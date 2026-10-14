'പ്രയാസമുണ്ട്, ഞങ്ങള് അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ'; അപര്ണയുമായി വേര്പിരിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ജീവ
11 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അപർണ തോമസുമായി വേര്പിരിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ജീവ ജോസഫ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 1:31 PM IST
ടെലിവിഷന് അവതാരകന് ജീവ ജോസഫും സോഷ്യൽ മീഡിയ താരവും ഇൻഫ്ളുവൻസറുമായ അപർണ തോമസും തമ്മില് വേര്പിരിഞ്ഞ വാര്ത്ത ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. 11 വര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷമാണ് അടുത്തിടെ ഇരുവരും വേര്പിരിഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴിതാ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജീവ. വ്യവസായി ഫൈസൽ മലബാറുമായുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിലാണ് ജീവ ഇതേക്കുറിച്ച് മനസ് തുറന്നത്.
''നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചതല്ലേ… അതുകൊണ്ട് പെട്ടന്ന് പിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാവില്ലേ?'' എന്നാണ് ഫൈസൽ മലബാർ ജീവയോട് ചോദിച്ചു.
''തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രണ്ട്സായി ഇരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചതല്ലേ. ഇത്രയും വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചുവെന്നത് മാത്രമല്ല... ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ, 10 വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചുപൊളിച്ച് ജീവിച്ചു. അതിനുശേഷം ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ടു വഴിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വി സ്റ്റിൽ ബി ഫ്രണ്ട്സ്’- ജീവ പറഞ്ഞു'',
നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോള് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും ബോളിവുഡില് ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുന്നവരുണ്ടെന്ന് ഫൈസല് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ദിലീപും മഞ്ജു വാര്യരും വേർപിരിഞ്ഞിട്ടും അടുത്തിടെ മഞ്ജു വാര്യർ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ദിലീപിന് കൈ കൊടുത്തതും ഫൈസല് ഓര്ത്തു. പരസ്പരം കാണിക്കുന്ന മാന്യതയും വ്യക്തിത്വവുമാണ് അതെന്ന് ഫൈസല് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു. ഒരു കുറ്റം പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞില്ലെന്നും ഫൈസല് ചൂണ്ടികാണിച്ചു.
"പത്ത് വർഷത്തോളം ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച രണ്ടുപേർ പിന്നീട് വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, അതുകൊണ്ട് അവർ പങ്കിട്ട സ്നേഹവും നല്ല ഓർമ്മകളും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകാം, അതിന്റെ യാഥാർഥ്യം അവർക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുക. വേർപിരിഞ്ഞ ശേഷവും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താതെയും അപമാനിക്കാതെയും ബഹുമാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ പക്വതയാണ്. ഒരിക്കൽ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയെ ശത്രുവായി കാണേണ്ടതില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് പുതിയ തലമുറയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല. ഏത് പ്രായത്തിലും വിലമതിക്കേണ്ട നല്ലൊരു സമീപനമാണ്. ബന്ധം അവസാനിച്ചാലും പരസ്പര ബഹുമാനം അവസാനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇരുവർക്കും സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ",– ജീവയുമായുള്ള സംഭാഷണം പങ്കുവച്ച് ഫൈസല് കുറിച്ചു.
2015 ഓഗസ്റ്റ് 24 നായിരുന്നു ജീവയുടെയും അപര്ണയുടെയും വിവാഹം. 11 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വേര്പിരിയുകയാണെന്ന വിവരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. "11 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വേർപിരിയുകയാണ്. എവിടെയോ എന്തോ തെറ്റിപ്പോയി, ഇനിയിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന സത്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരുവർക്കും വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം", എന്നായിരുന്നു ജീവയുടെ പ്രതികരണം.
"ഈ വിവാഹബന്ധം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ എനിക്കിത് തുടരാൻ താല്പര്യവുമില്ലായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടുപേർക്കും എളുപ്പമുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ തീരുമാനം എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു", - വേര്പിരിയലിനെ കുറിച്ച് അപര്ണ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്.
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