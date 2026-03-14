വെള്ളിത്തിരയിലെ അദൃശ്യ കരങ്ങൾ; നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണത്തിലെ 'നരസിംഹം' ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ

അക്കി വിനായക്
സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരും നിരൂപകരും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിശ്ചലഛായാഗ്രഹണം എന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പ്രതിപാദിക്കാറില്ല. ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും അഭിനേതാക്കളും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ അധ്വാനവും വിയർപ്പും ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു സാങ്കേതിക മേഖല തന്നെയാണ് നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണം.
ലൊക്കേഷനിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സിനിമ വാൾ പോസ്റ്ററുകൾക്ക് ഉപകരിക്കാൻ മാത്രമാണെന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ ചില പ്രേക്ഷകർക്ക് എങ്കിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ. മലയാള സിനിമയിൽ പ്രശസ്തിയാർജിച്ച നിരവധി നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹകര് ഉണ്ട്. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂരിൻ്റേത്. മോഹൻലാൽ ചിത്രം നരസിംഹത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ജയപ്രകാശ് ഇതിനോടകം നൂറോളം സിനിമകളിൽ നിശ്ചല ഛായാഗ്രാഹകനായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ ദുബായിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ അദ്ദേഹം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലിലൂടെ പഴയ സിനിമകളുടെ ചിത്രങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
പട്ടണത്തില് ഭൂതം- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
മസാല ദോശയുടെ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് ക്യാമറയിലേക്ക്
1992-ലാണ് ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന കലയിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. അക്കാലത്ത് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹം, ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒഴിവുസമയങ്ങളിലാണ് ക്യാമറയെ കൂട്ടുപിടിച്ചത്. പ്രത്യേക അക്കാദമിക് പരിശീലനമൊന്നുമില്ലാതെ, സുഹൃത്ത് കൃഷ്ണദാസ് നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്വായത്തമാക്കിയത്. കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളിന് ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഫോട്ടോഗ്രഫി പഠിപ്പിച്ച സുഹൃത്തിന് നൽകിയ പ്രതിഫലം പോലും ഒരു 'മസാല ദോശ' മാത്രമായിരുന്നു.
പഴശ്ശിരാജ- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement) 'നരസിംഹം' നൽകിയ വഴിത്തിരിവ്
ക്യാമറ കൈയിൽ വഴങ്ങി തുടങ്ങിയതോടെ കേരളത്തിലെ ഫിലിം മാഗസിനുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലൊക്കേഷനുകൾ സന്ദർശിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയാണ് സിനിമയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. 1999-ൽ 'സ്ക്രീൻ' എന്ന മാഗസിനു വേണ്ടി 'നരസിംഹം' സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോയതാണ് കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവ്. ആ സമയത്ത് അയ്യപ്പൻ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ സീരിയലിൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സുനിൽ ഗുരുവായൂരാണ് നരസിംഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹകൻ. അദ്ദേഹം ആ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൂടെ സഹായികൾ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തു ചെല്ലാനും സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും സാധിച്ചു. മാഗസിന് വേണ്ടി ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തശേഷം തിരികെ പോകാൻ നേരം എൻ്റെ വിസിറ്റിങ് കാർഡ് സുനിൽ ഗുരുവായൂരിന് നൽകിയശേഷം ഫോട്ടോഗ്രാഫി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
രാജമാണിക്യം- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
ഒരു കത്ത് മാറ്റിയെഴുതിയ വിധി
1999 ഒക്ടോബറിലെ ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ് ജയപ്രകാശിനെ തേടി ആ കത്തെത്തുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഫോൺ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിലും, വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ കത്തുകൾക്ക് തന്നെയായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. പ്രശസ്ത സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സുനിൽ ഗുരുവായൂർ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ മാറിനിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, പകരക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ലഭിച്ച ക്ഷണക്കത്ത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു.
നരസിംഹം- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
നരസിംഹം എന്ന സിനിമയിൽ സുനിൽ ഗുരുവായൂരിന്റെ അഭാവത്തിൽ കുറച്ചുദിവസം സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. സ്വതന്ത്ര സിനിമ സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി മാറുമ്പോൾ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാലിൻ്റെ മുഖം.
നരസിംഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക്
നരസിംഹം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സ്വതന്ത്ര സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി മുഴുവൻ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ആയിരത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു. കലാഭവൻ മണിയാണ് നായകൻ. പക്ഷേ ആ സിനിമ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
ചക്രം- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
ആയിരത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന സിനിമയിൽ സ്വതന്ത്ര സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സുനിൽ ഗുരുവായൂർ നോടൊപ്പം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചു. നിറം എന്ന സിനിമയുടെ തമിഴ് റീമേക്ക്, മഴത്തുള്ളി കിലുക്കം, വല്യേട്ടൻ, ദാദാസാഹിബ് അങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ. ആ സമയത്തും മാഗസിനുകൾക്ക് വേണ്ടി ചിത്രം എടുക്കുന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് ആയിരത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകുന്നത്. ആയിരത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ശശിശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത തിലക് എന്ന ചിത്രത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു. ആയിരത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാനൊരു ആൽബം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ആ ആൽബം നിർമാതാവ് സിയാദ് കോക്കറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു. മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രശസ്ത നിർമാതാവ് ഡേവിഡ് കാചപ്പള്ളി സിയാദ് കോക്കറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആൽബം കാണാനിടയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ന സിനിമയിലേക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ കരിയറിൽ സ്വതന്ത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വലിയ ചിത്രമാണ് കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത നമ്മൾ. വിപണനം നിശ്ചയിക്കുന്ന ആൽബങ്ങൾ
ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറംലോകത്തെ അറിയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമായിരുന്നു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് വരെ ഫിലിം മാഗസിനുകളിലൂടെയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമാണ് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക. മാത്രമല്ല എല്ലാ സിനിമകൾക്കും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരു ആൽബം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ ആൽബമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനികൾക്ക് ഈ സിനിമയെ വിതരണത്തിന് എടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പരിഗണിക്കാൻ നൽകുന്നത്. ആൽബത്തിലെ ഫോട്ടോകൾ എത്രത്തോളം നന്നായിരിക്കുന്നോ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു വിതരണക്കാരനെ ലഭിക്കും. അതായത് ഒരു സിനിമയുടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ പോലും ആ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.
ക്യാമറമാൻ്റെ വഴികാട്ടി പറക്കുംതളിക - ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
ഫിലിം ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തൽസമയം കാണാനോ, ഷൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ പ്ലേബാക്ക് ചെയ്തു കാണുന്നതുപോലെ കാണാനോ സാധിക്കുകയില്ല. ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫിലിം പ്രോസസ് ചെയ്ത് കാണാൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും സമയം പിടിക്കും. അതും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിവ്യൂ തിയേറ്ററിൽ ഇട്ടുവേണം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ. അവിടെയും ക്യാമറാമാനും സംവിധായകനും എടുത്ത ഷോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എളുപ്പം ലഭിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നത് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തന്നെ. നമ്മൾ എന്ന സിനിമയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിൽ ക്യാമറയും ഫിലിം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി പ്രോസസ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് അടിച്ചു എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ ക്യാമറാമാൻ അദ്ദേഹം സിനിമാരംഗത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെയും ഫ്രെയിമിൻ്റെയുമൊക്കെ ഏകദേശ വ്യക്തത വരുത്തുന്നത്.
ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ക്യാമറാമാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ലൈറ്റപ്പിൽ, ക്യാമറ വച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ആംഗിളിൽ, അതെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും വേണം. ഇതിനു പുറമേ സിനിമയിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ കൃത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ സഹായം തേടാറുണ്ട്.
നരസിംഹം- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും കോസ്റ്റ്യൂം, മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പലവിധ പ്രോപ്പർട്ടികൾ, ലൈറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് രംഗം പകുതി വച്ച് ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് ചിത്രീകരിക്കുക ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞോ ആയിരിക്കും . അപ്പോൾ എല്ലാം പഴയത് പോലെ വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തിന് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ മേക്കപ്പ്, ഹെയർ ഒക്കെ ആദ്യം ചിത്രീകരിച്ച സമയത്തുള്ളതുപോലെ തന്നെ വേണം. അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും സഹായകമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണമായും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ സഹായം തേടേണ്ട കാര്യം മറ്റു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കില്ല. എല്ലാവരുടെയും കൈയിൽ മൊബൈൽ ഫോണും മെയിൻ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും, സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് അധികകാലം ആയിട്ടില്ല. ഏറിയാൽ ഒരു 15 വർഷം.
സിനിമയിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രീതി
സിനിമകളിൽ കാണുന്ന എസ്ക്ലൂസീവ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് രീതി കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് വരെ മലയാള സിനിമയിൽ അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എസ്ക്ലൂസീവ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സംവിധായകൻ ഒരു സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വീക്ഷിക്കും. ഏത് ആക്ഷനിൽ ആണ് ഒരു നല്ല പോസ്റ്ററിനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചിത്രങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തശേഷം സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതേരംഗം ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ അഭിനേതാക്കൾ വീണ്ടും അഭിനയിച്ചു കാണിക്കും. ഒരു സീൻ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം അഭിനേതാക്കൾ അതേ സീൻ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരിടത്ത് വച്ച് അഭിനയിപ്പിക്കും. ആ രംഗങ്ങൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അത്രയും മനോഹരമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യത്തിന് ഒരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മുതിരുക.
