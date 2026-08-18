ദളപതി വിജയ്യുടെ വിടവാങ്ങല് ചിത്രം 'ജന നായകന്' ഒടിടിയിലേക്ക്; തിയേറ്ററില് തീപാറിച്ച ചിത്രം എവിടെ കാണാം
ജൂലൈ 23 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരുമാസത്തിനുള്ളിലാണ് ജന നായകന് ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 1:22 PM IST
ദളപതി വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയോടെ എത്തിയ ജന നായകന് ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. എച്ച്. വിനോദിന്റെ സംവിധാനത്തില് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസിലും വലിയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്.
323 കോടി രൂപയാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. ഏറെ പ്രതിസന്ധികള്ക്കൊടുവില് ജൂലൈ 23 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം സീ 5 ലൂടെയാണ് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 21 മുതല് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.
വിജയ്യുടെ ആനിമേറ്റഡ് പതിപ്പ് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വീഡിയോ സഹിതമാണ് സീ 5ലൂടെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിയേറ്ററില് കാണാന് കഴിയാത്ത ആരാധകര്ക്ക് വിജയ്യുടെ അവസാനത്തെ ചിത്രം വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം ഒടിടി നല്കും എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സീ 5 സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്. തമിഴിന് പുറമെ മറ്റ് ഭാഷകളിലും ചിത്രം ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം.
വിജയ്ക്കൊപ്പമുള്ള മമിത ബൈജുവിന്റെ പ്രകടനത്തെ സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ട്രെന്ഡിങ് ആവുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തല്.
സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പമുള്ള വിജയിന്റെ വാക്കായിരുന്നു സിനിമാ ജീവിതത്തില് ഇനി ഒരേയൊരു ചിത്രമെന്ന്. എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ജന നായകന് പൊങ്കല് റിലീസായി ഈ വര്ഷം ജനുവരിയില് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല് ഏഴ് മാസത്തിനിപ്പുറമാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും തമിഴ് സൂപ്പര്താരം എന്നതില് നിന്ന് വിജയ് തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പദത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന നായകനെ ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് ആരാധകര് ആഘോഷിച്ചത്.
അഴിമതിക്കും അനീതിക്കും മുന്നില് തലകുനിക്കാതെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് നേര്ക്കുനേര് പോരാടുന്ന നായകന്റെ യാത്രയാണ് ജന നായകന്. പവര്ഫുള്ളായ രണ്ട് വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ ചിത്രം. സണ്ണി ഡിയോളാണ് വില്ലന് വേഷത്തില് എത്തുന്നത്.
Thangamey! Thalapathy #Jananayagan is all set to meet you all on 21st August only on Zee 5🔥— Zee 5 Tamil (@ZEE5Tamil) August 17, 2026
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries… pic.twitter.com/4mwfq7fDcS
പൂജ ഹെഗ്ഡെ, മമിത ബൈജു, ബോബി ഡിയോൾ, പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ, പ്രിയാമണി, നരേൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ജന നായകൻ. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീതം നൽകുന്ന ഈ ചിത്രം തെലുഗു ഹിറ്റ് ഭഗവന്ത് കേസരിയുടെ ഔദ്യോഗിക റീമേക്കാണ് ചിത്രം. 'ജന നായകൻ' വിജയ്യും അനിരുദ്ധും ഒന്നിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമാണ്.