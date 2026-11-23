മായൻ (Special Arrangement)
ജോൺ ലൂഥർ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം മൂന്നുവർഷത്തോളം ജയസൂര്യ സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ആകന്നു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കത്തനാർ എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജയസൂര്യ സിനിമകൾക്ക് ഇടവേള സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ തിരിച്ചുവരവിൽ താരത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആകട്ടെ ഒരു കൂട്ടം ഫാൻ്റസി ചിത്രങ്ങളും.
ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ആട് ത്രീ എന്ന ചിത്രം മുൻപുള്ള രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ടൈം ട്രാവൽ ജോണറിൽ കഥപറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു. പിന്നീട് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ടൈറ്റൻസും ഫാൻ്റസി ത്രില്ലർ സിനിമ തന്നെ. കളങ്കാവലിനു ശേഷം ജിതിൻ കെ ജോസ് ഒരുക്കുന്ന മായനാണ് ജയസൂര്യ നായകനായ പുറത്തിറങ്ങുന്ന അടുത്ത സിനിമ. ഉടൻ റിലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ കത്തനാരുടെയും ജോണർ ഫാൻ്റസി തന്നെ.
'മായൻ' ഡിസംബർ 3ന് (ETV Bharat)
ഡിസംബർ മൂന്നിന് ആഗോള റിലീസ് എത്തുന്ന മായൻ എന്ന ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് മാജിക് മൂൺ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബാനറിൽ രാജീവ് ഗോവിന്ദൻ ആണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തിറങ്ങി. ട്രെയിലർ റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സംവിധായകനും പ്രധാന താരങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളോടും സംവദിച്ചു. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന മായൻ ചാപ്റ്റർ വണ്ണാണ് ഉടൻ റിലീസിന് എത്തുക.സാധാരണ ഫാൻ്റസി സിനിമകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് ജയസൂര്യ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നാണ് സൂചനകൾ.
കേരളത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കറുത്തച്ഛനൂട്ട് എന്ന പ്രാകൃത ആചാരത്തെ അധിഷ്ഠിതമായാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ ജിതിൻ കെ ജോസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു കേട്ട കഥകൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി അല്ലാതെ സ്വതന്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജയസൂര്യയുടെ കഥാപാത്രവും കുടുംബവും ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതും അതിൽനിന്നുള്ള അതിജീവനവും ആണ് കഥാസന്ദർഭം- സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.ഹൊറർ ഫാൻ്റസി ചിത്രമായിരുന്നെങ്കിലും സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലായിരുന്നെന്ന് നടൻ ജയസൂര്യ പറഞ്ഞു. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വപ്നക്കൂട് പോലെയുള്ള സിനിമകളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് തനിക്ക് മായൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് ജയസൂര്യ വ്യക്തമാക്കി. മായൻ ചാപ്റ്റർ 1' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈൻ ബിയോണ്ട് ദ ഷാഡോസ് എന്നാണ്. നൈല ഉഷ, ഐശ്വര്യ രാജ്, വിജയ് ബാബു, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ് എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
റാഫിയും സംവിധായകനും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാജിക് മൂൺ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് മായൻ. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം കാളിയൻ ഒരുക്കുന്നതും മാജിക് മൂൺ പ്രൊഡക്ഷൻസാണ്.
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