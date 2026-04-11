'വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു, നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ചോരയും നീരുമാണ്'; ജന നായകന് ചോര്ന്നതില് പ്രതികരണവുമായി താരങ്ങള്
ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില്‍ ക്രെഡിറ്റ്സും വിജയ്യുടെ ഇന്‍ട്രോയുമടങ്ങുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ചോര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.
Published : April 11, 2026 at 8:20 AM IST
ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന വിജയ് ചിത്രം ജന നായകന് ഇന്റര്നെറ്റില് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി സിനിമാ ലോകം.
ദളപതി വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തോടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയോടെ എത്തിയ ജന നായകന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്റര്നെറ്റില് പ്രചരിച്ചത്. വിജയ് ചിത്രം ചോര്ന്നതിന് പിന്നാലെ തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ ലോകം തന്നെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ചവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ശിവകാര്ത്തികേയന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
Every film is made with the passion, blood and sweat of hundreds of people - please avoid piracy. Kindly wait for the theatrical release and watch it in theatres.— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) April 10, 2026
Whoever is responsible for this must face strict action.
Respect the talents.
Respect the hard work.
Respect the…
"ഓരോ സിനിമയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ആവേശവും ചോരയും നീരും കൊണ്ട് നിർമിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ദയവായി വ്യാജപതിപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. സിനിമാ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുക, അത് തിയേറ്ററുകളിൽ തന്നെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകണം. കഴിവുകളെ ബഹുമാനിക്കുക. കഠിനാധ്വാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുക. സിനിമാ വ്യവസായത്തെ ബഹുമാനിക്കുക," എന്നാണ് ശിവകാർത്തികേയൻ എക്സിൽ കുറിച്ചത്.
"പ്രിയ വിജയ് നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കില് നമ്മുടെ ചിത്രമായ ജന നായകന് ചോര്ന്ന വീഡിയോ കാണുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ്. ഇത്രയധകം പരിശ്രമവും സമര്പ്പണവും ജോലിയും പാഴായിപ്പോയെന്ന് കാണുമ്പോള് വേദന തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ ആരാധകനായി, തിയേറ്ററുകളില് നിങ്ങളുടെ സിനിമകള് കാണാനും കയ്യടിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്", ശിവ കാര്ത്തികേയന് കുറിച്ചു.
ചിത്രം ഒടിടിയില് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാവും നല്ലതെന്ന പ്രതികരണവുമായി നടന് വിശാലുമെത്തി.
"സിനിമ ഒടിടിയിലും സാറ്റലൈറ്റിലും റിലീസ് ചെയ്താല് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററുകളിലെ നാല് ചുവരുകള്ക്കുള്ളില് ഒതുങ്ങാന് വിധിക്കപ്പെട്ടാല് പോലും ഇപ്പോള് അത് ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് എന്ന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടന് വിസിലടിക്കുന്നുവെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരൂ. നിര്മാണ കമ്പനിക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തികവും നിര്ണായകവുമായ തീരുമാനവുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതൊരു ആരാധകന് എന്ന നിലയില് ഞാന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു", വിശാല് കുറിച്ചു.
Dear vijay. It is truly disheartening to see the leaked videos of your/our film jananayagan. So much of effort and dedication and work being thrown down the drain. As your fan for the last two decades. Hav been watching your movies at theatres and enjoying every bit of…— Vishal (@VishalKOfficial) April 10, 2026
"ചിത്രം ഓണ്ലൈനില് ചോര്ന്നതില് ദുഖമുണ്ട്. നിയമപരമായ കാര്യത്തിലൂടെ നീങ്ങാനും സിനിമയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഞാന് ആത്മാര്ഥമായി അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു", വിജയ് ആന്റണി കുറിച്ചു.
Sad to see Jananayakan affected by piracy.— vijayantony (@vijayantony) April 10, 2026
I sincerely request everyone to support the film through legal platforms during its release.
