ജനനായകൻ പൈറസി കേസ്: അറസ്റ്റിലായവരിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്ററും; ആറുപേർ കൂടി പിടിയിൽ
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രമുഖ നടനുമായ വിജയ് നായകനായ ജനനായകൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഹിറ്റ് മേക്കർ എച്ച് വിനോദാണ്
Published : June 5, 2026 at 11:11 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ജനനായകൻ സിനിമ ഓൺലൈനിൽ ചോർന്ന കേസിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് പുതിയതായി ആറുപേരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം 15 ആയി. പ്രതികളിൽനിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട്. സിനിമ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പതിപ്പ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത് സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രമുഖ നടനുമായ വിജയ് നായകനായ ജനനായകൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഹിറ്റ് മേക്കർ എച്ച് വിനോദാണ്. കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമിച്ച ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കിയത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ്. സിനിമയ്ക്ക് സെൻസർ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിനിടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് അനധികൃതമായി പുറത്തുവന്നത്. ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ചിത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കളെയും അണിയറ പ്രവർത്തകരെയും കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർമാതാക്കളായ കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് പരാതിയുമായി ചെന്നൈ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്.
അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
നിർമാതാക്കളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരതീയ ന്യായസംഹിത, വിവരസാങ്കേതിക നിയമം, പകർപ്പവകാശ നിയമം, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച പൊലീസ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി. ആദ്യഘട്ടമായി കോയമ്പത്തൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ഏപ്രിലിൽ ആറുപേർ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. ഇവരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെയ് മാസത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ ഒൻപത് പേരിൽ ഒരാൾ ജനനായകൻ സിനിമയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇയാളിൽനിന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ സിനിമയുടെ പകർപ്പ് രഹസ്യമായി പകർത്തി മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നടത്തിയ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി ആറുപേർ കൂടി പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽനിന്ന് സിനിമാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൈറസിക്കെതിരെ നടപടി ഊർജിതം
അതേസമയം, സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന പൈറസിക്കെതിരെ കൂടുതൽ കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് തമിഴ്നാട് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുതൽമുടക്കി നിർമിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ റിലീസിന് മുൻപ് ചോരുന്നത് സിനിമാ വ്യവസായത്തെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ജനനായകൻ പോലെയുള്ള വലിയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് നിർമാതാക്കളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ്. വിനോദ വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം സൈബർ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
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വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ സമാനമായ കേസുകളിൽ വലയിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജനനായകൻ സിനിമ ചോർത്തിയ സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഫോൺ രേഖകളും മുഖ്യ അന്വേഷണസംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സിനിമയുടെ വ്യാജ പതിപ്പുകൾ കാണുകയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് സംവിധായകനും അണിയറ പ്രവർത്തകരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അഭ്യർഥിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായി ഇത്തരം ലിങ്കുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്നും സൈബർ സെൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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