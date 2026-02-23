ലജ്ജാവതിയേ മുതൽ ഡയമണ്ട് വരെ; തെന്നിന്ത്യ കീഴടക്കി ജാസി ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ സംഗീതയാത്ര
ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചിത്രീകരിച്ച 'ഡയമണ്ട്' എന്ന സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് ആൽബത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും സ്വതന്ത്ര സംഗീതത്തിൻ്റെ ഭാവി സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ജാസി ഗിഫ്റ്റ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 23, 2026 at 7:08 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ ശബ്ദം കൊണ്ടും സംഗീതം കൊണ്ടും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിഭയാണ് ജാസി ഗിഫ്റ്റ്. മെലഡികളുടെ തടവറയിലായിരുന്ന മലയാള സംഗീത ശാഖയെ അടിമുടി പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുവന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിലെത്തി സംഗീതത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ജാസി, പിന്നീട് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയാകെ തൻ്റെ സംഗീതം പടർത്തി.
ഏറ്റവും ഒടുവിലായി റോമനിക് സ്റ്റീഫനുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ 'ഡയമണ്ട്' എന്ന സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് ആൽബം വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഈ ആൽബത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും സ്വതന്ത്ര സംഗീതത്തിൻ്റെ ഭാവി സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ജാസി ഗിഫ്റ്റ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
'ഡയമണ്ട്' എന്ന മ്യൂസിക് ആൽബം പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കൈയൊപ്പാണോ? ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്?
'പക്കാ ലോക്കൽ വേൾഡ് ലി' എന്ന ബാനറിൽ വിഷ്ണു ചെമ്പൻകുളം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഡയമണ്ട്' ഒരു ഗ്ലോബൽ നിലവാരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ഡിജെയും സംഗീതജ്ഞനുമായ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോമനിക് സ്റ്റീഫൻ ആണ്. എൻ്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സംഗീത യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആശയം വരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചിത്രീകരിച്ചതെങ്കിലും, വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ചലച്ചിത്ര നിലവാരത്തിലാണ് നിർമാണം നടന്നത്. എംഎച്ച്ബി റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ലേബൽ.
റോമനിക് സ്റ്റീഫന് ഒപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?
പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പവർഫുൾ ആയ സംഗീതമാണ് റോമനിക് ഇതിൽ ഒരുക്കിയത്. ഈ ആൽബത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ അവർ രണ്ടു പ്രാവശ്യത്തിലധികം മാറ്റിയെഴുതി ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കി. തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ശൈലിക്ക് സമാനമായതിനാൽ ഇതിൻ്റെ മൂഡ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്.
സ്വതന്ത്ര സംഗീതത്തിന് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ?
കഴിഞ്ഞവർഷം മുതൽ സിനിമ സംഗീതത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങൾക്ക് വലിയ ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല പുതിയ ഒരുപാട് സംഗീത സംവിധായകര് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഉള്ള സംഗീതം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരമുള്ള പാട്ടുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അന്തർദേശീയ തരത്തിൽ പോലും ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗീതത്തിന് ഇവിടെ സാധ്യതകൾ ഏറുകയാണ്. മാത്രമല്ല പല അന്തർദേശീയ മ്യൂസിക് ലേബലുകളും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് ഇപ്പോൾ ഭീകരമായ മാർക്കറ്റ് മ്യൂസിക് കമ്പനികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ജനറൽ ഉള്ള സംഗീതത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടെന്ന് മ്യൂസിക് കമ്പനികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വലിയ ആരാധനയോടെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നത്. അത് സിനിമ മാത്രമല്ല. ഇതുപോലെയുള്ള സ്വതന്ത്ര സംഗീത ആൽബങ്ങൾക്കും സംഗീതം മാർക്കറ്റിൽ സ്വാധീനശക്തിയുണ്ട്.
കൊവിഡിന് ശേഷമുള്ള സംഗീത ലോകത്തെ മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
കൊവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംഗീതത്തെയാണ്. സംഗീത നിശകൾക്കും കൺസേർട്ടുകൾക്കും ലഭിക്കുന്ന വമ്പിച്ച ജനപങ്കാളിത്തം അതിൻ്റെ തെളിവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സംഗീതത്തിന് മുൻപത്തേക്കാൾ സ്വീകാര്യത ഇവിടെ ലഭിച്ചു. പത്ത് വർഷം മുൻപത്തെ അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ. സിനിമ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് പിന്നാലെ മാത്രം പോകാതെ, സ്വതന്ത്ര സംഗീതത്തിലൂടെ മാത്രം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പേരെടുത്ത ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ സംഗീത സംവിധായകർ ഉണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ വരുമാന മേഖല കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വരുംകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഗീത വിപ്ലവം തന്നെ സംഭവിക്കും.
