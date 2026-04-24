ജനനായകൻ സിനിമ ചോർച്ച; ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌ത് ഫിലിം എഡിറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ

യൂണിയൻ ബൈലോകൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സസ്‌പെൻഷൻ. അടിയന്തര എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം എന്ന് സതേൺ ഇന്ത്യ ഫിലിം എഡിറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ.

Jananayagan poster (ETV Bharat)
By PTI

Published : April 24, 2026 at 8:34 PM IST

ചെന്നൈ: ജനനായകൻ സിനിമാ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ പ്രദീപ് ഇ രാഘവിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തുവെന്ന് സതേൺ ഇന്ത്യ ഫിലിം എഡിറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ. യൂണിയൻ ബൈലോകൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സസ്‌പെൻഷൻ. ഏപ്രിൽ 17 ന് നടന്ന അടിയന്തര എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം എന്ന് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.

ജനനായകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രോജക്‌റ്റുകളിലും യൂണിയൻ അംഗങ്ങളെ സഹായികളായി രാഘവ് സ്ഥിരമായി നിയമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആരോപണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം നടപടികൾ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ഥാപിത നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് എഡിറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.

"ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിൻ്റെ സമഗ്രത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അസോസിയേഷന് ഉണ്ട്. ഈ പ്രവണത തുടരുന്നത് ഈ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കും", പ്രസിഡൻ്റ് വി ഗോപികൃഷ്‌ണയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ബി ഉമാശങ്കർബാബുവും ഒപ്പിട്ട പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം സിനിമാ ചോർത്തലിൽ രാഘവിന് നേരിട്ട് പങ്കില്ലെന്നും അദേഹത്തിൻ്റെ അശ്രദ്ധയാണ് ഈ വീഴ്‌ചക്ക് കാരണമായതെന്നും രാഘവ് സമ്മതിച്ചതായി അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു. സസ്‌പെൻഷൻ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ഈ കാലയളവിൽ യാതൊരു സഹകരണവും പിന്തുണയും രാഘവിന് നൽകില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രൊഫഷണൽ മാന്യത നിലനിർത്തുന്നതിനും യൂണിയൻവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ താത്‌പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഈ അച്ചടക്ക നടപടിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് സിനിമാ വ്യവസായ യൂണിയനുകളോട് അസോസിയേഷൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

വിജയ്‌യുടെ കരിയറിലെ തന്നെ അവസാന ചിത്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജനനായകന്‍റെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് 5:31 മിനിട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള രംഗം എക്‌സ് അടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ലീക്കാവുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ പ്രധാന പ്രതി ഫ്രീലാൻസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്റർ പിടിയിലായിരുന്നു. മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെത്തിയ ഇയാൾ സ്‌റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ജനനായകൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്‌ത് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പ്രധാന പ്രതിയായ ഇയാൾ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ജോലി ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. സ്‌റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇയാൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യാജ പതിപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കളേയും കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളേയും വിലക്കിക്കൊണ്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ജൂൺ 2 വരെയാണ് വിലക്കുള്ളത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

