കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വേദന പേറി നടക്കുന്നൊരമ്മ! കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണുനനയിക്കുന്ന രംഗം; മികച്ച നടിക്കുള്ള ഓസ്കര് സ്വന്തമാക്കിയ ജെസി ബക്ലി
ഈ വര്ഷത്തെ മികച്ച നടിക്കുള്ള ഓസ്കര് സ്വന്തമാക്കിയത് ഐറിഷ് അഭിനേത്രി ജെസി ബക്ലിയാണ്. മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് ജെസി നടത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 4:19 PM IST
98ാമത് ഓസ്കര് അവാര്ഡ് വേദിയില് ജെസി ബക്ലി എന്ന പേര് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോള് കരഘോഷമായിരുന്നു അവിടം മുഴുവന്. ഹാംനെറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനാണ് ജെസി ബക്ലിയെ ഓസ്കര് പുരസ്കാരം തേടിയെത്തിയത്. അത്രയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ജെസി കാഴ്ചവച്ചത്.
ഒരു കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖഭാരം പേറി ജീവിക്കുന്ന അമ്മയായി തകര്ത്തഭിനയിച്ചാണ് ജെസി ഇത്തവണത്തെ മികച്ച നടിക്കുള്ള ഓസ്കര് അവാര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. കാണുന്നവന്റെ കണ്ണു നനയിക്കുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു അത്.
ഈ അവാര്ഡ് ജെസിക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ രാജ്യത്തിന് പോലും ചരിത്ര നിമിഷമായിരുന്നു. ഓസ്കര് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഐറിഷ് വനിതയായാണ് ജെസി ബക്ലി മാറിയത്.
A phenomenal achievement! CONGRATULATIONS....— Miriam Moriarty Owens (@Mirstar11) March 16, 2026
JESSIE Buckley makes history as the first Irish girl to claim an #Oscars award, a shining star from Kilarney, County Kerry #ireland #JessieBuckley #Oscars #irish #family
ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നരായ കലാകാരന്മാര്ക്ക് പോലും ഓസ്കര് അവാര്ഡ് നിശ ഒരു അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമാണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഹോളിവുഡിലെയും ലോക സിനിമയിലെയും കലാകാരന്മാര് സംഗമിക്കുന്ന ആ വേദിയില് ജെസിയുടെ പേര് ഉയര്ന്ന് കേട്ടപ്പോള് അവിടെയാകെ സന്തോഷം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു.
ആരെയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഓസ്കര് വേദിയിലേക്ക് ചുവപ്പും പിങ്കും കലര്ന്ന കസ്റ്റം ചാനല് ഗൗണില് അതീവ സുന്ദരിയായാണ് ജെസി റെഡ് കാര്പ്പറ്റില് എത്തിയത്. ഗൗണിനൊപ്പം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളും ബക്ലിയുടെ ലുക്ക് കൂടുതല് മനോഹരമാക്കി. സ്ലീക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈലും താരത്തെ കൂടുതല് സുന്ദരിയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഭര്ത്താവ് ഫ്രെഡിയുടെ കൈപിടിച്ചാണ് ജെസി ഓസ്കര് വേദിയിലെത്തിയത്.
Admiring her new friend. Jessie Buckley wins Best Actress for HAMNET! #Oscars pic.twitter.com/oP3bHtAVOk— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
എന്നാല് അവാര്ഡ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം താരം നടത്തിയ പ്രസംഗം അവിടെയുള്ളവരുടെ കണ്ണ് നനയിച്ചു. അത്രയും വൈകാരികപരമായിരുന്നു അത്. ഭര്ത്താവ് ഫ്രെഡിക്കൊപ്പം വേദിയിലെത്തിയ ജെസി ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നാണ് ഭര്ത്താവിനെ അവര് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാല് തന്റെ എട്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വീട്ടില് നിര്ത്തിയിട്ടാണ് താനെത്തിയതെന്നും ജെസി അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി.
ഹാംനെറ്റില് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഭാര്യയായ ആഗ്നസിനെയാണ് ബക്ലി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇളയ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് അഗാധമായ ദുഃകം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരമ്മ. ആ വേദന പേറി നടക്കുന്ന അമ്മയെ സ്ക്രീനില് കാണുമ്പോള് കാഴ്ചക്കാരുടെയും കണ്ണു നനയും. അത്രയും മനോഹരമായാണ് ജെസി ആ കഥാപാത്രത്തെ ഉള്ക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്.
And the Oscar for Best Actress goes to... Jessie Buckley! #Oscars pic.twitter.com/KD8FmUox95— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പാണ് ജെസിക്ക് മകള് പിറന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയായി ജെസിക്ക് അനായാസം അഭിനയക്കാനായി. 36 കാരിയായ ജെസി കുഞ്ഞിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലുള്ള വേദന എത്രത്തോളമാണെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്ന് വിവരിച്ചു.
തനിക്ക് ലഭിച്ച അവാര്ഡില് കുടുംബത്തിന് നന്ദിയറിച്ചു. സ്വപ്നം കാണാനും പ്രതീക്ഷകളോടെ ഉയരാനും തന്നെ വളര്ത്തിയ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് താരം നന്ദി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഭര്ത്താവിനും നന്ദിയറിച്ചു. തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നാണ് ഫ്രെഡിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം 20,000 കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും വേണമെന്ന് ജെസി പറഞ്ഞത് സദസില് ചിരി പടര്ത്തി.
തന്റെ കുഞ്ഞു മകള് ഇസ്ലയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു ആ വേദിയില് ജെസി സംസാരിച്ചു.. തന്റെ അമ്മ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാതെ പാല് മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്ന അവള് വീട്ടിലാണ്. ഞാന് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കുഞ്ഞേ, നിന്റെ അമ്മയാകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ജെസി ഇടയിറ ശബ്ദത്തോടെയാണ് ആ വാക്കുകള് സദസില് പറഞ്ഞത്. ജെസിയുടെ ഈ പ്രസംഗം സോഷ്യല് മീഡിയയിലും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് ക്ലോയി ഷാവോയ്ക്കും നോവലിസ്റ്റും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മാഗി ഓ ഫാരെലിനും നന്ദിയറിയിച്ചു.
യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ മാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഓസ്കര് അവാര്ഡ് ജെസിയെ തേടിയെത്തിയത്. ഒരു മൃത്യഹൃദയത്തിന്റെ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങള്ക്കും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങള്ക്കുമിടയിലും അവരെ വളര്ത്തുന്ന ഓരോ അമ്മമാര്ക്കും ഈ അവാര്ഡ് സമര്പ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ജെസി പറഞ്ഞു.
