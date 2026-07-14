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തമിഴകത്തിന് പുത്തരിയല്ലാത്ത ചോർച്ചയും പരസ്യവിവാദങ്ങളും; വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രം കാണാൻ തിയേറ്ററുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു

​മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളായ മമിതാ ബൈജു, രേവതി, നരേൻ തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്

Jana Nayagan Set for Theatrical Release
ജനനായകൻ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 2:38 PM IST

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മിഴകത്തിൻ്റെ പ്രിയതാരം ദളപതി വിജയ്‌യുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ചിത്രം ജനനായകൻ ഒടുവിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. ഏഴുമാസത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ചിത്രം ജൂലൈ അവസാനവാരത്തോടെ ബിഗ് സ്‌ക്രീനിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച 12 ഓളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രദർശനാനുമതി ലഭിച്ചത്.

​കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക പ്രയോഗങ്ങൾ, പേരുകൾ എന്നിവ മാസ്ക് ചെയ്യാനാണ് സെൻസർ ബോർഡ് പ്രധാനമായും നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ സിനിമയിലെ സീനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ദൈർഘ്യത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നിർമിക്കുന്നത്.

മലയാള താരനിരയും നരേൻ്റെ സയിൻ്റിസ്റ്റ് വേഷവും

​മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളായ മമിതാ ബൈജു, രേവതി, നരേൻ തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ താനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്റ്റൻഡഡ് കാമിയോ വേഷത്തിലാണ് എത്തുന്നതെന്ന് നടൻ നരേൻ ഇ ടിവി ഭാരതിയോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

​"ചിത്രത്തിൽ ഞാനൊരു സയിൻ്റിസ്റ്റ് കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിജയ് സാറിനൊപ്പം കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങളുണ്ട്. ആളുകൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് 'കൈതി 2' എപ്പോഴുണ്ടാകും, വിജയ്‌ക്കൊപ്പം എപ്പോഴാണ് അഭിനയിക്കുക എന്നത്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ജനനായകൻ. വിജയ് സാറിനൊപ്പം വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ചില രംഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, അത് മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷങ്ങളാണ്."

Jana Nayagan Set for Theatrical Release
വിജയ്, നരേന്‍ (Special Arrangement)

​ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നടി രേവതിയും സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു. വളരെ കുറച്ചു രംഗങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിലും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് വലുതാണെന്ന് രേവതി പറഞ്ഞു.

​"ഒരു സീനിനായി എന്നെ എന്തിനാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്ന് സംവിധായകൻ എച്ച് വിനോദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ ആ സീൻ ചെയ്താൽ അത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഈ സിനിമയുടെ കഥയും എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു" രേവതി പറഞ്ഞു.

Jana Nayagan Set for Theatrical Release
രേവതി (Special Arrangement)

​ഭഗവന്ത് കേസരി റീമേക്കോ?

​തെലുങ്ക് സൂപ്പർതാരം നന്ദമുറി ബാലകൃഷ്ണ നായകനായി അനിൽ രാവിപുടി സംവിധാനം ചെയ്ത ഭഗവന്ത് കേസരിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ റീമേക്കാണ് ജനനായകൻ എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പൂർണ അർത്ഥത്തിലുള്ള റീമേക്കല്ലെന്ന് സംവിധായകൻ എച്ച് വിനോദ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരു സിനിമകളുടെയും പ്ലോട്ടുകൾ തമ്മിൽ സാമ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സംവിധായകൻ്റെ വിശദീകരണം.

Jana Nayagan Set for Theatrical Release
ജനനായകൻ (Special Arrangement)

ഇൻ്റർനെറ്റ് ചോർച്ചയും ബോക്സ് ഓഫീസ് ആശങ്കകളും

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 'ജനനായകൻ' സിനിമയുടെ ഒറിജിനൽ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ഫയൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലീക്കായിരുന്നു. ഐടി സാങ്കേതികവിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒന്നേകാൽ കോടിയിലധികം ആളുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇത് തിയേറ്ററിലെത്തുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ബിസിനസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക അണിയറപ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്. എങ്കിലും, തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ വിജയ്‌യുടെ പ്രഭാവവും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ചിത്രം എന്ന ടാഗ്‌ലൈനും, ഗംഭീര ആക്ഷൻ-നൃത്ത രംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.

പരസ്യവിവാദം

​സിനിമ റിലീസിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ മറ്റൊരു വിവാദവും പുകയുകയാണ്. സിനിമ പരസ്യങ്ങൾക്ക് തമിഴ്‌നാട് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി പത്രങ്ങളിൽ ജനനായകൻ സിനിമയുടെ മുഴുവൻ പേജ് പരസ്യം നൽകിയതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. മുൻപ് ഇത്തരം ചട്ടലംഘനം നടത്തിയവർക്ക് അസോസിയേഷൻ കടുത്ത പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ വിജയ്‌യുടെ സിനിമയ്‌ക്കെതിരെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ത് നടപടിയെടുക്കുമെന്നത് തമിഴ് സിനിമാ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.

Jana Nayagan Set for Theatrical Release
ജനനായകൻ (Special Arrangement)

​എന്തായാലും ഒരു വിജയ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുമ്പോൾ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിവാദങ്ങൾ പുത്തരിയല്ല. കുതിരവട്ടം പപ്പുവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ സിനിമാ ഡയലോഗ് കടമെടുത്താൽ, തമിഴകത്തെ സംബന്ധിച്ച് "ഇതൊക്കെ ചെറുത്" എന്ന മട്ടിലാണ് ആരാധകർ ഈ വിവാദങ്ങളെ കാണുന്നത്.

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JANA NAYAGAN SET FOR RELEASE

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