"പൈറസിയെ പിന്തുണയ്ക്കരുത്. കഴിവുകളെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും ബഹുമാനിക്കുക. ധാരാളം രക്തവും വിയര്പ്പും ഒഴുക്കിയാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്.", നടനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ജി.വി. പ്രകാശ് കുറിച്ചു.
Do not support piracy . Respect the talent and hardwork . So much of blood and sweat goes into film making .— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) April 10, 2026
Painful .
🙏🙏🙏#jananayagan
"ജന നായകൻ എന്ന സിനിമയുടെ പൂർണ്ണ റിലീസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണ്, ഇത് ചെയ്തവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണം.. സെൻസർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ പുറത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും..", സംവിധായകന് ബോസ് വെങ്കിട്ട് പ്രതികരിച്ചു.
മുഴുവൻ സിനിമാ വ്യവസായവും ഇതിനെ അപലപിക്കണം.. എവിടെയാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി ഉചിതമായ ശിക്ഷ നൽകണം.. (ഇതും രാഷ്ട്രീയമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്)
#ஜனநாயகன் திரைப்படம் முழுமையாக இன்டர்நெட்டில் வெளியானது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்க ஒன்று,,— Bose Venkat (@DirectorBose) April 10, 2026
யார் இதனை செய்து இருந்தாலும் கடுமையான தண்டனை தர வேண்டும்.. சென்சாரில் இருக்கும் ஒரு திரைப்படம் எப்படி வெளியில் வர முடியும்..
ஒட்டு மொத்த திரையுலகமும் இதை கண்டிக்க வேண்டும்.. தவறு எங்கு நடந்தது…
"ജന നായകൻ എന്ന സിനിമ ആരോ ഇന്റർനെറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് ഞെട്ടലും വേദനയും ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമാ സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തണം, സർക്കാർ ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തി കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകണം. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത്"രജനികാന്ത് കുറിച്ചു.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் யாராலோ வெளியிடப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியையும்,வேதனையையும் அளிக்கிறது.— Rajinikanth (@rajinikanth) April 10, 2026
திரை அமைப்புகள் இதற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பி, அரசு இதைச் செய்தவர்களைக் கண்டுபிடித்து கடுமையான தண்டனை அளிக்க வேண்டும்.
இது போன்ற குற்றம் இனியும் தொடரக்கூடாது.
"ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൃഷ്ടികൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. നഷ്ടങ്ങൾ തടയുന്നതിലും കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിലും കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിനൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു. സിനിമയെ ബഹുമാനിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിന്തുണ നൽകാം. പൈറസി ഇല്ലാതാക്കുക. സിനിമയെ സംരക്ഷിക്കുക", ചിരഞ്ജീവി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഇന്റര്നെറ്റില് പ്രചരിക്കുന്നു സാഹചര്യത്തില് ക്ലിപ്പുകള് പങ്കിടരുതെന്ന് നെറ്റിസണിനോട് നിര്മാതാക്കള് അഭ്യര്ഥിച്ചു.
ക്ലിപ്പുകള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നിര്മാതാക്കളായ കെ വി എന് പ്രൊഡക്ഷന്സ് അറിയിച്ചു. കെവി എന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ അഭിഭാഷകന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
The unfortunate leak of #Jananayagan is something that deeply concerns me.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 10, 2026
Cinema is built on trust, effort, and the collective dreams of many.
Such incidents affect all of us in the industry and remind us how crucial it is to protect our creative work.
We stand one with KVN…
അതേസമയം സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് ടേബിളില് നിന്നാണ് ദൃശ്യം ചോര്ന്നതെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ സംവിധാകന് എച്ച് വിനോദ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവരും വിജയ് ആരധകരും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എക്സില് നിന്നും ചിത്രത്തിന്റെ ചോര്ന്ന ഭാഗങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യാന് വേണ്ട നടപടികള് അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ദൃശ്യങ്ങള് ചോര്ന്നതിന് പിന്നാലെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകര് പറയുന്നത്.