സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ്; മൂന്നാം തവണയും ഹാജരാകാനുള്ള സമന്സ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല- ജയസൂര്യ
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വിടുന്നത് നുണ പ്രചരണം, പരസ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് സമീപിക്കുന്നവര് എന്തൊക്കെ തട്ടിപ്പുകള് ഒപ്പിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാന് സാധിക്കില്ലെന്നും ജയസൂര്യ.
എറണാകുളം: സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് വിളിപ്പിച്ചുവെന്ന വാര്ത്ത നിഷേധിച്ച് നടന് ജയസൂര്യ. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ജയസൂര്യ മറുപടി നല്കിയത്.
ഇത് നുണ പ്രചാരണമാണെന്നും ഇഡി ഇത് മൂന്നാം തവണ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി സമന്സ് അയച്ചിട്ടില്ലെന്നും നടന് പങ്കുവച്ച പ്രസ്താവനയില് അറയിച്ചു. പരസ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും മറ്റുമായി സമീപിക്കുന്നവര് എന്തൊക്കെ തട്ടിപ്പുകള് ഒപ്പിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാന് സാധിക്കില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
രണ്ടു ദിവസമായി ചാനലിലൂടെ സമന്സ് കിട്ടുന്നതല്ലാതെ തനിക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ ഇതുവരെ ഇഡിയില് നിന്ന് ഇതുവരെ അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജയസൂര്യ വ്യക്തമാക്കി.
ജയസൂര്യ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച പ്രസ്താവന
"നുണ പ്രചരണം, മാധ്യമ ധര്മമാകുമ്പോള്
രണ്ട് ദിവസമായി എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നുണ പ്രചരണം കണ്ട് അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാന്. കാരണം എനിക്ക് സമന്സ് തന്നു, ഏഴാം തിയതി ഞാന് വീണ്ടും ഹാജരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ നുണ പ്രചരണം.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ചാനലിലൂടെ സമന്സ് കിട്ടുന്നതല്ലാതെ നേരിട്ട് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്ന നിമിഷം വരെ എനിക്കോ, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ ഇഡിയില് നിന്ന് അങ്ങനെയൊരു സമന്സ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 24 ന് ഹാജരാകണം എന്ന സമന്സ് കിട്ടി ഞാന് ഹാജരായി. 29 നും ഹാജരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനും ഞങ്ങള് ഹാജരായി. അല്ലാതെ ഏഴാം തിയതി വീണ്ടും ഹാജരാകാനുള്ള സമന്സ് ഞങ്ങള്ക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
നമ്മളെ പരസ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും മറ്റുമായി സമീപിക്കുന്നവര് നാളെ എന്തൊക്കെ തട്ടിപ്പുകള് ഒപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആര്ക്കെങ്കിലും ഇന്ന് ഊഹിക്കാന് സാധിക്കുമോ?
എല്ലാവിധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നിയമാനുസൃതമായി മാത്രം നടത്തി കൃത്യമായ നികുതി പൊതു ഖജനാവില് അടയ്ക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണ പൗരന് മാത്രമാണ് ഞാന്.
വാര്ത്തകള് വസ്തുനിഷ്ഠമായി ജനങ്ങളില് എത്തിക്കാന് ബാധ്യസ്ഥരായ മാധ്യമങ്ങള് ഈ വിധം അധഃപതിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് സഹതപിക്കുകയേ നിര്വാഹമുള്ളു…
മാധ്യമങ്ങള് നുണ വിളമ്പുന്ന കാലം…എന്താല്ലേ…!!!"
സേവ് ബോക്സ് ആപ്പിന്റെ ബ്രാന്ഡ് അംബാസഡറായി പ്രവര്ത്തിച്ചതിന് ജയസൂര്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോള് ഇ.ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത് .സേവ് ബോക്സ് ബ്രാന്ഡ് അംബാസിഡറാകാന് ജയസൂര്യക്ക് കരാറുണ്ടെന്ന് ഇഡിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ജയസൂര്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച പണം തട്ടിപ്പില് നിന്ന് ലഭിച്ച പണമാണോ എന്നാണ് ഇ.ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്.
സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് നിക്ഷേപമെന്ന പേരില് നൂറോളം പേരില് നിന്ന് കോടികള് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് തൃശൂര് സ്വദേശി സ്വാതിക് റഹീമിനെ 2023 ല് തൃശൂര് ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമ മേഖലയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണ് സ്വാതിക് റഹീം.
