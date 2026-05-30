'കൊലപാതകം'!ദൃശ്യം സ്റ്റൈലില് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് ജയറാം,മറന്നു പോയെന്ന് ഉര്വശി; പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച് 'പരിമള ആൻഡ് കോ' ട്രെയിലര്
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ഉര്വശിയും ജയറാമും വീണ്ടും എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് പരിമള ആൻഡ് കോ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 12:53 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് താരജോഡികളായ ജയറാം - ഉർവശി ടീം ഒന്നിക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രം 'പരിമള ആൻഡ് കോ'യുടെ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തമിഴ് സംവിധായകൻ പാണ്ഡിരാജ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രസകരമായ ട്രെയിലറാണ് റിലീസായിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ അഞ്ചിന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രം കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ്.
ഒരു ഗുണ്ടയുടെ കൊലപാതകവും അതേ തുടര്ന്നുള്ള പൊലീസ് അന്വേഷണവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. ദൃശ്യം തമിഴ് പതിപ്പായ പാപനാശം സിനിമയുടെ റഫന്സുകളും ട്രെയിലറില് കാണാം.
ഗുണ്ടയുടെ കൊലപാതകത്തില് പരിമളത്തിന്റെ കുടുംബവും സംശയനിഴലിലാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലില് ദൃശ്യം സ്റ്റൈലില് ഉത്തരം നല്കണമെന്ന് കുടുംബത്തോട് ജയറാം പറയുന്നുണ്ട്. സിനിമ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായെന്നും എല്ലാം മറുന്നുപോയെന്നും ഉര്വശി അതിന് മറുപടിയായും പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് ട്രെയിലര് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയും തുടക്കം മുതല് അവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്.
പക്കാ ഫണ് എന്റര്ടെയ്നര് ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ജയറാമിന്റെയും ഉര്വശിയുടെയും കെമട്രി പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ രസിപ്പിക്കുമെന്നുറപ്പ് നല്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിലറാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ് കുമരൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ജി.കെ.എം. തമിഴ് കുമരൻ, പസംഗ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ പാണ്ഡിരാജ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പരിമള ആൻഡ് കോ നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സുബാസ്കരൻ ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജയറാം- ഉര്വശി ടീം വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് ടീസര് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മിഷ്കിൻ, യോഗി ബാബു, സാൻഡി, സഞ്ജന കൃഷ്ണമൂർത്തി, അനന്തിക സനിൽകുമാർ, സന്തോഷ് ശോഭൻ എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ.
സംവിധായകൻ പാണ്ഡിരാജ് തന്നെയാണ് ചിത്രം രചിച്ചത്. നിത്യ മേനൻ, വിജയ് സേതുപതി എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'തലൈവൻ തലൈവി' ആണ് അവസാനമായി പുറത്തുവന്ന പാണ്ഡിരാജ് ചിത്രം.
ഛായാഗ്രഹണം: ജോർജ് സി വില്യംസ്, സംഗീതം : ഫോക്സ്ൻ, എഡിറ്റർ: പ്രദീപ് ഇ രാഗവ്, കലാസംവിധാനം: ടി രാമലിംഗം, സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ : കലൈ കിംഗ്സൺ. ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കേരളാ ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ പാർട്ണർ.
Read More:
1. ജോര്ജു കുട്ടിയെ കാണാന് രണ്ടാം വാരത്തിലും തിയേറ്ററില് തിരക്ക്! വിദേശത്ത് മാത്രം 100 കോടി; ദൃശ്യം 3 ഒൻപതാം ദിന കലക്ഷന്
2. കേരളത്തില് മികച്ച ഓപ്പണിംഗ്; പെപ്പെയുടെ കാട്ടാളന് ബോക്സ് ഓഫിസില് ഗംഭീര പ്രകടനം, രണ്ടാം ദിവസത്തില് നേടിയത്
3. തോട്ട കുട്ടനും സാം കുട്ടിയും ഇനി സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക്; അതിരടി ഒടിടിയിലേക്ക്, എവിടെ കാണാം