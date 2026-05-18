ഇത്തവണ ജോർജുകുട്ടിക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി ആ 'അജ്ഞാതൻ'; ദൃശ്യം 3 വിശേഷങ്ങളുമായി ജിത്തു ജോസഫ്
മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നിരാശയാണ് ഫലം എന്ന് സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 12:28 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 12:34 PM IST
അക്കി വിനായക്
ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യം 3 മോഹൻലാലിൻ്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ്. പുലർച്ചെ എട്ടുമണിക്ക് തന്നെ സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും. ചിത്രത്തിന് 16+ പാരൻ്റെൽ ഗൈഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈയൊരു കാര്യത്തെ മുൻനിർത്തി മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നിരാശയാണ് ഫലം എന്ന് സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ് പറയുന്നു.
ദൃശ്യം മൂന്നിലേക്ക്
ദൃശ്യം മൂന്ന് സംഭവിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ജിത്തു ജോസഫ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗം വലിയ വിജയമായി. കൃത്യമായ എൻഡിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ആ ചിത്രം അവസാനിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചോ മൂന്നാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ വിജയ പരാജയങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗം ഞാൻ തന്നെ നിർമിച്ചേനെ. ദൃശ്യം ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനുശേഷം രണ്ടാം ഭാഗം സംഭവിക്കുന്നു. ആ ചിത്രവും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ നാലുഭാഗത്തുനിന്നും മൂന്നാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. വാസ്തവത്തിൽ മൂന്നാം ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതല്ല. എപ്പോഴോ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനുവേണ്ടി കഥ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെനിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു കഥാതന്തു ഒരു സിനിമയുടെ പിറവിക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമാകും.
ദൃശ്യത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പാർട്ടുകളും റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സാംസ്കാരിക പരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ തിരക്കഥയാണ് റീമേക്കിന് നൽകുന്നത്. സാംസ്കാരികപരവും ഭാഷാപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ അവർ വരുത്തും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുടെയും റീമേക്കുകളിൽ അവർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിനിമയാകുമ്പോൾ സംവിധായകൻ്റെ വാക്കാണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ. അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദൃശ്യം മൂന്നിലും അവർ എടുത്തേക്കാം. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ പരാതിയില്ല.
ദൃശ്യം സംവിധായകൻ ലേബൽ
ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യം സംവിധായകൻ എന്നൊരു ലേബൽ കൂടി ഒപ്പം ചേർക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ദൃശ്യത്തിനു ശേഷവും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തു. ആ സിനിമകളുടെ പേരിലും അറിയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയാണ് ദേശീയതലത്തിൽ വരെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ നേടിത്തന്നത്. ഇപ്പോൾ പല നടന്മാരെയും സംവിധായകരെയും നിർമാതാക്കളെയും അവരുടെ ചില പാർട്ടിക്കുലർ സിനിമകളുടെ പേരിൽ ലേബൽ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് ചിയാൻ വിക്രം കിരീടം ഉണ്ണി എന്നിങ്ങനെ.
ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ സസ്പെൻസ് എന്നൊരു വസ്തുതയെ മുൻ നിർത്താറുണ്ട്. സസ്പെൻസിനും ട്വിസ്റ്റിനും അപ്പുറം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ വശം കൂടി ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടുന്നു. മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ജോർജുകുട്ടിയുടെ ഇമോഷനോടൊപ്പം തന്നെ ആ സിനിമയിലെ രണ്ട് അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷനും കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ജോർജുകുട്ടിയെ തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുക. കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ ആയ കഥാസന്ദർഭങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിനുള്ളത്.
മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത
ജോർജുകുട്ടിയുടെയും മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ജീവിതവും അവരുടെ ഇമോഷനും ദൃശ്യം എന്ന സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർ എലമെൻ്റ് ആണ്. സർപ്രൈസിനെക്കാൾ ഉപരി സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിതങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗം കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക. ദൃശ്യം മൂന്ന് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജോർജുകുട്ടി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമായ കാര്യമാണ്. പൊലീസിനും നാട്ടുകാർക്കും ജോർജുകുട്ടി തന്നെയാണ് വരുൺ പ്രഭാകറിനെ കൊന്നതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു അന്തരീക്ഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിനുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം അയാൾ സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രം അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജോർജുകുട്ടി അത്തരത്തിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെ.
