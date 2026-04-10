ജന നായകന് ക്ലൈമാക്സ് വരെ ചോര്ന്നു, കടുത്ത നടപടി;തമിഴ് സിനിമയുടെ ഭാവിയും വരുമാനവും ഇല്ലാതാക്കരുതെന്ന് നിര്മാതാക്കള്
ക്ലിപ്പുകള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമനടപടിയുമായി നിര്മാതാക്കളായ കെവിഎന് പ്രൊഡക്ഷന്സ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 1:17 PM IST
തമിഴ് സൂപ്പര്താരവും ടിവികെ സ്ഥാപകനുമായ വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രം ജന നായകന് ഇന്റര്നെറ്റില് പ്രചരിക്കുന്നു സാഹചര്യത്തില് ക്ലിപ്പുകള് പങ്കിടരുതെന്ന് നെറ്റിസണിനോട് അഭ്യര്ഥിച്ച് നിര്മാതാക്കള്.
ക്ലിപ്പുകള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നിര്മാതാക്കളായ കെ വി എന് പ്രൊഡക്ഷന്സ് അറിയിച്ചു. കെവി എന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ അഭിഭാഷകന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്ന ജന നായകന് എന്ന ചിത്രം കോടികള് മുടക്കി നിര്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റര്, സാറ്റലൈറ്റ്, ഒടിടി എന്നീ വാണിജ്യമൂല്യമുണ്ട്.
ജന നായകന് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ചില രംഗങ്ങള് അനധികൃതമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും പകര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അതിയായ ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ചിലര് ഇത് മൂന്നാമതൊരാള്ക്ക് കൈമാറിയതോടെ വിവിധ സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് വഴി ഡിജിറ്റല് ലീക്കേജാവുകയും ഗുരുതര ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിലെ ലീക്കായ സീനുകളോ ക്ലിപ്പുകളോ വാട്സ് ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം, ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ് ബുക്ക്, എക്സ്, യൂട്യൂബ് , വെബ്സൈറ്റുകള്, ടോറന്റുകള് മറ്റ് ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് എന്നിവയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സേവ് ചെയ്യുക എന്നിവ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനല് കുറ്റവും കോപ്പിറൈറ്റ് ലംഘനവുമാണ്. ഇതില് ഉള്പ്പെട്ടെ ഓരോ വ്യക്തിയും ക്രിമിനല് നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും.
അനധികൃതമായ ചിത്രത്തിലെ രംഗങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ചവര്ക്കെതിരെ ഇതിനകം തന്നെ നിയമനടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പ്രവര്ത്തിയില് ഏര്പ്പെട്ടവര്ക്കെതിരെ നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും അറിയിക്കുന്നു.
അതിനാല് ജനങ്ങള് ജന നായകന് സംബന്ധിച്ച ലീക്കായ ഭാഗങ്ങള് ഏത് വിധേനയോ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇതില് ഏര്പ്പെടുന്നവര് ക്രിമിനല് നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും", വിജയ സുബ്രഹ്ണ്യന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
All those sharing the video on tweets using fake handles must be blocked immediately by cyber cell. Team #JanaNayagan @KvnProductions must complain and stop further spread of the footage. Reading the insta post of #HVinoth makes me sad.— G Dhananjheyan (@Dhananjayang) April 10, 2026
ജന നായകന് ഇന്റര്നെറ്റില് പ്രചരിക്കുന്നു സാഹചര്യത്തില് ക്ലിപ്പുകള് പങ്കിടരുതെന്ന് നെറ്റിസണിനോട് അഭ്യര്ഥിച്ച് പ്രശസ്ത തമിഴ് ചലച്ചിത്ര നിര്മാതാവ് ധനഞ്ജയന്.
സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ പങ്കിടുന്നവരെ സൈബര് സെല് ഉടന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യര്ഥിച്ചു.
ചിത്രം നിര്മിച്ച കെവിഎന് പ്രൊഡക്ഷന്സിനോട് പരാതി നല്കാനും ചോര്ന്ന ക്ലിപ്പുകള് കൂടുതല് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ നിരവധി രംഗങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ചോര്ന്നതില് നിര്മാതാവ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
Director #HVinoth 💔#JanaNayagan pic.twitter.com/oaPnVGnlVV— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 10, 2026
"ജന നായകന്റെ പല രംഗങ്ങളും ഓണ്ലൈനില് ചോര്ന്നത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ഇന്ഡ്രോഡക്ഷന് സീന്, ക്ലൈമാക്സ് സീന് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവ ചോര്ന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും സിനിമ ചോര്ന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വലിയ വിപത്താണ്, ഇത് അതിരുകടന്നതുമാണ്. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ ആരായാലും അത്യധികം അപലപനീയമാണ്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Shocked and disturbed to hear about the footages being leaked from #Jananayagan! Whoever did this must understand all the money,effort and hard work involved in making a movie.Sincerely request everyone to refrain from watching and spreading the videos!🙏— Sibi Sathyaraj (@Sibi_Sathyaraj) April 10, 2026
"കെ വി എന് പ്രൊഡക്ഷന്സ് ഉടന് കോടതിയെ സമീപിക്കണം. വളരെ വൈകുന്നതിന് മുന്പും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള് കാണുന്നതിന് മുന്പും അത്തരം ലിങ്കുകള് നീക്കം ചെയ്യണം. ഒരു സിനിമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് സിനിമാ ബിസിനസിനും അപകടമാണ്. ദളപതി വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രം എത്രത്തോളം നിങ്ങള് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇത് പ്രവചനാതീതമായി മാറുകയാണ്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിനിമയില് നിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റിയ തമിഴ് സൂപ്പര്താരവും ടിവികെ സ്ഥാപകനുമായ വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ജന നായകന് ഒരുങ്ങിയത്. എന്നാല് ചിത്രത്തിന് സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് റിലീസ് വൈകാന് കാരണമായത്.
