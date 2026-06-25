നടന് രവി മോഹന്റെ വീട്ടില് നിന്നും 10 ലക്ഷത്തിന്റെ വജ്രമാല മോഷണം പോയി; അഞ്ചുപേര്ക്കെതിരെ പരാതി
മോഷണം നടക്കുമ്പോള് രവി മോഹന് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വിവരം. ശബരിമല സന്ദര്ശിച്ചതിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 10:42 AM IST
തമിഴ് സൂപ്പര്താരം രവി മോഹന്റെ വീട്ടില് മോഷണം നടന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചുപേര്ക്കെതിരെ പരാതി. ചെന്നൈയിലുള്ള ഇഞ്ചിമ്പാക്കത്തെ വസതിയില് മോഷണം നടന്നതായും ഇതിന്റെ പേരില് വീട്ടുജോലിക്കാരെ തടഞ്ഞുവെച്ചതായുമാണ് വിവരം.
പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വജ്ര നെക്ലേസും 40,000 രൂപയും മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന സംശയത്തിലാണ് നടന്റെ ടീം വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരെ തടഞ്ഞുവച്ചത്.
ജോലിക്കായി തിങ്കളാഴ്ച നടിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ജീവനക്കാര് തിരികെ വന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് പൊലീസ് കണ്ട്രോള് റൂമില് ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടര്ന്ന് നീലാങ്കരൈ പൊലീസ് നടന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് രണ്ട് വീട്ടുജോലിക്കാരും മകനും വീടിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് വിവരം. വീട്ടിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും ഒരു ആൺകുട്ടിയെയുമാണ് തടഞ്ഞുവച്ചത്.
മോഷണം നടന്നതായി സംശയമുണ്ടെങ്കില് ഔദ്യോഗികമായി പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും, ആളുകളെ തടഞ്ഞുവെച്ച് സ്വകാര്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
തുടര്ന്ന് പൊലീസിന്റെ ഇടപെടല് മൂലം ജോലിക്കാരേയും ആണ്കുട്ടിയേയും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി. ഇതിന് പിന്നാലെ രവി മോഹന്റെ മാനേജര് ഗോകുല് ജോലിക്കാര്ക്കെതിരെ പൊലീസില് പരാതി നല്കി.
തോട്ടക്കാരൻ അലമേലു, മകൻ വസന്ത്, ഡ്രൈവർമാരായ രാജേഷ്, രാജേഷ് എന്നു പേരുള്ള മറ്റൊരു ജീവനക്കാരൻ, സഹായി സതീഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവര്ക്കാണ് മോഷണം ആരോപിച്ച് പരാതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീലങ്കരൈ പോലീസ് സംഭവം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
അതേസമയം സംഭവം നടക്കുമ്പോള് രവി മോഹന് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
അതേസമയം രവി മോഹന് ശബരിമല സന്ദര്ശിച്ചതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില് പങ്കുവച്ചു. തന്റെ വളര്ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി സിനിമയില് സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് നടന് ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.
"ഓരോ ദിവസവം എന്നെ ശക്തനാക്കുകയാണ്. അനന്തമായ സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞതിന് എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി. സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പോസറ്റീവായ എല്ലാ കാര്യവും തിരികെ നല്കാന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്", രവി മോഹന് കുറിച്ചു.
"എന്റെ വളര്ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി സിനിമാ മേഖലയില് ഞാന് സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കും. എന്റെ ആരാധകര് സിനിമാ വ്യവസായ സുഹൃത്തുക്കള്, പത്ര പ്രവര്ത്തകര് മാധ്യമങ്ങള് എന്നിവരില് നിന്നും എന്നെ നയിക്കുന്ന ദിവ്യപ്രകാശത്തില് നിന്നും ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചതിന് നന്ദി. സ്വാമിയേ ശരണം", എന്ന് നടന് കുറിച്ചു.
ഈ വര്ഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് മാലയിട്ട് ശബരിമലയില് ദര്ശനം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചത്. തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലുണ്ടായ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി മൂലം ശബരിമല ദര്ശനം നടത്താന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു.
Getting stronger everyday 😊 I thank each and everyone for showering unconditional love towards me. It is your hope that makes me want to give back love, respect and everything positive. I’ll be working tirelessly in cinema industry for everyone who wants me to grow. Grateful for… pic.twitter.com/Ny4Xe4VGoo— Ravi Mohan (@iam_RaviMohan) June 24, 2026
അടുത്തിടെ താരത്തിന്റെ വ്യക്തിജീവിതം വാര്ത്തകളില് വലിയ ഇടം നേടിയിരുന്നു. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ ഭാര്യ ആരതിയുമായുള്ള വിവാഹമോചന വാർത്ത താരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടര്ന്ന് ഗായിക കെനീഷ ഫ്രാന്സിസുമായുള്ള താരത്തിന്റെ അടുപ്പവും വലിയ വാര്ത്തയായി മാറിയിരുന്നു. ഇരുവരും പൊതുവേദികളില് ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് 2026 മെയ് മാസത്തില് രവി മോഹനുമായി വേര്പിരിയുകയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കെനീഷ രംഗത്തെത്തി.
ഇതിന് പിന്നാലെ നടന്ന ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ, ആദ്യഭാര്യയുമായുള്ള വിവാഹമോചനം പൂർത്തിയാകാതെ താൻ ഇനി അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് താരം മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് പൊട്ടിക്കരയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ വിവാദങ്ങള്ക്കൊക്കെ പിന്നാലെ താരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് ദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു.
ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ എല് സിയുവിന്റെ ഭാഗമായ ബെന്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് രവി മോഹന് അഭിനയിക്കുന്നത്. നിരവധി ചിത്രങ്ങള് താരത്തിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. രാഘവ ലോറന്സാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകന്. ഇതോടൊപ്പം രവി മോഹന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രവും അണിയറയില് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ആന് ഓര്ഡിനറി മാന് ആണ് രവി മോഹന് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം.