് വേണ്ടി ജാക്കറ്റ് ഡിസൈൻ
സ്പളാഷ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് സിനിമയിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നത്. ജോലി ആരംഭിച് നാലു മാസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. ഞാനൊരു കഠിനാധ്വാനി ആയിരുന്നു എന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ജോലിയോട് പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും പുലർത്തി.
ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ സിഇഒക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രയിലായിരുന്ന സമയത്താണ് എന്നോട് ഒരു ഡിസൈൻഡ് ജാക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്ത് റാസ് എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ദുബായിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ജബൽ അലിയിലെ വെയർഹൗസിൽ ഇരുന്ന് ജാക്കറ്റിൻ്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയുലാണ് താൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സാക്ഷാൽ സൽമാൻ ഖാന് വേണ്ടിയാണെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. സന്തോഷമാണോ എക്സൈസ്മെൻ്റേ ആണോ ഒന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലസ കൈയും കാലും അനങ്ങുന്നില്ല അതായിരുന്നു ആ നിമിഷത്തെ അവസ്ഥ. പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് ജാക്കറ്റ് പണി പൂര്ത്തിയാക്കി സിഇഒക്ക് മെസേജിട്ടു. നല്കിയ നിര്ദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാം ഹൗസിൽ ജാക്കറ്റ് എത്തിച്ചു. പിറ്റേദിവസം ജാക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന മെസ്സേജ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നാലെ മറ്റൊരു സർപ്രൈസും- ഇനിയും എട്ടോളം ജാക്കറ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. എല്ലാം സൽമാൻ ഖാന് വേണ്ടി തന്നെ. റാസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ സൽമാൻ ഖാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ജാക്കറ്റുകളിൽ ഒട്ടുമിക്കതും ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെയാണ് സിനിമ മേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്.
ദുബായ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനവും മോഹൻലാലെന്ന മഹാപ്രതിഭയിലേക്കുള്ള ദൂരവും
ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുബായ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തി. ഈ സമയത്ത് സാജിത് യാഹിയ സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തു. ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഖത്തർ പ്രമോഷൻ വേളയിൽ സാജിദ് യാഹിയക്കുവേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അവസരം ലഭിച്ചു. സാജിദ് യാഹിയ വഴി പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. ഒടിയൻ സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ പരിപാടികളിലും സജീവമാകാൻ കഴിഞ്ഞു. ലാൽസാറിനോടുള്ള ആരാധന മൂത്ത് താൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ജാക്കറ്റ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ വഴി അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനമായി അയച്ചുകൊടുത്തു. അത് പിന്നീട് തൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി മാറി.
ലാലേട്ടൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫോൺ കോൾ
ശ്രീകുമാർ മേനോൻ്റെ പുതിയ പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിന് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സുവർണാവസരം തേടിയെത്തി. ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത ദിവസം ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ലാൽസാർ വിളിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം മോഹൻലാലിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കോസ്റ്റ്യൂമർ മുരളി ചേട്ടൻ്റെ ഫോണില്നിന്ന് കോള് വന്നു. ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ മറു തലയ്ക്കൽ മോഹൻലാൽ സാറാണ്. 'ഞാൻ ലാൽ ആണേ...'.
നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപൻ്റെ ആറാട്ടും ഹാൻഡ് വർക്ക് ഡിസൈനുകളും
ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ആറാട്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ച ആ ചിത്രത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അധികം ഗെറ്റപ്പ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ഓരോ മുണ്ടിലും കുർത്തകളിലും വ്യത്യസ്ത വർണങ്ങളിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഹാൻഡ് വർക്കുകൾ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. ഏകദേശം 60-ഓളം പ്രിൻ്റുകളാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തയാറാക്കിയത്.
ജയിലറിലെ മാത്യുവും പാബ്ലോ എസ്കോബാർ റഫറൻസും
രജനീകാന്ത് ചിത്രം 'ജയിലറിലെ' മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. നാർക്കോ സീരീസിലെ പാബ്ലോ എസ്കോബാർ റഫറൻസുകളാണ് നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ നൽകിയത്. നാർക്കോ സീരീസിലെ കാലി കാർട്ടൽ എന്ന സീസൺ ത്രീയിലെ റഫറൻസ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ.
'എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ' എന്നാണ് നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ റഫറന്സ് നല്കിയശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞത് . ലാൽ സാറിനോട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം നൽകി.
മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോൾ ലാൽസാറിന് ലഭിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും സ്ക്രീനിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രകടനവും ആരാധകരെ ഏറെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം 14 വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതിൽനിന്നാണ് ആദ്യഭാഗത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ ദേശത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരവും വസ്ത്രരീതിയും ഒക്കെ മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ലുക്കിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വസ്ത്രത്തിലെ പ്രിന്റുകൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെതാണെങ്കിലും അത് കാണുമ്പോൾ പഴയതാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനുകൾ വളരെ എളുപ്പം ലഭിച്ചു. പലതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ടർക്കിഷ് സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ആ ഡിസൈനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
വിവിധ വർണങ്ങളിലുള്ള പാൻ്റുകളും ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇൻഷർട്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ സ്റ്റൈലുമെല്ലാം 'പഴയ ലാലേട്ടൻ്റെ' എൻഹാൻസ്ഡ് വേർഷനായി ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു. നിലവിൽ ജയിലർ രണ്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കർശനമായ നിർദ്ദേശത്താൽ പുറത്തുവിടാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും മികച്ച ചില സർപ്രൈസുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പതിനഞ്ചാം തീയതി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ത്രിൽ നേരത്തെ ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട.
മോഹൻലാലിൻ്റെ സൗഹൃദവും പിറന്നാൾ രാത്രിയിലെ ഫോൺ വിളിയും
മോഹൻലാലുമായുള്ള സൗഹൃദത്തില് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഏറെ നേരം ചിലവഴിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മോഹൻലാൽ സ്നേഹത്തോടെ തോളിൽ കൈവെച്ചു എടുത്ത ചിത്രം ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സമ്പാദ്യമാണ്. പറയിപ്പിച്ച് ചെയ്യിച്ചതല്ല അതൊന്നും, സ്വന്തം സ്നേഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചേർത്തുപിടിച്ചതാണെന്ന് ആ ചിത്രത്തിൽ പ്രകടമാണ്. നമ്മളെ ആത്മാർഥതയോടെ ഒരു വ്യക്തി ചേർത്തു നിർത്തണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും, 'ജയിലർ' സിനിമയുടെ ആദ്യഭാഗം കണ്ട സന്തോഷം അടക്കാനാവാതെ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് തിയേറ്റർ പൂരപ്പറമ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞുപോയ നിമിഷം മറക്കാനാവാത്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ ലാൽസറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ അറിയാതെ വന്നു പോയി.
ഒന്നിലധികം സിനിമകളും കരിയറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും
ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാനിപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നില്ല. 'ജയിലർ 2' ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 'ഖലീഫ' എന്ന സിനിമയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മോഹൻലാലിൻ്റെ 'ബ്രോ ഡാഡി' സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ആദ്യം കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തി. നിലവിൽ ആസിഫ് അലി നായകനാകുന്ന 'ടിക്കി ടാക്ക' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുമായി പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആർ. മാധവൻ്റെ 'ജി.ഡി. നായിഡു' ചിത്രവും ഒറിജിനാലിറ്റിക്കായുള്ള യാത്രയും
കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ പീരീഡ് സബ്ജക്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആർ. മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച ജി.ഡി. നായിഡുവിൻ്റെ സിനിമയിലാണ്. യഥാർഥ വ്യക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിത്രമായതുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് റഫറൻസുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വാച്ചുകൾ അടക്കമുള്ളവ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കി പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും യഥാർഥമായവ തന്നെ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു. വാച്ചുകളിൽ പോറലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന മാധവൻ സാറിൻ്റെ നിർബന്ധം ആ ചിത്രത്തിലെ വർക്കുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. അത്രയധികം നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു- ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീൻ പ്രതികരിച്ചു.
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