കൊളാബ്രേഷൻ മ്യൂസിക് ഇപ്പോൾ വലിയ ട്രെൻഡാണല്ലോ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം?
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കൊളാബ്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും തരംഗമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡിജെ 68-ഉം കനേഡിയൻ സംഗീതജ്ഞൻ ദ വീക്കെൻഡും ചേർന്നുള്ള 'സ്റ്റാർ ബോയ് x പ്രായം തമ്മിൽ' എന്ന മിക്സ് വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ജോണർ തന്നെ ജനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് പുറത്ത് കടന്ന് സംഗീതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
താങ്കളും ഇത്തരം കൊളാബ്രേഷനുകളുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ടോ?
എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയിലെ സംഗീതജ്ഞർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ്. അടുത്തിടെ അയർലന്ഡിലെ സംഗീതജ്ഞൻ റായാനുമായി ചേർന്ന് ഞാൻ പ്രവൃത്തിച്ചു. ഈ വർഷം തന്നെ കൂടുതൽ പുതിയ സംവിധായകർക്കൊപ്പം കൊളാബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ പുതിയ കാറ്റഗറി സംഗീതത്തിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സംഗീതം ഒരുക്കുന്ന രീതിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം വരുകയും ചെയ്യും. സംഗീതത്തിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുണ്ട്. അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും നിലവിൽ സംജാതമാണ്.
ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ പാട്ടുകൾക്ക് തടസ്സമാണോ?
സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയ വിശാലത ഇപ്പോൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഗാനമേളകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, മലയാളം പാട്ടുകൾക്കൊപ്പം കന്നഡയും തെലുങ്കും പഞ്ചാബി പാട്ടുകളും ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഭാഷയോ കൾച്ചറോ ഇപ്പോൾ പാട്ടിന് തടസ്സമല്ല. ഗാനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡവും വയ്ക്കാതെ ജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. മലയാളികളായ അന്താരാഷ്ട്ര സംഗീതജ്ഞരുമായി ചേർന്ന് 'ക്രോസ് കൾച്ചർ' കോൺസെപ്റ്റിൽ പാട്ടുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിലാണ് ഞാൻ. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടും.
പരീക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും വിജയിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? താങ്കളുടെ തുടക്കകാലത്തെ 'ലജ്ജാവതി' പോലുള്ള ഗാനങ്ങൾ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നല്ലോ?
ഒരു പാട്ട് മനഃപൂർവം 'ഹിറ്റ്' ആക്കി കളയാം എന്ന് കരുതി ആർക്കും സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പാട്ടും സംഗീതവും ജനങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം. "ഇങ്ങനെയൊരു പാട്ട് ചെയ്താൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും" എന്ന തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്. എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന പലരും പറയാറുണ്ട്, "ചേട്ടാ നമുക്കൊരു വൈറൽ സോങ് വേണം" എന്ന്. എൻ്റെ പഴയ പാട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അവർ ഇത് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്ന് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ മറുപടി. ഉറപ്പായും വൈറൽ ആകുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ സമീപിക്കുക. 20 വർഷം മുൻപുള്ള അതേ ശൈലി ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാനാവില്ല.
അപ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സംഗീതത്തിൽ പ്രസക്തിയില്ലേ?
പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തുവേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ, അതിനൊക്കെ മുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആ പാട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം. ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ. ഇതിനൊരുദാഹരണമാണ് ഇളയരാജ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ. ഇന്നും സിനിമകളിൽ ആ പാട്ടുകൾ റീമിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് അന്നത്തെ ആളുകൾക്കും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. അതാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ വിജയം. അതാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എലമെൻ്റിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പാട്ടിനു മുകളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാട്ടുകൾ ചെയ്യേണ്ടത്?
സംഗീതം അറിയാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താം. പക്ഷേ, പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യർ സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമായാണ് സംഗീതം കേൾക്കുന്നത്. അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാകണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ജനങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം. ഞാൻ എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ വിമർശിച്ചവർ പോലും പിന്നീട് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
താങ്കളുടെ പാട്ടുകളിലും ചില റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശൈലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ?
ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിന് വിജയ് സിനിമകളിലെ ഇൻട്രോ ഗാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, അവയുടെ ശൈലി ഏകദേശം ഒരുപോലെയായിരിക്കും. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. അവർ അത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. എൻ്റെ പാട്ട് ഹിറ്റ് ആകണമെന്ന് ഒരു സംഗീത സംവിധായകനും നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല.
മലയാള സിനിമയെ ഇളക്കിമറിച്ച 'ലജ്ജാവതി' എന്ന ഗാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇത്ര വലിയ ഹിറ്റാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നോ?
