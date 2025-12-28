ETV Bharat / entertainment

'വിജയിക്കാന്‍ ശക്തരായ എതിരാളികള്‍ വേണം'; ജനനായകന്‍ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനിടെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗവുമായി വിജയ്

സിനിമ വിടാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് വിജയ്.

JANANAYAGAN MOVIE TAMIL MOVIE NEWS VIJAY VIJAY MOVIES
വിജയ് (X/@KvnProductions)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 28, 2025 at 1:30 PM IST

രാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വിജയ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ജനനായകന്‍. ശനിയാഴ്‌ച മലേഷ്യയില്‍ നടന്ന ഓഡിയോ ലോഞ്ചിലെ വിജയ്‌യുടെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയിലെ ചര്‍ച്ച.

ആരാധകർക്കായി സിനിമ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ആരാധകർ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് നന്ദിയും കടപ്പാടും തീർത്തിട്ടേ പോകൂ എന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കുകള്‍ ആരവങ്ങളോടെയാണ് ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

അവസാന ചിത്രമെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ വേദനയുണ്ട് .തമിഴ് സിനിമ ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി. അത്രയും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തമിഴരുടെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആഘോഷത്തിലും കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും എന്നു വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും കലർന്നു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സിനിമ.

അങ്ങനെയുള്ള തമിഴ് സിനിമയിൽ ഞാനും ചെറിയൊരു ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അഭിമാനം തോന്നുന്നു.

സിനിമ വിട്ട് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു. സിനിമ വലിയൊരു കടൽ ആണ്. അതിന്‍റെ തീരത്ത് ചെറിയൊരു മണൽവീട് കെട്ടണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനെ വലിയൊരു മാളിക ആക്കിയത് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരാണ്. കഴിഞ്ഞ 33 വർഷമായി എന്‍റെ ആരാധകർ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്; അടുത്ത 33 വർഷം അവർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു. എനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച എന്‍റെ ആരാധകർക്കായി ഞാൻ സിനിമ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വിജയ് വെറുതെ നന്ദി എന്നു പറഞ്ഞുപോകുന്ന ആളല്ല. നന്ദിയും കടപ്പാടും തീർത്തിട്ടേ പോകൂവെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.

മമിത ബൈജു (X/@KvnProductions)

2023 ലാണ് ജനനായകന്‍റെ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് തന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും വിജയ് ഓര്‍ത്തു. ഇങ്ങനെയൊരു നേരത്തും തന്‍റെ പടം നിർമിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.

ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല കാര്യം, ശക്തരായ എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ചുമ്മാ വരുന്നവരെയും പോകുന്നവരെയും എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ശക്തരായവരെയല്ലേ നമുക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജയത്തിനും ഒരു മഹത്വമുണ്ടാകൂവെന്നും വിജയ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

‘നെഞ്ചുക്കുൾ കുടിയിറുക്കും’ എന്ന പാട്ട് പാടിയാണ് വിജയ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. കാണികളും ആ പാട്ടില്‍ പങ്കുച്ചേര്‍ന്നു.

മലേഷ്യല്‍ നടന്ന ഓഡിയോ ലോഞ്ചില്‍ മാസ് എട്രിയാണ് വിജയ് നടത്തിയത്. പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന വിജയ്​യുടെ വിഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു.

പ്രിയാ മണി (X/@KvnProductions)

തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവായി ജനനായകൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവട് വച്ചതോടെ ജനനായകന്‍ ത്നകറെ അവസാന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പൊങ്കൽ റിലീസായി ചിത്രം ജനുവരി 9 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

സ്റ്റാർ പായ്ക്ക്ഡ് ഓഡിയോ ലോഞ്ച്

തന്‍റെ അവസാന ചിത്രത്തിന്‍റെ വമ്പന്‍ ഓഡിയോ ലോഞ്ചാണ് മലേഷ്യയില്‍ നടന്നത്. സംവിയാകന്‍ എച്ച് വിനോദ്, സംഗീത സംവിധായന്‍ അനിരുദ്ധ്, പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ, മമിത ബൈജു, പ്രിയാമമി, ബോബി ഡിയോള്‍, പ്രകാശ് രാജ്, ഗാനരചയിതാവ് വിവേക്, ഗായകരായ അനുരാധ ശ്രീറാം,ആൻഡ്രിയ, സൈന്ധവി, വിജയ് യേശുദാസ്, എസ്പിബി ചരൺ, ഹരിചരൺ, ഹരീഷ് രാഘവേന്ദ്ര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

സംവിധായകരായ നെൽസൺ, ആറ്റ്‌ലി, ലോകേഷ് കനകരാജ്, നടന്മാരായ നാസർ, സുദീപ്, വിജയ്‌യുടെ അച്ഛൻ, സംവിധായകൻ എസ്എ ചന്ദ്രശേഖർ, വിജയ്‌യുടെ അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരും പ്രത്യേക അതിഥികളായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ‘ജനനായക’നിൽ സംഗീതമൊരുക്കിയ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓഡിയോ ലോഞ്ച്.

