ടീസര് ഉടന് എത്തും!തകര്ന്ന ചില്ലുകള്ക്കിടയിലൂടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ടം; നിഗൂഢതകള് നിറച്ച് ജയസൂര്യയുടെ 'മായന്' പുത്തന് പോസ്റ്റര്
‘കളങ്കാവൽ’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജിതിൻ കെ. ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മായന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 4:00 PM IST
ജയസൂര്യ പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ജിതിന് കെ. ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്ററി ത്രില്ലര് ചിത്രം മായന് - ചാപ്റ്റര് 1 ന്റെ പുത്തന് പോസ്റ്ററെത്തി. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് പ്രഖ്യാപനവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. മാജിക് മൂൺ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ രാജീവ് ഗോവിന്ദൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മായന്.
‘ബിയോണ്ട് ദ ഷാഡോസ്’ എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെ എത്തുന്ന ചിത്രം ഡിസംബര് 3 ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് ജോലികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഒരു മുഖം വ്യത്യസ്ഥഭാവങ്ങളോടെ പൊലീസ് യൂണിഫോമിലുള്ള ജയസൂര്യയുടെ പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ റിലീസ് ഉടൻ എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുത്തന് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലവും തകർന്ന ചില്ലുകൾക്കുള്ളിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവവും ചിത്രത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നുതാണ് പുത്തന് പോസ്റ്റര്. ഓരോ തവണയും ഏറെ കൗതുകകരമായ ലുക്കുകളാണ് മായൻ്റേതായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ലുക്കിനും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
പോസ്റ്റര് പുറത്തു വന്നതോടെ സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചും ജയസൂര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വിപരീത ആരാധനാക്രമങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഫാന്റസി ത്രില്ലറില് ജിതിന് കെ. ജോസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
‘കളങ്കാവൽ’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജിതിൻ കെ. ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയെന്ന പ്രത്യേകതയും ‘മായൻ ചാപ്റ്റർ 1’നുണ്ട്. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ റാഫിയും സംവിധയകൻ ജിതിൻ . കെ. ജോസും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘ഓർഡിനറി’, ‘അനാർക്കലി’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള് നിര്മിച്ച രാജീവ് ഗോവിന്ദന് മാജിക് മൂണ് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് മായന്.
ജയസൂര്യ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നൈലാ ഉഷ, വിജയ് ബാബു, അർഷാ ബൈജു, നിരഞ്ജന അതൂല്, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, മുബിൻ എം. റാഫി, വൈഷ്ണവി എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കളാണ്.
ഛായാഗ്രഹണം - ഫൈസൽ അലി, സംഗീതം - മുജീബ് മജീദ്, എഡിറ്റിംഗ് - പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - സുനിൽ ദാസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - രോഹിത് ആർ നായർ, കോസ്റ്റ്യൂം - സമീറ സനീഷ്, മേക്കപ്പ് - അമൽ ചന്ദ്രൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ബോസ് വി, വരികൾ - രാജീവ് ഗോവിന്ദൻ, ജിതിൻ കെ ജോസ്, കോ - റൈറ്റർ - ശ്രീഖിൽ ശ്രീനിവാസൻ, സ്റ്റിൽസ് - സിനത് സേവ്യർ, പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ - ആൻ്റണി സ്റ്റീഫൻ, പിആർഒ-വാഴൂര് ജോസ്.