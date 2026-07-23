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തിയേറ്റര്‍ ഇളക്കി മറിച്ച് ജന നായകന്‍;ടൈറ്റില്‍ കാര്‍ഡില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്; കയ്യടി നേടി മമിത,പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

പതിവ് വിജയ് ചിത്രങ്ങളില്‍ കാണുന്നതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി 'ആദരണീയനായ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ദളപതി സി.ജോസഫ് വിജയ്' എന്നാണ് ഇത്തവണ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ കാര്‍ഡില്‍ താരത്തിന്‍റെ പേര് തെളിഞ്ഞത്.

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Jana Nayagan releases to massive celebrations (Photo: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 11:55 AM IST

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റെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പുകള്‍ക്കും പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കുമൊടുവിലാണ് ദളപതി വിജയ്‌ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ജന നായകന്‍ ഇന്ന് ( ജൂലൈ 23) ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ റിലീസായത്. വിജയ്‌യുടെ കരിയറിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷണത്തോടെ എത്തിയ ഈ ചിത്രം രാവിലെ ആറു മണി മുതലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് ഒരു ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ആര്‍പ്പുവിളിയും നൃത്തങ്ങളുമൊക്കെയായി വലിയ ആവേശത്തോടെയും ആരവത്തോടെയുമാണ് ജന നായകനെ പ്രേക്ഷകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

പതിവ് വിജയ് ചിത്രങ്ങളില്‍ കാണുന്നതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി 'ആദരണീയനായ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ദളപതി സി.ജോസഫ് വിജയ്' എന്നാണ് ഇത്തവണ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ കാര്‍ഡില്‍ വിജയ്‌യുടെ പേര് തെളിഞ്ഞത്. വിജയ്‌യുടെ ഔദ്യോഗികവേഷത്തിലുള്ള ചിത്രവുമാണ് ടൈറ്റിൽ കാർഡിലുള്ളത്. അതോടെ തിയറ്റർ ഇളകി മറിഞ്ഞു.

തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദളപതി വിജയ് അഭിനയിച്ച അവസാന ചിത്രമായ "ജന നായകൻ" എച്ച് വിനോദിന്‍റെ സംവിധാനത്തിലാണ് പിറന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഷോ കഴിയുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന നോക്കാം.

ഒരു പ്രശസ്‌ത മുൻകാല നടൻ 'ജന നായകൻ' എന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ പങ്കുവെച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, "സിഎം വിജയുടെ ടൈറ്റിൽ കാർഡായ 'ജന നായകൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ 45 മിനിറ്റ് മനസ്സിനെ കുളിർപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ്. ജയിൽ രംഗവും ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളും നന്നായി ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വില്ലനായി ബോബി ഡിയോൾ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. അനിരുദ്ധയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ചിത്രത്തിന്‍റെ പല രംഗങ്ങള്‍ക്കും ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജിവി എമ്മിന്‍റെ വേഷം ചെറുതാണെങ്കിലും ചിത്രത്തില്‍ അത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. മമിത ബൈജുവും പൂജ ഹെഗ്ഡെയും അതിശയിപ്പിച്ചു. ദളപതി വിജയുടെ ശക്തമായ എൻട്രി തികച്ചും സ്ഫോടനാത്മകമാണ്!", ഒരു ആരാധകന്‍ കുറിച്ചു.

"ആദ്യ പകുതി രസകരമായിരുന്നു, രണ്ടാം പകുതി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭാഗം ദളപതിയും മമിതയും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധമായിരുന്നു. അനിരുദ്ധയുടെ സംഗീതമായിരുന്നു അടുത്തത്. ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും തമ്മിൽ മികച്ച സമന്വയമുണ്ടായിരുന്നു. വില്ലൻ ബോബി ഡിയോളിന്‍റെ വേഷവും സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യവുമായിരുന്നു (ഇത് കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു). പ്രകാശ് രാജിന്‍റെ വേഷം മികച്ചതാണ്. ടൈറ്റിൽ കാർഡ്, ഇടവേള, പോസ്റ്റ്-ക്രെഡിറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ദളപതിയുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ കാണണം.", ഒരു ആരാധകന്‍ കുറിച്ചു.

രാജ്യത്തുടനീളവും വിദേശത്തുമായി 2500 തിയറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രം ഒരേസമയം പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത്. വിജയ്‌യുടെ സിനിമാജീവിതത്തിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷണം ഈ റിലീസിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യദിനം റെക്കോഡ് പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

ആദ്യദിനത്തിലെ ആവേശം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ബോക്‌സ്‌ ഓഫിസിലും ജനനായകൻ മികച്ച തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.

തമിഴക വെട്രി കഴകം എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന താരത്തിൻ്റെ അവസാന സിനിമയെന്ന തരത്തിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നേടിയത്.

എന്നാൽ ഇത് വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രമല്ലെന്നും ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അഭിനയിക്കുമെന്നുമുള്ള സംവിധായകൻ എച്ച് വിനോദിൻ്റെ പ്രതികരണം പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചു. ഇതിനിടെ വിജയ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്നാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്.

ജന നായകൻ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന റോളുകളിൽ ബോബി ഡിയോൾ, പൂജാഹെഡ്ഗെ, പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ, നരേൻ, പ്രിയാമണി, മമിതാ തുടങ്ങി വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.

ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇവരാണ്: ഛായാഗ്രഹണം സത്യൻ സൂര്യൻ, ആക്ഷൻ അനിൽ അരശ്, ആർട്ട് : വി സെൽവ കുമാർ, കൊറിയോഗ്രാഫി ശേഖർ, സുധൻ, ലിറിക്സ് അറിവ്, കോസ്റ്റ്യൂം പല്ലവി സിംഗ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ ഗോപി പ്രസന്ന, മേക്കപ്പ് നാഗരാജ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ വീര ശങ്കർ എന്നിവരാണ്.

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TAGGED:

JANA NAYAGAN X REVIEW
JANA NAYAGAN MOVIE
VIJAY FAREWELL FILM
MAMITHA BAIJU
JANA NAYAGAN X REVIEW

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