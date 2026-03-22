ബോക്സ് ഓഫിസില് ഷാജി പാപ്പന്റെയും പിള്ളേരുടെയും പടയോട്ടം;ആട് 3 വേറെ ലെവല്! മൂന്നാം ദിനം കലക്ഷന്
ആട് 3 തിയേറ്ററില് തരംഗമാകുന്നു. ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിച്ചു. ബോക്സ് ഓഫിസിലും വമ്പന് പ്രകടനം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 22, 2026 at 1:50 PM IST
ജയസൂര്യയുടെ കരിയര് ഹിറ്റായി ആട് 3. മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തേയും വലിയ ജനപ്രിയ ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൊന്നായ ആട് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ചിത്രമാണ് ബോക്സ് ഓഫിസില് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
റിലീസ് ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ആട് 3യ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പത്ത് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ആദ്യ ദിനത്തില് ആഗോളതലത്തില് നിന്നും ചിത്രം നേടിയത്. മാര്ച്ച് 19 നാണ് മിഥുന് മാനുവല് തോമസിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ആട് 3 റിലീസായത്. ആദ്യ ദിനത്തിനേക്കാളും ഈ വാരാന്ത്യ ദിനത്തില് കലക്ഷന് കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. മാത്രമല്ല തിയേറ്ററുകളെല്ലാം ഹൗസ് ഫുള്ളായതോടെ ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായും വന്നു.
ദിവസേനയുള്ള കലക്ഷന് ട്രെന്ഡ്
ആഗോളതലത്തില് 48.65 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഓവര്സീസില് നിന്ന് മാത്രം 25.75 കോടി രൂപയും ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടി. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് 19.40 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
ആദ്യദിനം 1,803 ഷോകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 67 ശതമാനം തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 5.95 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യദിനം ചിത്രം നേടിയിരുന്നത്. എന്നാല് രണ്ടാം ദിവസം 1,784 ഷോകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കില് 74 ശതമാനമാണ് തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാം ദിവസത്തില് 7.25 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് 7.20 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. 1,908 ഷോകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 74 ശതമാനമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി.
റിലീസിനും മുന്പ് റെക്കോര്ഡ് കലക്ഷന്
ആട് 3യുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ 3.0 കോടി രൂപയുടെ പ്രി റിലീസ് സെയില്സും സ്വന്തമാക്കിയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. സിനിമാ പ്രേമികളുടെ പ്രതീക്ഷകള്ക്ക് ഒരുതരത്തിലും കോട്ടം തട്ടാതെയാണ് ആട് 3 അവതരിപ്പിച്ചത്. ആദ്യാവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനുള്ള വകയുണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ 'എപിക് ഫാന്റസി' സിനിമയായാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു കാലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണ രീതി തന്നെയാണ് എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരേയും ഈ ചിത്രം കാണാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. വര്ത്തമാനത്തില് നിന്ന് വിന്റേജിലേക്ക് എത്തിയും പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്കുമൊക്കെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. വിന്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ചിത്രത്തിന്റെ ലെവല് തന്നെ മാറിപോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
മുഴുനീളെ കോമഡി
ഷാജി പാപ്പനേയും പിള്ളേരേയും ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷാജി പാപ്പനും വിനായകനും ധര്മജനുമൊക്കെ വേറെ ലെവല് പെര്ഫോമന്സ് ആണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. മുഴുനീളെ കോമഡി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണം. വമ്പന് ബജറ്റില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററാവുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഫ്രൈഡേ ഫിലും ഹൗസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നീ ബാനറുകളിൽ വിജയ് ബാബു, വേണു കുന്നപ്പള്ളി എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്.
ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്,
