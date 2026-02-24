കത്തിയുമായി ജീത്തു ജോസഫ്; ദൃശ്യം 3യ്ക്ക് മുന്പേ ഞെട്ടിക്കാന് മറ്റൊരു ത്രില്ലര്- പ്രമോ വീഡിയോ പുറത്ത്
മലയാള സിനിമാ ആസ്വാദകര് ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം3. എന്നാല് ഈ ദൃശ്യം 3യ്ക്ക് മുന്പ് മറ്റൊരു ത്രില്ലറുമായി എത്തുകയാണ് ഈ സംവിധായകന്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് പ്രദര്നത്തിന് എത്തുന്ന സീക്രട്ട് സ്റ്റോറിസ് : റോസ്ലിന് എന്ന വെബ് സീരിസാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കാന് എത്തുന്നത്.
ഈ വെബ്സീരിസിന്റെ ഷോ റണ്ണര് ആണ് ജീത്തു ജോസഫ്. ഫെബ്രുവരി 27 മുതലാണ് സീക്രട്ട് സ്റ്റോറിസ് : റോസ്ലിന് പ്രദര്ശനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രമോ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
ഒരു കത്തിയുമായി നില്ക്കുന്ന ജീത്തു ജോസഫിനെയാണ് പ്രമോ വീഡിയോയില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. ത്രില്ലര് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രമോ വീഡിയോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്. റോസ്ലിന് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമോ വീഡിയോയാണിത്.
മൂത്തോന് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ സഞ്ജന ദീപു ആണ് വെബ് സീരിസില് ടൈറ്റില് കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. റോസ്ലിന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരാള് തന്നെ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന തോന്നലില് ഭീതിതമായ സ്വപ്നങ്ങളാല് വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഈ വെബ് സീരീസ് പറയുന്നത്. തന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അവള് ഡോക്ടറോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാത്രിയില് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മാതാപിതാക്കള് അതെല്ലാം തള്ളിക്കളയുകയാണ്.
എന്നാല് അവളുടെ ഭയത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്നു തരത്തില് അവള് ഭയപ്പെടുന്നു ആ അപരിചിതന് അവരുടെ വീട്ടില് അതിഥിയായി എത്തുന്നു. ഇതോടെ കഥയില് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വഴിത്തിരിവുകള് ഉണ്ടാകുന്നു. അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസം അയാള് നേടിയെടുക്കുന്നു. എന്നാല് അവള് അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഭയവും അയാളുടെ നിഗൂഢമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്താന് റോസ്ലിന് സാധിക്കുമോയെന്നാണ് സീരിസ് പറയുന്നത്.
സുമേഷ് നന്ദകുമാറിന്റെ സംവിധാനത്തിലാണ് റോസ്ലിന് ഒരുങ്ങിയത്. നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങള് ഒരുക്കിയ വിനായക് ശശികുമാര് ആദ്യമായി തിരക്കഥയെഴുതിയ വെബ് സീരീസ് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. സെന്ട്രല് അഡ്വര്ടൈസിംഗിന്റെ ബാനറില് മാത്യു ജോര്ജാണ് ഈ വെബ് സീരിസ് നിര്മിക്കുന്നത്.
മീനയും വിനീതും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഹക്കീം ഷാജഹാന്, അനീഷ്മ അനില്കുമാര് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. വെബ് സീരിസിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ആണ്. റിയാസ് കെ ബദറാണ് എഡിറ്റിങ്. വിഷ്ണു ശ്യാം ആണ് സംഗീതം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
കേരള ക്രൈം ഫയല്, ഫാര്മ, 1000 ബേബീസ്, ലവ് അണ്ടര് കണ്ട്രക്ഷന് എന്നീ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് മലയാളം വെബ് സീരിസിന് ശേഷം ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് എത്തുന്ന മറ്റൊരു വെബ് സീരിസാണ് റോസ്ലിന്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ, ബംഗാളി, മറാത്തി എന്നീ ഭാഷകളിലും സീരിസ് ലഭ്യമാണ്.