നരസിംഹം- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹകൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്നുനിൽക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സിനിമയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതായി ഒരിക്കലും തോന്നില്ല. സിനിമയുടെ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്ന അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ അതെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട്. കരിയറിലെ പൊൻ തൂവലുകള്
എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞും പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിക്കണമെന്ന ഒരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കോമൺസെൻസ് ആണ് അയാളെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. അയാളുടെ തിരിച്ചറിവാണ് പോസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന അഭിനേതാക്കളുടെ ഭാവങ്ങൾ. സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല. നമ്മൾ സിനിമയെ ശ്വസിക്കണം. സിനിമയും നമ്മുടെ മനസ്സും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം മികച്ച കലാസൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും. സംവിധായകൻ കമലിനോടൊപ്പം ഏകദേശം 15 സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംവിധായകർ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരെ തുടർച്ചയായി വിളിക്കുന്നതിനും കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജോലിയോടുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. കമൽ സാറിനോടൊപ്പം സ്വപ്നക്കൂട്, പെരുമഴക്കാലം, മഞ്ഞുപോലൊരു പെൺകുട്ടി, ഉട്ടോപ്പിയയിലെ രാജാവ്, നമ്മൾ, രാപ്പകൽ അങ്ങനെ നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഗദ്ദാമ, സെല്ലുലോയ്ഡ് തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ എൻ്റ കരിയറിലെ പൊൻ തൂവലുകളാണ്.
എയ്ഞ്ചൽ ജോൺ സിനിമയിലെ അണ്ടർ വാട്ടർ രംഗം സെല്ലുലോയ്ക്- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
എയ്ഞ്ചൽ ജോൺ എന്ന സിനിമയിൽ അണ്ടർവാട്ടർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹകനാണ്. അത് മലയാള സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യസ്തതയായിരുന്നു. ഞാനത് ലൊക്കേഷനിൽ കണ്ട കാഴ്ചയാണ്.
സാധാരണ അണ്ടർ വാട്ടർ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആണ്. സ്വിമ്മിങ് പൂൾ മാതൃകയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയുടെ വശങ്ങൾ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് മറച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്യാമറ വച്ചാൽ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള രംഗങ്ങൾ കാണാം.
എയ്ഞ്ചല് ജോണ് ലൊക്കേഷന് (Special Arrangement)
എയ്ഞ്ചൽ ജോൺ സിനിമയിൽ ജഗതി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം ലോക റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. വെള്ളത്തിനടിയിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കുന്നു. ഈ രംഗം വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി ചിത്രീകരിക്കാൻ സംവിധായകൻ എസ് എൽ പുരം ജയസൂര്യയും അജയൻ വിൻസെൻ്റും തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോക്സ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിനുള്ളിൽ ക്യാമറ വച്ച് ക്യാമറമാനും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച സിനിമയാണ് എയ്ഞ്ചൽ ജോൺ. ഞാനിത് കണ്ട കാഴ്ചയാണ്. പിന്നീട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പല മലയാള സിനിമകളിലും അണ്ടർവാട്ടർ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഈയൊരു കാര്യം പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്.സെല്ലുലോയ്ഡ്
മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായ ജെ സി ഡാനിയേലിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം. ഒരുപാട് നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ സിനിമയിലൂടെയാണ്. ആദ്യത്തെ സിനിമയായ വിഗതകുമാരൻ്റെ ഒരേ ഒരു സ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായുള്ളത്. അതേ ചിത്രം സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതായത് ജെ സി ഡാനിയേൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം സഹനായകൻ്റെ കൈയിലെ തോക്കിൽ പിടിച്ച് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ. ജെ സ്സി ഡാനിയേലിന് പകരം പൃഥ്വിരാജ്, സഹനടനായി കലാഭവനിലെ ഒരു നടനാണ് കൃത്യമായി പേര് ഓർക്കുന്നില്ല. ആ ചിത്രം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ക്ലിക് ചെയ്തത് ഒരു ചരിത്രം നിമിഷമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
സെല്ലുലോയ്ക്- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
