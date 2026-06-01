ജയസൂര്യ-വിനായകന് കോംബോ വീണ്ടും; ടൈറ്റന്സ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബറില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നത് ഫാന്റസി ഹ്യൂമര് ജോണറില്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 1:35 PM IST
ജയസൂര്യ - വിനായകന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് റിലീസ് ചെയ്തു. ടൈറ്റന്സ് എന്ന് പേര് നല്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
വെള്ളത്തൊപ്പിയും വെള്ളസ്യൂട്ടും അണിഞ്ഞ മുഖം വ്യക്തമാകാത്ത നിരവധിപ്പേരുടെ ഇടയിൽ വ്യത്യസ്ഥ നിറത്തിലുള്ള സ്യൂട്ടും തൊപ്പിയും ധരിച്ച ജയസൂര്യ, വിനായകൻ എന്നിവരെയാണ് പോസ്റ്ററില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. ഇവര്ക്കൊപ്പം നിഹാലും പ്രശസ്ത റാപ് സിംഗര് ബേബി ജീനുമടങ്ങിയ ഒരു പോസ്റ്റര് കൂടി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ബേബി ജീൻ, നിഹാൽ എന്നിവർ ആരെയോ ഉറ്റുനോക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
'അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം പ്രിൻസ് ജോയ് ഒരുക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് ടൈറ്റന്സ്. ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത് ജയിംസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
നേരമ്പോക്കിൻ്റെ ബാനറിൽ ഇൻഷാദ് എം. ഹസ്സൻ , മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്, പ്രദീപ് സി എസ് എന്നിവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച വിജയം നേടിയ ജയറാം- മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ എബ്രഹാം ഒസ്ലര് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ്’, ആട് 2 എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ നായകനാക്കി മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് നിര്മിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
വിനായകന്റെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും ചിത്രത്തിലുണ്ടാവുകയെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നല്കുന്ന സൂചന. തികച്ചും ഫാന്റസി ഹ്യൂമര് ജോണറിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണം.
സണ്ണി വെയ്ൻ, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ഇന്ദ്രൻസ്, മണികണ്ഠൻ ആചാരി എന്നിവരും ഏതാനും പുതുമുഖങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.
വലിയ മുതല്മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം വ്യത്യസ്ത ലൊക്കേഷനുകളിലായി ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബറില് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും. സിനിമയുടെ പോസ്റ്റപ്രൊഡക്ഷന് ജോലികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സംഗീതം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, ഛായാഗ്രഹണം - വിഷ്ണുശർമ്മ, എഡിറ്റിംഗ്- ഷമീർ മുഹമ്മദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്, കലാസംവിധാനം - മഹേഷ് പിറവം, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് -രജീഷ് വേലായുധൻ, ബേസിൽ വർഗീസ് ജോസ്,ആക്ഷൻ ഫീനിക്സ് പ്രഭു, ഡിസൈൻ യെല്ലോ ട്രൂത്ത്', സ്റ്റിൽസ് - സുഹൈബ് എസ്.ബി.കെ, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് - സുനിൽ സിംഗ്, സജിത് പി.വൈ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ - നജീർ നസീം, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടിവ് - രാജേഷ് സുന്ദരം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.