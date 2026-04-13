ജനനായകന്‍ ചോര്‍ന്ന സംഭവം; ആറ് പേർ അറസ്‌റ്റിൽ, 300 ലിങ്കുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തു

കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പ്രതികളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Poster of Jana Nayagan (ETV Bharat)
By PTI

Published : April 13, 2026 at 3:22 PM IST

ചെന്നൈ : തമിഴ് സൂപ്പര്‍താരവും ടിവികെ സ്ഥാപകനുമായ വിജയുടെ ചിത്രം ജനനായകൻ ഓൺലൈനിൽ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ ആറ് പേർ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് തമിഴ്‌നാട് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യാജപതിപ്പ് പ്രചരിച്ച 300 ഓളം ലിങ്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ആറ് പേർ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിലാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ആരാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന വിജയ് ചിത്രം ജന നായകന്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. ദളപതി വിജയ്‌യുടെ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവേശത്തോടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയോടെ എത്തിയ ജന നായകന്‍റെ ക്ലൈമാക്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിച്ചത്. സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കളായ കെ വി എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അറസ്‌റ്റ്.

അതേസമയം, ചോർന്ന രംഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ പങ്കിടുകയോ വീണ്ടും പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌താൽ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് നിർമാതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്‌ട്, പകർപ്പവകാശ ആക്‌ട്, സിനിമാട്ടോഗ്രാഫ് ആക്‌ട് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പ്രതികളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് വിശകലനം നടത്തുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ഒന്നിലധികം പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതായി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് പുറത്തെറിക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആറ് പേരെ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതികൾ ക്ലൗഡ് സ്‌റ്റോറേജ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ഷെയർ ഡ്രൈവ് ലിങ്കുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ സിനിമ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയന്നു.

പ്രതികളിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഉടനെ അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിടുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ 300ലധികം ലിങ്കുകൾ ഇതിനോടകം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. വിജയ് ചിത്രം ചോര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകം തന്നെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. കമലഹാസൻ, രജനികാന്ത്, ശിവകാർത്തികേയൻ തുടങ്ങിയവരം രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.

