പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാന് ജയസൂര്യയും വിനായകനും വീണ്ടും! 'ടൈറ്റന്സ്' ട്രെയിലര് പുറത്ത്
'ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ്’, 'ആട് 2' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് നിര്മിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 10:39 AM IST
ജയസൂര്യ - വിനായകന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'ടൈറ്റന്സി'ന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. തുടക്കം മുതല് അവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ഒക്ടോബര് 22 ന് ആഗോള റീലീസായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
'ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ്’, 'ആട് 2' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് നിര്മിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഫാന്റസിയും കോമഡിയും കോര്ത്തിണക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. സണ്ണി വെയ്ൻ, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ഇന്ദ്രൻസ്, മണികണ്ഠൻ ആചാരി എന്നിവരും ഏതാനും പുതുമുഖങ്ങളും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. വിനായകന്റെയും ജയസൂര്യയുടെയും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയായിരിക്കും ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുകയെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്.
വലിയ മുതല്മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം വ്യത്യസ്ത ലൊക്കേഷനുകളിലായി ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. സിനിമയുടെ പോസ്റ്റപ്രൊഡക്ഷന് ജോലികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
'അനുഗ്രഹീതന് ആന്റണി' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പ്രിന്സ് ജോയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ടൈറ്റന്സ്'. 'എബ്രഹാം ഓസ്ലര്' എന്ന ചിത്രത്തിന് നേരമ്പോക്ക് ബാനറില് നിര്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ടൈറ്റന്സ്. ജെയിംസ് സെബാസ്റ്റ്യന് ആണ് ചിത്രം രചിച്ചത്. മാനുവൽ മൂവി മേക്കേഴ്സ്, അവനിർ ടെക്, എന്നീ ബാനറുകളിൽ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്, ഇർഷാദ് എം ഹസൻ എന്നിവരും, ബാബു ഏട്ടൻ ഫിലിംസ് ബാനറിൽ പ്രദീപ് സി എസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്റേതായി പുറത്തുവന്ന പോസ്റ്ററുകള്ക്കൊക്കെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഡിഫന്റ് ഗെയിംസ്, ഡിഫന്റ് റൂള്സ് എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകള് പുറത്തുവിട്ടത്. മാജിക് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തില് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഓവര്സീസ് വിതരണാവകാശം ഫാര്സ് ഫിലിംസ് ആണ്. 123 മ്യൂസിക് ആണ് സിനിമയുടെ ഓഡിയോ മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത് ഷാന് റഹ്മാന് ആണ്. വിഷ്ണു ശര്മയാണ് എഡിറ്റിങ്, ഷമീർ മുഹമ്മദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്, കലാസംവിധാനം - മഹേഷ് പിറവം, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് -രജീഷ് വേലായുധൻ, ബേസിൽ വർഗീസ് ജോസ്,ആക്ഷൻ ഫീനിക്സ് പ്രഭു, ഡിസൈൻ യെല്ലോ ട്രൂത്ത്', സ്റ്റിൽസ് - സുഹൈബ് എസ്.ബി.കെ, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് - സുനിൽ സിംഗ്, സജിത് പി.വൈ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ - നജീർ നസീം, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടിവ് - രാജേഷ് സുന്ദരം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.