ഇത്തവണ ജോർജുകുട്ടിക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി ആ 'അജ്ഞാതൻ'; ദൃശ്യം 3 വിശേഷങ്ങളുമായി ജിത്തു ജോസഫ്

മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ്‌ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നിരാശയാണ് ഫലം എന്ന് സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ്

ജിത്തു ജോസഫ്, മോഹന്‍ലാല്‍ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 18, 2026 at 12:28 PM IST

Updated : May 18, 2026 at 12:34 PM IST

അക്കി വിനായക്

ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യം 3 മോഹൻലാലിൻ്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ്. പുലർച്ചെ എട്ടുമണിക്ക് തന്നെ സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും. ചിത്രത്തിന് 16+ പാരൻ്റെൽ ഗൈഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈയൊരു കാര്യത്തെ മുൻനിർത്തി മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ്‌ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നിരാശയാണ് ഫലം എന്ന് സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ് പറയുന്നു.

ദൃശ്യം മൂന്നിലേക്ക്

ദൃശ്യം മൂന്ന് സംഭവിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ജിത്തു ജോസഫ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗം വലിയ വിജയമായി. കൃത്യമായ എൻഡിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ആ ചിത്രം അവസാനിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചോ മൂന്നാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ വിജയ പരാജയങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗം ഞാൻ തന്നെ നിർമിച്ചേനെ. ദൃശ്യം ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനുശേഷം രണ്ടാം ഭാഗം സംഭവിക്കുന്നു. ആ ചിത്രവും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ നാലുഭാഗത്തുനിന്നും മൂന്നാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. വാസ്തവത്തിൽ മൂന്നാം ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതല്ല. എപ്പോഴോ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനുവേണ്ടി കഥ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെനിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു കഥാതന്തു ഒരു സിനിമയുടെ പിറവിക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമാകും.

നേര് എന്ന സിനിമയിലൂടെ തിരക്കഥാകൃത്തും അഭിനേത്രിയുമായ ശാന്തി മായാദേവിയുമായി മറ്റൊരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ദൃശ്യം 3 സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ആശയം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ആശയം ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ പിറവിക്ക് പ്രേരക ശക്തി ആവുകയായിരുന്നു. മിറാഷ്, വലതുവശത്തെ കള്ളൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ജോലികൾക്കിടയിലാണ് ഞാൻ ദൃശ്യം 3 എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ മൂന്നര മണിക്ക് ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുതാൻ ആരംഭിക്കും. വൈകുന്നേരം ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ വീണ്ടും വൈകുവോളം എഴുതും. ദൃശ്യം മൂന്ന് എന്ന സിനിമയുടെ എഴുത്തു ജോലികൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് എൻ്റെ സിനിമ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയം.
ദൃശ്യം 3 (Special Arrangement)
റീമേക്കുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍

ദൃശ്യത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പാർട്ടുകളും റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സാംസ്കാരിക പരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ തിരക്കഥയാണ് റീമേക്കിന് നൽകുന്നത്. സാംസ്കാരികപരവും ഭാഷാപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ അവർ വരുത്തും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുടെയും റീമേക്കുകളിൽ അവർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിനിമയാകുമ്പോൾ സംവിധായകൻ്റെ വാക്കാണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ. അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദൃശ്യം മൂന്നിലും അവർ എടുത്തേക്കാം. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ പരാതിയില്ല.

ദൃശ്യം സംവിധായകൻ ലേബൽ


ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യം സംവിധായകൻ എന്നൊരു ലേബൽ കൂടി ഒപ്പം ചേർക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ദൃശ്യത്തിനു ശേഷവും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തു. ആ സിനിമകളുടെ പേരിലും അറിയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയാണ് ദേശീയതലത്തിൽ വരെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ നേടിത്തന്നത്. ഇപ്പോൾ പല നടന്മാരെയും സംവിധായകരെയും നിർമാതാക്കളെയും അവരുടെ ചില പാർട്ടിക്കുലർ സിനിമകളുടെ പേരിൽ ലേബൽ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് ചിയാൻ വിക്രം കിരീടം ഉണ്ണി എന്നിങ്ങനെ.

ജിത്തു ജോസഫ് (Special Arrangement)
അമ്മ ഇമോഷന്‍


ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ സസ്പെൻസ് എന്നൊരു വസ്തുതയെ മുൻ നിർത്താറുണ്ട്. സസ്പെൻസിനും ട്വിസ്റ്റിനും അപ്പുറം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ വശം കൂടി ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടുന്നു. മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ജോർജുകുട്ടിയുടെ ഇമോഷനോടൊപ്പം തന്നെ ആ സിനിമയിലെ രണ്ട് അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷനും കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ജോർജുകുട്ടിയെ തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുക. കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ ആയ കഥാസന്ദർഭങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിനുള്ളത്.




മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത

ജോർജുകുട്ടിയുടെയും മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ജീവിതവും അവരുടെ ഇമോഷനും ദൃശ്യം എന്ന സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർ എലമെൻ്റ് ആണ്. സർപ്രൈസിനെക്കാൾ ഉപരി സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിതങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗം കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക. ദൃശ്യം മൂന്ന് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജോർജുകുട്ടി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമായ കാര്യമാണ്. പൊലീസിനും നാട്ടുകാർക്കും ജോർജുകുട്ടി തന്നെയാണ് വരുൺ പ്രഭാകറിനെ കൊന്നതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു അന്തരീക്ഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിനുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം അയാൾ സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രം അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജോർജുകുട്ടി അത്തരത്തിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെ.

ജിത്തു ജോസഫ് (Special Arrangement)
ഇപ്പോൾ ജോർജുകുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ ആര്. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അയാൾക്ക് അറിയില്ല. ഒന്നാം ഭാഗത്തിലും രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കൃത്യമായി ജോർജുകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് പോലീസ് രണ്ട് വരുൺ പ്രഭാകറിൻ്റെ ഫാമിലി. ഇനി ആര് എന്ന ചോദ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.നാലാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്നും സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.

