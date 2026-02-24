ETV Bharat / entertainment

വരുണിന്‍റെ കൊലപാതകത്തില്‍ ഇത്തവണ കുടുങ്ങുമോ? നാലാം ക്ലാസുകാരന്‍റെ ബുദ്ധിയില്‍ ഇനി എന്തായിരിക്കും? ചിന്താകുലനായി ജോര്‍ജു കുട്ടി; ദൃശ്യം 3 പോസ്റ്റര്‍

കാറിനരികില്‍ നിന്ന് എന്തോ കാര്യമായി ആലോചിക്കുന്ന ജോര്‍ജു കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തെത്തിയതോടെ ആരാധകരിലും വലിയ ആകാംക്ഷയാണുണ്ടാക്കുന്നത്.

DRISHYAM 3 NEW POSTER DRISHYAM 3 MOVIE JEETHU JOSEPH MOVIE MOHANLAL JEETHU JOSEPH MOVIE
Drishyam 3 (Photo:Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 24, 2026 at 10:46 AM IST

ലയാള സിനിമാ ആസ്വാദകര്‍ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഒന്നാണ് ദൃശ്യം 3. ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം ഈ വര്‍ഷം (2026) ഏപ്രില്‍ 23 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്കുള്ളത്. ഇത്തവണ ജോര്‍ജു കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വരുണിന്‍റെ കൊലപാതകത്തില്‍ ജോര്‍ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോ നാലാം ക്ലാസുകാരന്‍റെ ബുദ്ധിയിലുദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാവുമെന്നൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ നോക്കുന്നത്. അതിനായി ഏപ്രില്‍ രണ്ട് വരെ കാത്തിരിക്കണം.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാറിനരികില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ജോര്‍ജു കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്ററാണ് ഇത്തവണ വന്നത്. നേരത്തെ വാഴത്തോട്ടത്തില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് നില്‍ക്കുന്ന പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ജോര്‍ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും സന്തോഷത്തോടെ വീടിന് മുന്നിലിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററും എത്തി. എന്നാല്‍ ഇതിന് പിന്നാലെ എത്തിയ പോസ്റ്ററില്‍ കാറിനരികില്‍ നിന്ന് എന്തോ കാര്യമായി ആലോചിക്കുന്ന ജോര്‍ജു കുട്ടിയെ കണ്ടതോടെ ആരാധകരിലും വലിയ ആകാംക്ഷയാണുണ്ടാക്കുന്നത്.

DRISHYAM 3 NEW POSTER DRISHYAM 3 MOVIE JEETHU JOSEPH MOVIE MOHANLAL JEETHU JOSEPH MOVIE
Drishyam 3 (Photo:Movie Poster)

ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ദൃശ്യത്തിന്‍റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഇതും മികച്ച സിനിമ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികളുടെ കണക്ക് കൂട്ടല്‍.

മോഹൻലാലിന് പുറമേ മീന, അൻസിബ ഹസൻ, എസ്‍തര്‍ അനില്‍, ആശാ ശരത്, സിദ്ധിഖ്, കലാഭവൻ ഷാജോണ്‍, ഇര്‍ഷാദ്, ​ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാകും. ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2026 ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന് റിലീസ് ചെയ്യും.

റിലീസിന് മുന്‍പേ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ തിയറ്റർ–ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് റിലീസിനു മുമ്പേ തന്നെ വിറ്റുപോയിയ 350 കോടി രൂപ പ്രീ ബിസിനസ് നേടികൊണ്ട് വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയും ദൃശ്യം 3 ക്കാണ് സ്വന്തം.

DRISHYAM 3 NEW POSTER DRISHYAM 3 MOVIE JEETHU JOSEPH MOVIE MOHANLAL JEETHU JOSEPH MOVIE
Drishyam 3 (Photo:Movie Poster)

ഫാമിലി ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ദൃശ്യം എത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഈ ജോണറിലെ ആദ്യ ചിത്രവും ദൃശ്യം 3 തന്നെയായിരിക്കും. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെയും വിജയം തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്. അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ജോര്‍ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാഗതിയെന്ന് സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ദൃശ്യം 2 വും അന്യഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൃശ്യം 3 പ്രദർശനത്തിനെത്തുവെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

2013 ഡിസംബർ 19 ന് നാണ് ദൃശ്യം സിനിമ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. അതും മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 50 കോടി ചിത്രമായി. തുടർന്ന് തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ, ചൈനീസ് ഭാഷകളിലേക്കു വരെ ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

2021 ഫെബ്രുവരി 19 നാണ് ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ ഒടിടി റിലീസായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്‌തത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

