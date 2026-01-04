സോഷ്യല് മീഡിയ കത്തിച്ച് വിജയ്; 'തിരിച്ചുപോകാൻ പ്ലാനില്ല, അയാം കമിങ്'! ജനനായകന് ട്രെയിലര് പുറത്ത്
വിജയ്യുടെ ആക്ഷനും മാസ് ഡയലോഗും നിറഞ്ഞ വെടിക്കെട്ട് ട്രെയിലറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള് ട്രെയിലര് കണ്ടത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്. വിജയ്യുടെ സഹോദരയായി തിളങ്ങി മമിത.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 4, 2026 at 1:33 PM IST
ദളപതി വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമായ ജനനായകന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളിലാണ് ആരാധകര്ക്കിടയില് ഇത് തരംഗമായി മാറുന്നത്.
വിജയ്യുടെ മാസ് ഡയലോഗും വെടിക്കെട്ട് ആക്ഷനുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം ചിത്രത്തിലുണ്ടാവുമെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് വിജയ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. വിജയ്യുടെ സഹോദരിയായി മമിതയും എത്തുന്നുണ്ട്.
ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ആരാധകര് തെരുവുകളില് പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ഡാന്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മധുരയില് ആരാധകര് ഒത്തുകൂടി ആഘോഷത്തോടെയാണ് ട്രെയിലറിനെ വരവേറ്റത്. അതേസമയം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ട്രെയിലര് തരംഗമാകുകയാണ്. യൂട്യൂബില് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് കണ്ടത്.
തമിഴ് ട്രെയിലർ മാത്രം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ 2.65 ദശലക്ഷം യൂട്യൂബ് വ്യൂസ് കടന്നു. ഹിന്ദി 9 ദശലക്ഷത്തിലധികം വ്യൂസ് നേടി. വൈകുന്നേരത്തോടെ, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുടനീളമുള്ള വ്യൂസ് 53.5 ദശലക്ഷത്തിലെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് 31.8 ദശലക്ഷം വ്യൂസും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം 21.7 ദശലക്ഷം വ്യൂസും നേടിയതായി കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് അറിയിച്ചു.
powerful package guarantee 💥 #JanaNayaganTrailer pic.twitter.com/s11Gdbhyd1— சண்முகபிரியா❤️💛 (@Sanmugapriya51) January 4, 2026
ട്രെയിലർ ട്രെൻഡിംഗ് ചാർട്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. വലിയ ചര്ച്ചയാണ് ട്രെയിലര് ആരാധകര്ക്കിടയില് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്കും വലിയ വരവേല്പ്പാണ് ഇതിനോടകം ലഭിച്ചത്. ടീസറും ഇരു കയ്യും നീട്ടിയാണ് പ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിച്ചത്.
ദളപതി വിജയ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജനനായകന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറുന്ന ഒരാളാണ്. അഴിമതിക്കും അനീതിക്കും മുന്നില് തലകുനിക്കാതെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് നേര്ക്കുനേര് പോരാടുന്ന നായകന്റെ യാത്രയാണ് ജനനായകന് എന്നാണ് സൂചന. പവര്ഫുള്ളായ രണ്ട് വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ ചിത്രമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.
ബോബി ഡിയോള്, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, മമിത ബൈജു, ഗൗതം വാസുദേവ മേനോന്, നരേന്, പ്രകാശ് രാജ്, പ്രിയാ മണി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. കെ വി എന് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറില് വെങ്കട്ട് നാരായണ നിര്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര് ആണ്. ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമിയും ലോഹിത് എന് കെയുമാണ് സഹനിര്മാണം.
സത്യൻ സൂര്യൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്. പ്രദീപ് രാഘവ് എഡിറ്റര്, അനൽ ഗവ. ഫൈറ്റിംഗ് കോച്ച്, സെൽവക് കുമാർ കലാസംവിധാനം, പല്ലവി വസ്ത്രാലങ്കാരം എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കും.
53.5 M+ real time cumulative views in 6 hours 🔥— KVN Productions (@KvnProductions) January 3, 2026
Youtube real time cumulative views - 31.8 M
Instagram views - 21.7 M
Tamil ▶️ https://t.co/L01w8OaHLq
Telugu ▶️ https://t.co/RfdIWprmUu
Hindi ▶️ https://t.co/nkrUMfIzBx#JanaNayaganTrailer #JanNetaTrailer… pic.twitter.com/reOGnCdujN
പൊങ്കാല് റിലീസായി 2026 ജനുവരി 9 ന് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രമായ ജനനായകന് മൂന്നു മണിക്കൂറും ആറ് മിനുറ്റുമാണ് ദൈര്ഘ്യമെന്നാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. ഇന്നാല് ചിത്രത്തിന്റെ റണ്ണിംഗ് ടൈം സംബന്ധിച്ച് നിര്മാതാക്കള് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല.
Also Read:ടോക്സിക്കിലെ നാലാമത്തെ കഥാപാത്രവും എത്തി; ഗീതു മോഹന്ദാസ് ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റര് പുറത്ത്