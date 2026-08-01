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ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ശക്തമായ പ്രകടനം; രണ്ടാം വാരത്തിലും കുതിച്ച് ജന നായകന്‍! തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ചരിത്ര റെക്കോർഡ്

ചിത്രം റിലീസായി ഒന്‍പതാം നാളിലും വമ്പന്‍ പ്രകടനവുമായി വിജയ് ചിത്രം.

THALAPATHY VIJAY JANA NAYAGAN MOVIE MAMITHA BAIJU BOX OFFICE COLLECTION 2026
Jana Nayagam (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 11:53 AM IST

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ളപതി വിജയിയുടെ വിടവാങ്ങൽ ചിത്രമായി ശ്രദ്ധ നേടുന്ന 'ജന നായകൻ' ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. റിലീസിന്‍റെ ആദ്യ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് നേടിയത്. ഇതോടെ വിജയ്‌യുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു വമ്പന്‍ വിജയമായി ഈ ചിത്രം മാറുകയാണ്.

₹268.45 കോടി ഗ്രോസ് സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ₹183.45 കോടി ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം, വിദേശത്ത് നിന്ന് 85. കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 157.10 കോടി രൂപയും ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യ ദിനം തന്നെ ₹50 കോടിയിലധികം നെറ്റ് നേടിയ ചിത്രം, ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കകം ₹100 കോടി ക്ലബ്ബിലും എട്ടാം ദിവസം ₹150 കോടി നെറ്റ് ക്ലബ്ബിലും ഇടംപിടിച്ചു. തമിഴ് പതിപ്പ് മാത്രം ₹131.02 കോടി നെറ്റ് നേടി മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ, തെലുഗു, ഹിന്ദി പതിപ്പുകളും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.

തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയിയുടെ 9-ാമത്തെ 100 കോടി ചിത്രം

സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ ₹102 കോടി ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടിയ 'ജന നായകൻ', വിജയ്‌യുടെ കരിയറിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ 100 കോടി ഗ്രോസ് നേടുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ചിത്രമായി ചരിത്രം കുറിച്ചു. ലിയോ, ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം, വാരിസ്, ബിഗിൽ, മാസ്റ്റർ, സർക്കാർ, മെർസൽ, ബീസ്റ്റ് എന്നീ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ 'ജന നായകൻ' ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്.

എട്ടാം ദിവസം 'സ്പൈഡര്‍മാന്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ന്യൂ ഡേ' റിലീസ് ചെയ്തതോടെ ദേശീയ മൾട്ടിപ്ലെക്സുകളിൽ ഷോകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞെങ്കിലും, ചിത്രം സ്ഥിരതയാർന്ന കലക്ഷൻ നിലനിർത്തി. ദേശീയ ചെയിനുകളിൽ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധയുടെ ഒരു പങ്ക് ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും, വിജയിയുടെ ആരാധക പിന്തുണ 'ജന നായകന്‍റെ' ബോക്‌സ് ഓഫീസ് റണ്ണിന് കരുത്തായി.

ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. ₹81 കോടിയിലധികം ഗ്രോസ് നേടിയ ചിത്രത്തിന് മലേഷ്യ, യുകെ, യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, സിംഗപ്പൂർ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ നിന്ന് മികച്ച വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത്.

റിലീസിന്‍റെ ആദ്യ ആഴ്ച അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബുക്ക് മൈഷോയില്‍ 36.14 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച ചിത്രം, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നേടിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിലെ പ്രകടനമാണ് ഇനി ചിത്രത്തിന്‍റെ അന്തിമ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് നേട്ടം നിർണയിക്കുക. ശക്തമായ ശനി-ഞായർ കലക്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ 'ജന നായകൻ' പുതിയ റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് കുതിക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

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TAGGED:

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BOX OFFICE COLLECTION 2026
JANA NAYAGAN BOX OFFICE COLLECTION

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