cinema is not a take it for granted industry. Thousands of people’s daily bread depends on it. Whoever leaked and trying to spread the links should be punished. @KvnProductions @actorvijay Anna #directorhvinoth @Jagadishbliss and rest of the team be strong 💪
ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് ക്രെഡിറ്റ്സും വിജയ്യുടെ ഇന്ട്രോയുമടങ്ങുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല്മീഡിയയില് ചോര്ന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നാലെ മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള സിനിമയുടെ എച്ച്ഡി പതിപ്പും പുറത്തായതായ വിവരമുണ്ട്.
അതേസമയം സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് ടേബിളില് നിന്നാണ് ദൃശ്യം ചോര്ന്നതെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ സംവിധാകന് എച്ച് വിനോദ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവരും വിജയ് ആരധകരും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എക്സില് നിന്നും ചിത്രത്തിന്റെ ചോര്ന്ന ഭാഗങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യാന് വേണ്ട നടപടികള് അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ദൃശ്യങ്ങള് ചോര്ന്നതിന് പിന്നാലെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകര് പറയുന്നത്.
ജന നായകന് ചോര്ന്നതിന് പിന്നാലെ ഒരു വിഭാഗം വിമര്ശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണ നായകനായ ഭഗവന്ത് കേസരിയുടെ ഔദ്യോഗിക റീമേക്ക് ആണ് എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.ഈ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമും അതുപോലെ പകര്ത്തി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിമര്ശനവുമുണ്ട്.
The leak of the #Jananayagan edit reference watermarked footage is deeply concerning and unacceptable.— Arvindh Srinivasan (@dirarvindh) April 9, 2026
As a filmmaker, I strongly condemn this incident. A lot of hard work, trust, and creative effort goes into every stage of filmmaking, and such actions undermine the integrity…
തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെയാണ് ചിത്രം ചോര്ന്നത്. ടിവികെയുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് ചിത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാരണത്താലാണ് ചിത്രം തടഞ്ഞതെന്നാണ് ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
നേരത്തെയും വിജയ് ചിത്രങ്ങള് സെന്സര് ബോര്ഡ് തടഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വര്ഷം ജനുവരി 9 നായിരുന്നു ജന നായകന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല് സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതായതിനെ തുടര്ന്ന് സിനിമയുടെ റിലീസ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാവുകയായിരുന്നു.
ജന നായകന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംഭാഷണങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുമായിരുന്നു സെന്സര് ബോര്ഡിന്റെ നിര്ദേശം. എന്നാല് ഈ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി വീണ്ടും നിര്മാതാക്കള് സിനിമ സെന്സര് ബോര്ഡിന് മുന്നില് സമര്പ്പിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഇതോടെ നിര്മാതാക്കള് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വീണ്ടും ഹര്ജി പിന്വലിച്ച് സെന്സര് ബോര്ഡിനെ സമീപിച്ചു. നിലവില് സിബി എഫ്സി റിവൈസിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്പാകെയാണ് ചിത്രം.
അതേസമയം തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമേ ചിത്രത്തിന് സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല് വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാല് സിനിമയിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് നേരത്തെ വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയുമുണ്ടായത്. വിജയ്യുടെ 69-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിന് വന് വരവേല്പ്പാണ് ലഭിച്ചത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ബോബി ഡിയോൾ, പൂജാഹെഡ്ഗെ, പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ, നരേൻ, പ്രിയാമണി, മമിതാ ബൈജു തുടങ്ങി വമ്പൻ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.
വെങ്കട്ട് കെ നാരായണ ആണ് കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷന്റെ പേരിൽ ജന നായകൻ നിർമിക്കുന്നത്. ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമിയും ലോഹിത് എൻ.കെയുമാണ് സഹനിർമാണം. അനിരുദ്ധ് ആണ് സംഗീത സംവിധാനം.
