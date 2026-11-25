മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം ചൂടുന്ന ആദ്യ അമ്മ: ചരിത്രം കുറിച്ച് ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോ! ആരാണ് ഈ വിശ്വസുന്ദരി
മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2026 കിരീടം: മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ചരിത്രത്തിൽ വിവാഹിതയായും അമ്മയായും കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ജെന്നിഫര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 2:15 PM IST
മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2026 കിരീടം സ്വന്തമാക്കി പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയുടെ ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോ. സാൻ ജുവാനിൽ നടന്ന 75-ാമത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിലാണ് ജെന്നിഫർ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ 115 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുന്ദരിമാരെ പിന്തള്ളിയാണ് ജെന്നിഫർ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്.
ഇതോടെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ചരിത്രത്തിൽ വിവാഹിതയായും അമ്മയായും കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന നേട്ടവും ജെന്നിഫറിന് സ്വന്തമായി. പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയുടെ ആറാമത്തെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് വിജയമാണിത്. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നടന്ന മത്സരത്തിൽ കിരീടം നേടിയതോടെ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജെന്നിഫർ.
മത്സരത്തിലെ അവസാന അഞ്ച് സ്ഥാനക്കാരിൽ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മെലിസ നുനെസ് ഒന്നാം റണ്ണറപ്പായി. വെനിസ്വേലയുടെ ക്ലാര വെഗാസ് ഗോയ്റ്റ്സ് രണ്ടാം റണ്ണറപ്പും ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ബിയ മില്ലൻ-വിൻഡോർസ്കി മൂന്നാം റണ്ണറപ്പും ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ജോർജിയ വാഡിംഗ്ടൺ നാലാം റണ്ണറപ്പുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ കിരീടപ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഇത്തവണ ടോപ്പ് 12 റൗണ്ടിൽ തന്നെ വിരാമമായി. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കാസിയ ലിസ് മെജോയ്ക്ക് അവസാന 12 പേരിൽ ഇടം നേടാനായില്ല. ഈവനിംഗ് ഗൗൺ റൗണ്ടിന് മുമ്പുതന്നെ താരം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.
ആരാണ് ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോ?
1998 ഡിസംബർ 17ന് പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിലെ മായാഗുസിലാണ് ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോയുടെ ജനനം. ജെന്നിഫർ അബ്രു മോറ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന താരം മോഡലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമാണ്. പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിലെ ഇസബെലയിലാണ് വളർന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കായികരംഗത്തും സജീവമായിരുന്ന ജെന്നിഫർ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ വോളിബോൾ കളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സൗന്ദര്യമത്സരങ്ങളിലെ നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം മികച്ച അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകളുമാണ് ജെന്നിഫറെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത്.
ഗവേഷണ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള ജെന്നിഫർ മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ക്ലിനിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കിലും രണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടിയ അറിവ് സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് താരം തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയത്. കുടുംബങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയും മാനസിക ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജെന്നിഫർ സജീവമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവം; കരിയറിലെ നേട്ടങ്ങൾ
2021ൽ അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിലുള്ള ഫോർട്ട് ഹൂഡിൽ യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജെന്നിഫർ തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. ഫാമിലി അഡ്വക്കസി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ഗാർഹിക പീഡനവും ബാലപീഡനവും നേരിടുന്ന സൈനിക കുടുംബങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയായിരുന്നു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം. പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിനും പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു.
പിന്നീട് പ്രിവൻഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായും ജെന്നിഫർ പ്രവർത്തിച്ചു. സൈനിക സമൂഹങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക, ദോഷകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക, സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പ്രധാന ചുമതലകൾ. കാൾ ആർ. ഡാർനാൽ ആർമി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലും പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിലെ പീഡിയാട്രിക് ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്
വിവാഹിതയായും അമ്മയായും മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം
ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോയുടെ വ്യക്തിജീവിതവും ഈ വിജയത്തെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർമിയിൽ സർജന്റായ യാൻ കാർലോസ് ബാരെറ്റോ കാൽഡെറോണാണ് ഭർത്താവ്. പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിലെ ഇസബെല സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. 2019ൽ ഇരുവർക്കും പെനലോപ്പ് എന്ന മകൾ ജനിച്ചു.
വിവാഹിതയായ സ്ത്രീകൾക്കും അമ്മമാർക്കും സൗന്ദര്യമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജെന്നിഫർ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് വേദിയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന ചരിത്രനേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ജെന്നിഫറിനെ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയയാക്കുന്നത്.
മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം
ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും അമ്മമാർക്കും മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിവാഹിതരും കുട്ടികളില്ലാത്തവരുമായിരിക്കണം മത്സരാർത്ഥികൾ എന്നതായിരുന്നു സംഘടനയുടെ നിബന്ധന. കിരീടം നേടുന്നവരും ഭരണകാലയളവിൽ വിവാഹിതരാകരുതെന്ന നിബന്ധനയും നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മത്സരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു.
2023ലെ മത്സരത്തോടെയാണ് വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും വിവാഹമോചിതരായവർക്കും അമ്മമാർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് 2024ൽ പ്രായപരിധിയിലും മാറ്റം വരുത്തി. നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന 28 വയസ്സ് എന്ന ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഒഴിവാക്കി കൂടുതൽ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി. ഇതോടെ മത്സരത്തിന്റെ പങ്കാളിത്ത പരിധി കൂടുതൽ വിപുലമായി.
2023ൽ കൊളംബിയയുടെ കാമില അവെല്ലയാണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിന്റെ സെമിഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ അമ്മയായി മാറിയത്. അന്ന് ടോപ്പ് 5 വരെയും താരം എത്തിയിരുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് 2026ൽ ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹിതയായും അമ്മയായും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല, ലോകസുന്ദരിപ്പട്ടം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ജെന്നിഫർ.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലെ ചോദ്യോത്തര റൗണ്ടിലും ജെന്നിഫറിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമായി. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്നായിരുന്നു ടോപ്പ് 5 മത്സരാർത്ഥികളോടുള്ള ചോദ്യം. പ്രാവീണ്യവും സഹാനുഭൂതിയുമുള്ള നേതാക്കളെയാണ് ലോകത്തിന് ആവശ്യമെന്നായിരുന്നു ജെന്നിഫറിന്റെ മറുപടി.
ലോകം പലപ്പോഴും പരസ്പരം വിധിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മാതൃകയാകാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴികാട്ടാനും നേതാക്കൾക്ക് കഴിയണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയും ദോഷകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും ദീർഘകാല സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും ജെന്നിഫർ വ്യക്തമാക്കി.
സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അനുഭവവും അക്കാദമിക് പശ്ചാത്തലവും തന്റെ മറുപടിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ജെന്നിഫറിന് കഴിഞ്ഞു. സൗന്ദര്യത്തിനൊപ്പം ബുദ്ധിയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും വ്യക്തിത്വവും പ്രധാനമാണെന്ന സന്ദേശം കൂടി ഈ വിജയം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയുടെ ആറാമത്തെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോയുടെ വിജയം മത്സരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി മാറുകയാണ്.