വേണു ഐ എസ് സി ആണ് ആ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് അപ്പും ഫ്രെയിമിങ്ങും എനിക്ക് പിന്തുടരാനും പകർത്താനും സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ആ സിനിമയിലെ മിക്ക ചിത്രങ്ങളും വേണു സാറിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പകർത്തിയതാണ്. മാത്രമല്ല ആ സിനിമയുടെ ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ എൻ്റെ സ്റ്റിൽ ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ മോഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുകയേയില്ല. അത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ക്യാമറാമാനും ഞാനും എൻ്റെ സഹായികളും പരസ്പരം ഒരു ധാരണയിൽ ആദ്യം തന്നെ എത്തണം. പലപ്പോഴും പ്രധാന ക്യാമറയുടെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് വേണം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ. പ്രധാന ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുകയോ അതിന് അനക്കം തട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം.ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ ഗാഡി, ഗദ്ദാമ എന്നിവയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൂട. ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളും ആ സിനിമയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ലഭിച്ചു. മമ്മൂട്ടിയും ക്യാമറയും
നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ക്യാമറയും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും മമ്മൂക്കയുടെ പക്കൽ ഉണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വല്യേട്ടൻ എന്ന സിനിമയിലാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ ഒരു നിക്കോൺ ക്യാമറ എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുവരും. ഒരു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലെൻസും ഉണ്ട്. ആ ക്യാമറയിൽ ഞാൻ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ആ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ചോക്കളേറ്റ്- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ധാരണയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി നോക്കും. പുതിയൊരു ക്യാമറയോ ലെൻസോ വാങ്ങിയാൽ അത് ഞാൻ മമ്മൂക്കയെ കാണിക്കും. അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ഷെയർ ചെയ്യും. ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തു തരാൻ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മടികൂടാതെ മമ്മൂക്ക ഫോട്ടോയെടുക്കാനായി നിന്നു തരും.
ആഗതനില് ദിലീപ്- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള ക്യാമറ പുതിയതാണെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക അടുത്ത് വിളിച്ച് ക്യാമറ വാങ്ങി നോക്കും. ലെൻസ് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിലിം ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദുബായിലാണ് സ്ഥിരതാമസം ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയൊരു ക്യാമറ വാങ്ങിയാൽ അത് മമ്മൂക്കയെ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല.മോഹൻലാൽ
സിനിമാ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി ഞാൻ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീൻ നരസിംഹത്തിലെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഇന്ദുചൂഡൻ എന്ന കഥാപാത്രം എൻ എഫ് വർഗീസിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കാണാൻ ഗേറ്റ് ജീപ്പ് കൊണ്ട് ഇടിച്ചു തകർത്തു വരുന്ന രംഗമാണ്. വെറും നാല് റോൾ ഫിലിമും കൊണ്ടാണ് നരസിംഹം എന്ന സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോകുന്നത്. നിക്കോണിൻ്റെ എഫ് നയൻ്റി എക്സ് എന്ന ക്യാമറയാണ് നരസിംഹം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാമറ ആയിരുന്നു.
അറബിക്കഥയില് ശ്രീനിവാസന്- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
അന്നേ ദിവസമാണ് എൻ എഫ് വർഗീസിൻ്റെ കഥാപാത്രം ലാലേട്ടന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുന്ന സീൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തത് ഞാനാണ്. പിറ്റേദിവസമാണ് ഇൻട്രോ സീനിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിവരുന്ന സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. നാലോ അഞ്ചോ ചിത്രങ്ങളാണ് അന്ന് ഞാൻ എടുത്തത്. എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ എടുത്ത നല്ല ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത്. നരസിംഹം എന്ന സിനിമയിലെ ഒരുപാട് പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണ്. തീയിലൂടെ ലാലേട്ടൻ നടന്നുവരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കറുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ടു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നരസിംഹം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെതന്നെ ക്ലൈമാക്സിൽ സായി കുമാറിനെ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ചിത്രവും ഞാൻ എടുത്തതാണ്.ഫിലിമിൽനിന്ന് ഡിജിറ്റലിലേക്ക്
പെരുമഴക്കാലം എന്ന സിനിമയിലാണ് ഞാൻ അവസാനമായി ഫിലിം ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് രാജേഷ് പിള്ള സംവിധാനം ചെയ്ത ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ. ആ സിനിമയിലാണ് ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സിനിമ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറാൻ പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ എടുത്തു.
എയ്ഞ്ചല് ജോണില് മോഹന്ലാല്- ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ പകര്ത്തിയ ചിത്രം (Special Arrangement)
കുറച്ചുനാളുകളായി ദുബായിലാണ് ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ തട്ടകം. ദുബായിൽ ചിത്രീകരിച്ച ടേക്ക് ഓഫ്, മ്യാവൂ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. റിട്ടയർമെൻ്റി നെ കുറിച്ച് ആലോചനയുണ്ടെങ്കിലും ക്യാമറ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവം പോലെ മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നു ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂര്.