ലജ്ജാവതി എന്ന ഗാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തന്നെ ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരാണ്. ഗാനം അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം എന്നതിലുപരി യാതൊരു ചിന്തയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. പാട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊരു ചിന്തയും അന്ന് മനസ്സിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലജ്ജാവതി ഇത്ര വലിയ തരംഗമാകുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ കരുതിയതല്ല. ആ ഗാനത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പൂർത്തിയായത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ 'ബേസ് ട്യൂണിൽ' ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ആ ഗാനം പൂർണമായ ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ വന്നിട്ടും ആ ഗാനം തകരാതെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്.
സംഗീത ലോകത്ത് ഇന്ന് എഐ വലിയ ചർച്ചയാണ്. ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണോ അതോ ഉപകാരിയാണോ?
എല്ലാദിവസവും എഐയെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കോണ്ടൻ്റ് എങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എ ഐ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരുപാട് സഹായകരമാകുന്ന ഒന്നാണ്. ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ ട്യൂണുകളുടെ തുടർച്ച കണ്ടുപിടിക്കാനും, ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ശരിയായ അറേഞ്ച്മെൻ്റിനും എ ഐ ഉപകാരിയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഗാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പൂർണമായും എ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണനിലവാര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരു സംഗീതം അറിയാവുന്ന സംഗീത സംവിധായകന് ജോലി എളുപ്പമാക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ട ചിന്തയ്ക്ക് സഹായിക്കാനുമാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ പിന്തുണ ആവശ്യം. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിലാണ് കാര്യം. കൃഷി ചെയ്യാനും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും അറിയാത്ത ഒരാൾ ട്രാക്ടർ വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം.
താങ്കൾ കന്നഡയിലും തെലുങ്കിലും ചെയ്ത ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം റീമേക്കുകൾ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?
തീർച്ചയായിട്ടും. മലയാളത്തിന് ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച സലിൽ ചൗധരി സാറിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള 70 ഓളം ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമായിരിക്കും ഒറിജിനൽ. ബാക്കിയെല്ലാം അദ്ദേഹം ബംഗാളിയിൽ ചെയ്ത പാട്ടുകളാണ്. കടലിനക്കരെ പോണോരെ എന്ന വിഖ്യാതമായ ഗാനത്തിൻ്റെ ട്യൂൺ ബംഗാളിയിലാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അത് ബംഗാളി ഗാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കില്ല എന്ന് പറയുമോ. ആദ്യം ആ ഭാഷയിൽ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഷയിൽ കേൾക്കില്ല എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കില്ല. പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂൺ നല്ലതാണെങ്കിൽ തെലുങ്കിൽ ഹിറ്റായ ഒരു പാട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്താൽ അതും ജനങ്ങൾ കേൾക്കും.
സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ എന്ന ഗാനം ആദ്യം ചെയ്തത് ബംഗാളിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇനി മുതൽ എൻ്റെ കന്നഡ, തെലുഗു പാട്ടുകളുടെ ട്യൂൺ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടത്താം. ചെയ്ത ഒരു ട്യൂൺ നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഷയിലും അത് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ നടത്തും. പാട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ആ പാട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കന്നഡയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മലയാളം വേർഷൻ കേൾക്കില്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല. മലയാളം വേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മോശമായി പോയാൽ കേൾക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യായമുണ്ട്. കന്നഡയിൽ ചെയ്ത പാട്ട് മലയാളത്തിൽ ചെയ്തപ്പോഴും നന്നായി വന്നാൽ അതിൽ ഒരു ആസ്വാദനം ഉണ്ട്. ജനങ്ങൾ അത് കേൾക്കും.
ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമങ്ങൾ വളരെ കർശനമാണ്. എൻ്റെ സ്വന്തം പാട്ടുകൾ സ്റ്റേജിൽ പാടുന്നതിന് പോലും ചിലപ്പോൾ വിലക്കുകൾ വരാറുണ്ട്. ഒരു ട്യൂൺ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ നൂറായിരം നിയമപരമായ കടമ്പകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ 'ഫ്രഷ്' ആയി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരിക്കൽ ചെയ്ത ട്യൂൺ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. ഒരുപാട് സമയലാഭം.. ജോലി കുറവ്...
പുതിയൊരു പാട്ട് ചെയ്യണം. പഴയ ട്യൂണുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഒരു മോശം ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ഒരു ട്യൂൺ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്.
പുതിയ വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഭാവന പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കന്നഡ സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് അന്തർദേശീയ സംഗീതജ്ഞരുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര സംഗീതത്തിൽ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് മലയാള സിനിമകളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്.
കന്നഡ സിനിമാലോകത്തിന് താങ്കളോട് വലിയൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. കന്നഡയിലെ താങ്കളുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ച്?
ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് കന്നഡയിലാണ്, ഏകദേശം 50-ഓളം ചിത്രങ്ങൾ. ഞാൻ മലയാളിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ പാടിയിരിക്കുന്നത് തെലുഗു ഭാഷയിലാണ്. കന്നഡ ഇൻഡസ്ട്രി എനിക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് നമ്പറുകളുടെ വക്താവായിട്ടാണ് പലരും എന്നെ കാണുന്നതെങ്കിലും കന്നഡയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെലഡി ഗാനങ്ങളാണ്. ശ്രേയാ ഘോഷാലിനെക്കൊണ്ട് 18 പാട്ടുകളും സോനു നിഗത്തെക്കൊണ്ട് എട്ട് പാട്ടുകളും ഞാൻ അവിടെ പാടിച്ചു. കന്നഡയിൽ എൻ്റെ മെലഡികൾക്കാണ് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത്. എങ്കിലും, ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് നമ്പറുകൾക്കാണ് അന്നും ഇന്നും ഹിറ്റ് അനുപാതം കൂടുതൽ.
മലയാള സിനിമ സംഗീതം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ?
മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ജോണറിൽ ഉള്ള പാട്ടുകൾ വരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നല്ല മെലഡിക്ക് സാധ്യതയുള്ള മേഖല തന്നെയാണ് മലയാളം. ഒരുകാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന മെലഡികളുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന പഴയ മെലഡി പാട്ടുകളുടെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ വച്ചിട്ട് പുതിയകാലത്ത് ഒരു മലയാള മെലഡി സാധ്യമല്ല. തബല ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മെലഡി ഗാനം ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന് സംശയമാണ്.
പാടുന്നതാണോ അതോ സംഗീത സംവിധാനമാണോ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞത്?
ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഗീതസംവിധാനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലി. നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ള ഒരു ട്യൂൺ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ഒരു ട്യൂൺ സൃഷ്ടിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷേ നിർമാതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സംവിധായകന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. സംവിധായകന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിർമാതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അഭിനേതാവിന് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണ് സിനിമകളിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുക എന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാൻ താൽപര്യമില്ല എങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലും പ്രശ്നമുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങളുടെ പാട്ടു മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ വിഷ്വലിനും അന്തർദേശീയ നിലവാരം വേണം. സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങളുടെ വിഷ്വലുകളും പാട്ടിനൊപ്പം ഹിറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് പരിമിതി കാരണം ഗുണനിലവാരമുള്ള വിഷ്വലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരാറുണ്ട്. അത് പല സംഗീത സംവിധായകരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നവും ആണ്.
ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമകളുടെ വിജയവും പരാജയവും ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും ബാധിക്കും. ജയരാജ് എന്ന സംവിധായകൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം തന്നെയാണ് സിനിമയും അതിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതും. ആ സിനിമയുടെയും പാട്ടുകളുടെയും വിജയം എൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്ടുകളെയും സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്.
അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാർഡം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ ആസ്വാദനം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രഷർ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ പോവുക. ജോലി ഭാരം, പുതിയ ഗാനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി എന്നിങ്ങനെ നൂറായിരം ചിന്തകളാണ് മനസ്സിൽ. ഒരു കലാകാരൻ്റെ കരിയറിൽ വിജയവും പരാജയവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ബാധിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാനസിക സമ്മർദം ഇല്ലാതെ ശാന്തമായി ഇരിക്കാനാകും. സ്റ്റാർഡം എന്നതിലുപരി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ആയിരിക്കും പിന്നീട്. ഫോർ ദ പീപ്പിൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. വളരെ ഫ്രീയായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ജയരാജ് സാർ ഒരുക്കി തന്നിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള യാത്രകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീഡവും കംഫർട്ടും ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സംഗീത സംവിധായകൻ കോഴിക്കോട് ചേക്കേറിയത് എങ്ങനെ?
തിരുവനന്തപുരമാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം. ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച മണ്ണാണിത്. ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതും കാര്യങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചതും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി കാണുന്നു. പക്ഷേ കോഴിക്കോടാണ് എൻ്റെ സംഗീത യാത്രയുടെ അടിസ്ഥാനം. കൈതപ്രം തിരുമേനിയുടെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു. പന്നിയങ്കരയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ദീർഘനാൾ താമസിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് കരിയർ വളർത്തുന്നു. എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ആദ്യ വിജയങ്ങളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചത് കോഴിക്കോട് മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. സംഗീത കൂട്ടായ്മയും അവിടെ നിന്നു തന്നെ. പുതിയകാലത്തും എൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നുമില്ല. തെറ്റായ പാട്ടുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്ന പ്രവണത ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. എത്രപേർ കാസറ്റ് വാങ്ങി വയ്ക്കും. വല്ലപ്പോഴും ടിവിയിൽ വരുമ്പോഴോ ഗാനമേളകളിലും ആണ് എൻ്റെ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്ന് വിരലോടിച്ചാൽ ഓരോ അഞ്ചു മിനിറ്റിലും എൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ മിന്നി മറയും. സന്തോഷം.