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ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കത്തിക്കയറി ‘ജന നായകൻ’; ആദ്യ വാരത്തില്‍ തന്നെ 255 കോടിയും കടന്ന് ചിത്രം കുതിക്കുന്നു

ആദ്യ ആഴ്‌ച പിന്നിടുമ്പോള്‍ 2026ലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ ഗ്രോസ് സ്വന്തമാക്കി ജന നായകന്‍.

JANA NAYAGAN MOVIE JANA NAYAGAN BOX OFFICE COLLECTION THALAPTHY VIJA LAST MOVIE MAMITHA BAIJU
Jana Nayagan (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 12:45 PM IST

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ളപതി വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയോടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ‘ജന നായകൻ’ ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണ്. ആദ്യ ആഴ്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചിത്രം സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ദിവസം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രം ഏഴ് ദിവസത്തെ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ആഭ്യന്തര വിപണിക്കൊപ്പം വിദേശത്തും ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 ലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിദേശ ഗ്രോസ് നേടിയ ചിത്രമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ആദ്യ ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചിത്രം ഏകദേശം ₹7.06 കോടി ഗ്രോസ് നേടി. ഇതിൽ ₹6.10 കോടി നെറ്റ് കലക്ഷനാണ് ലഭിച്ചത്. മുൻ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 23.8 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തിദിനമായിട്ടും രാജ്യത്തുടനീളം 10,000-ത്തിലധികം ഷോകളിൽ ചിത്രം സ്ഥിരത പുലർത്തി. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ ₹174.63 കോടിയിലും, നെറ്റ് കലക്ഷൻ ₹149.50 കോടിയിലും എത്തി.

തമിഴ് പതിപ്പാണ് ഇപ്പോഴും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന കരുത്ത്. ബുധനാഴ്ച മാത്രം തമിഴ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് ₹4.60 കോടി വരുമാനം ലഭിച്ചു. തമിഴ് 2D പതിപ്പിന് 20.75 ശതമാനം ഒക്യുപൻസി ലഭിച്ചപ്പോൾ, ചെന്നൈ 34.5 ശതമാനം ഒക്യുപൻസിയോടെ ഏറ്റവും മികച്ച മാർക്കറ്റായി തുടരുകയായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ 23.3 ശതമാനം ഒക്യുപൻസിയോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, മധുര 19 ശതമാനവും ബെംഗളൂരു 13.8 ശതമാനവും ഒക്യുപൻസി രേഖപ്പെടുത്തി. രണ്ടാം വാരത്തിലേക്കും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പിന്തുണ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.

ദേശീയ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ശൃംഖലകളായ പിവിആര്‍ (PVR), ഐനോക്‌സ് (INOX), സിനിപോളിസ് (Cinepolis) എന്നിവിടങ്ങളിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. മൂന്ന് ശൃംഖലകളിലുമായി ബുധനാഴ്ച ഏകദേശം 28,000 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ ₹45 ലക്ഷം വരുമാനം ലഭിച്ചു. ഇതിൽ പിവിആര്‍ മാത്രം 18,000 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ് ₹29 ലക്ഷം നേടിയപ്പോൾ, ഐനോക്‌സ് 8,000 ടിക്കറ്റുകളിലൂടെ ₹13 ലക്ഷം നേടി. സിനിപോളിസിൽ 2,000 ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പനയിലൂടെ ₹3 ലക്ഷം ലഭിച്ചു. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെങ്കിലും നഗര പ്രേക്ഷകരുടെ സ്ഥിരമായ പിന്തുണ ചിത്രത്തിനുണ്ടെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

JANA NAYAGAN MOVIE JANA NAYAGAN BOX OFFICE COLLECTION THALAPTHY VIJA LAST MOVIE MAMITHA BAIJU
Jana Nayagan (Photo: Movie Poster)

ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ബുക്ക് മൈഷോയിലും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച മാത്രം 1,01,490 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചെങ്കിലും, അന്നത്തെ ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് നേടിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടാനായില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇതുവരെ 35.19 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് മൈഷോയിലൂടെ വിറ്റഴിച്ചപ്പോള്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ ജനപ്രീതി വര്‍ധിക്കുന്നതായാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വിദേശ വിപണിയിലാണ് ‘ജന നായകൻ’ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഏഴാം ദിവസം വിദേശത്ത് നിന്ന് ₹2.50 കോടി കൂടി നേടിയതോടെ ഓവർസീസ് ഗ്രോസ് ₹81 കോടി കടന്നു. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോള ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ ₹255.63 കോടിയായി ഉയർന്നു. ഈ നേട്ടത്തോടെ 2026ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ ഗ്രോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡും ‘ജന നായകൻ’ സ്വന്തമാക്കി.

വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിപണിയിലും ചിത്രം മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം 85,000 ഡോളർ കലക്ഷൻ നേടി. ഇതോടെ ചിത്രം 1.45 മില്യൺ ഡോളർ എന്ന മൊത്തം വരുമാനത്തിലെത്തി. ഹോളിവുഡ് വമ്പൻ റിലീസുകളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

ആദ്യ ആഴ്ച വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ‘ജന നായകൻ’ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്ഥിരതയും വിദേശത്ത് റെക്കോർഡ് പ്രകടനവും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രം പുതിയ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ.

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TAGGED:

JANA NAYAGAN MOVIE
JANA NAYAGAN BOX OFFICE COLLECTION
THALAPTHY VIJA LAST MOVIE
MAMITHA BAIJU
JANA NAYAGAN DAY 7 BOX OFFICE

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