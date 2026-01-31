ETV Bharat / entertainment

രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് മുന്‍പ് തന്നെ വെല്ലുവിളികള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു; നിര്‍മാതാവിനെ ഓര്‍ത്ത് വിഷമിക്കുന്നു- വിജയ്

ജന നായകന്‍ റിലീസ് വിഷയത്തില്‍ ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച് നടന്‍ വിജയ്

Actor Thalapathy Vijay in Jana Nayagan (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വിജയ്‌യുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ജന നായകന്‍ ഒരുങ്ങിയത്. രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ സജീവമാകുന്നതോടെ താന്‍ അഭിനയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് നടന്‍റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇതിന് ഇടയാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയുമാണ് ആരാധകര്‍ ജന നായകന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതും.

ജനുവരി 9 ന് പൊങ്കല്‍ റിലീസായി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്നായിരുന്നു അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാല്‍ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതായതോടു കൂടി സിനിമയുടെ റിലീസും മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീണ്ടും സിനിമ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന് മുന്‍പാകെ സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സമിതിക്ക് വിടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അന്തിമ വിധി വരാത്തതിനാല്‍ സിനിമയുടെ റിലീസ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ സിനിമയെ കുറിച്ചും അതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിവാദത്തെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് വിജയ്.

രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന്‍റെ പേരിൽ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും സിനിമയെ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നുവെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതിനായി താന്‍ മാനസികമായി തയാറെടുത്തിരുന്നുവെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ജന നായകന്‍ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും കാലതാമസം നേരിടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചത് നിര്‍മാതാവിനെയാണെന്നും അതോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്നും വിജയ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ജന നായകൻ' സിനിമയ്ക്ക് പ്രദർശനാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിർമാതാവിനെ ഓർത്ത് തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്നും തന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന്‍റെ പേരിൽ സിനിമയെ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കാമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതിനായി താന്‍ മാനസികമായി തയാറെടുത്തിരുന്നുവെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു മണിക്കൂറിലധികമാണ് വിജയ്‌ ന്യൂസ് ചാനല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടറുമായി സംസാരിച്ചത്.

രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള തന്‍റെ നീക്കം പെട്ടെന്നായിരുന്നില്ലെന്നും താരം പങ്കുവെച്ചു. കോവിഡ് 19 ന് ശേഷം ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.

താൻ ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാന്‍റെ ആരാധകനാണെന്നും എംജിആറും ജെ. ജയലളിതയുമാണ് തന്‍റെ മാതൃകകളെന്നും വിജയ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ജന നായകന്‍ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിജയ് ആരാധകര്‍. കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷന്‍റെ ബാനറിൽ വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണ ആണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമിയും ലോഹിത് എൻ.കെയുമാണ് സഹനിർമാണം.

നിലവിൽ, സിനിമയുടെ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. റിലീസ് വൈകുന്നത് 500 കോടിയോളം രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് നിർമാതാക്കൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ചിത്രത്തിന് 'യുഎ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ സെൻസർ ബോർഡിന്‍റെ പരിശോധനാ സമിതി ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സമിതിയിലെ ഒരംഗത്തിന്റെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് സിബിഎഫ്‌സി ചെയർമാൻ ചിത്രം പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി റിവൈസിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

