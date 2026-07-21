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റിലീസിന് മുന്‍പേ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വിജയ് കൊടുങ്കാറ്റ്; ജന നായകന്‍ ചോര്‍ന്നിട്ടും അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്ങില്‍ റെക്കോര്‍ഡ്

ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നതിന് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ചോര്‍ന്നിരുന്നു. അത് 1.20 കോടിയിലധികം ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കാമെന്നാണ് വ്യവസായ വിലയിരുത്തലുകള്‍.

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Jana Nayagan (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 11:32 AM IST

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ളപതി വിജയ്‌യുടെ കരിയറിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷണത്തോടെയും ആഗോളതലത്തിന്‍ വമ്പന്‍ പ്രതീക്ഷയോടെയും എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ജന നായകന്‍. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താന്‍ രണ്ടുനാള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കേ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വലിയ ചലനമാണുണ്ടാക്കുന്നത്.

വ്യവസായ ട്രാക്കർമാർ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ് കലക്ഷനില്‍ ഗ്രോസ് ₹15.09 കോടി രൂപയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. റിസേര്‍വ് സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാലും ₹10.35 കോടിയിലധികം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. റിലീസിന് രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് വിജയിയുടെ വിപണി ശക്തി ഇപ്പോഴും അസാധാരണമായി തുടരുന്നുവെന്നതിന്‍റെ തെളിവായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നതിന് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ചോര്‍ന്നിരുന്നു. അത് 1.20 കോടിയിലധികം ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കാമെന്ന വ്യവസായ വിലയിരുത്തലും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. സാധാരണയായി ഇത്തരം ചോർച്ചകൾ തിയേറ്റർ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ 'ജന നായകന് ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്ങിലെ ഈ കുതിപ്പ്.

ചോർന്ന പ്രിന്‍റ് ഉണ്ടായിട്ടും തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം കാണാൻ ആരാധകർ കാണിക്കുന്ന ആവേശം ഒരു ശതമാനം പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. റിലീസിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ബുക്കിംഗ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഉയരുന്നത്. വിജയിയുടെ ആരാധകവൃന്ദം തിയേറ്റർ അനുഭവത്തെ പ്രത്യേക ആഘോഷമായി കാണുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

രാജ്യത്താകെ 2,500-ലധികം സ്ക്രീനുകൾ

റിലീസ് ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം 2,500-ലധികം സ്ക്രീനുകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കും. കേരളമുള്‍പ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുലർച്ചെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ചില ഇടങ്ങില്‍ രാവിലെ 6 മണിക്ക് തന്നെ ആദ്യ പ്രദർശനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ച് രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുക. നിരവധി തീയേറ്ററുകളിൽ പ്രത്യേക ഫാൻ ഷോകളും ആഘോഷപരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം മുൻകൂർ ബുക്കിംഗിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന തമിഴ് പതിപ്പിനാണ്. 5,091 ഷോകളില്‍ 4.17 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ഇതിലൂടെ ₹10.22 കോടി ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ നേടി. മൊത്തം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗവും തമിഴ് പതിപ്പിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്.

തെലുഗു പതിപ്പിനും മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ₹12 ലക്ഷം രൂപയാണ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് നേടിയെങ്കിലും തമിഴ് പതിപ്പിനേക്കാൾ ഏറെ പിന്നിലാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ആവേശം വര്‍ധിക്കുമ്പോള്‍ ഹിന്ദി വിപണിയിലെ ചിത്രം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഡൽഹി എന്‍സി ആര്‍, പൂനെ, നാഗ്പൂർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ പല ഷോകളിലും ഇപ്പോഴും ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന വളരെ കുറവാണ്. ചില ഷോകളിൽ ഒക്യുപൻസി പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നാഗ്പൂരിൽ 20 ഷോകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിൽപ്പന നൂറുകണക്കിന് ടിക്കറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ്. ജാംനഗറിൽ ഏകദേശം 3 ശതമാനം ഒക്യുപൻസി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ചെറിയ ആശ്വാസം.

ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിജയിയുടെ പ്രധാന ശക്തി ഇപ്പോഴും തമിഴ്, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണികളാണെന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വലിയ ഓപ്പണിംഗ് നേടാൻ ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നുമാണ്.

ദേശീയ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ശൃംഖലകളിലും മികച്ച തുടക്കം

പിവിആര്‍, ഐനോക്‌സ്, സിനിപോളിസ് ശൃംഖലകളിലായി ആദ്യ ദിനത്തിനായി ഇതിനകം ഏകദേശം 7,200 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുകഴിഞ്ഞു. പി വിആറില്‍ ഏകദേശം 5,100 ടിക്കറ്റുകൾ, ഐനോക്സ് 1600 ടിക്കറ്റികള്‍, സിനിപോളിസില്‍ ഏകദേശം 5000 ടിക്കറ്റുകളുമാണ് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത്.

തമിഴ് പതിപ്പിന് ഈ ശൃംഖലകളിൽ 19 ശതമാനത്തിലധികം ഒക്യുപൻസി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, തെലുഗു പതിപ്പായ 'ജന നായകുഡു' ഇതുവരെ ഏകദേശം 300 ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ശൃംഖലകളിൽ വിറ്റഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചെന്നൈയിലെ ഐക്കോണിക് മായാജാൽ മൾട്ടിപ്ലക്സ് വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ്. ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ആദ്യ ദിവസത്തെ 48 ഷോകളും പൂർണ്ണമായും വിറ്റുതീർന്നു.

തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ വില ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 54 രൂപയും പരമാവധി കൂടിയത് 190 രൂപയുമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ കാരണം കുടുംബപ്രേക്ഷകരും വലിയ തോതിൽ ബുക്കിംഗ് നടത്തിയതായി തീയേറ്റർ ഉടമകൾ പറയുന്നു.

ബെംഗളൂരുവിൽ ₹2,500 വരെ ടിക്കറ്റ് വില. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയന്ത്രിത നിരക്കുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിൽ ചിത്രം കാണാൻ ആരാധകർ വലിയ തുക ചെലവഴിക്കുകയാണ്. ചില മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിൽ പ്രീമിയം റീക്ലൈനർ സീറ്റുകൾ ₹2,500 വരെ ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്.

ബുക്ക് മൈ ഷോയിലും വലിയ കുതിപ്പാണുണ്ടാകുന്നത്. റിലീസിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ 5.01 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വിറ്റു.

സമീപകാല റിലീസുകളിൽ പ്രീ-സെയിൽ റാങ്കിംഗ്—

കൂലി – 13.4 ലക്ഷം

ലിയോ – 12.8 ലക്ഷം

ജയിലർ – 6.36 ലക്ഷം

ദി ഗോട്ട് – 5.65 ലക്ഷം

ജന നായകൻ – 5.01 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകള്‍. തുടക്കത്തില്‍ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് വര്‍ധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ജൂലൈ 16 – ഏകദേശം 11,770 ടിക്കറ്റുകൾ, ജൂലൈ 19 – രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം, ജൂലൈ 20 – വീണ്ടും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകള്‍.

ദളപതി വിജയിയുടെ സിനിമാ യാത്രയുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വികാരവും ആരാധകരുടെ ആഘോഷവും ചേർന്നപ്പോൾ, 'ജന നായകൻ' റിലീസിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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