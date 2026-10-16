ആഗോള ബോക്സ് ഓഫില് വമ്പന് വേട്ടയുമായി തലൈവര്; ഞെട്ടിച്ച് 'ജയിലര് 2' ആദ്യദിന കലക്ഷന്! ബുക്ക് മൈഷോയില് റെക്കോര്ഡ് കുതിപ്പ്
കേരള ബോക്സ് ഓഫിസിലും വമ്പന് കലക്ഷന്. ലിയോയുടെ ആദ്യദിന കലക്ഷനെ മറികടന്ന് ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 11:11 AM IST
രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജയിലര് 2' വിന് മികച്ച പ്രതികരണം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷനാണ് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. കേരള ബോക്സ് ഓഫിസിലും റെക്കോര്ഡ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം ആദ്യദിനത്തില് നേടിയത്.
2023 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം 'ജയിലറി'ന്റെ തുടര്ച്ചയായാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കിയത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ തലൈവരുടെ മുത്തുവേല് പാണ്ഡ്യന് എന്ന കഥാപാത്രം വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും ആരാധകരിലും സിനിമാപ്രമികളിലുമുണ്ടായിരുന്നു.
ആഗോളതലത്തില് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് 125.25 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം വരുമാനം 70.25 കോടി രൂപയും നേടി. വിദേശ വിപണിയിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. 55 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. തമിഴ്നാടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന വിപണി. 43.35 കോടി രൂപയാണ് തമിഴില് നിന്ന് മാത്രം ആദ്യദിനത്തില് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആന്ധ്ര - തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് 14.50 കോടി രൂപയും ഹിന്ദിയില് നിന്ന് 3.50 കോടി രൂപയും കന്നഡയില് നിന്ന് 14.50 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. കേരളത്തില് നിന്ന് 12.50 കോടി രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്.
വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് കേരളത്തിലുള്പ്പെടെ ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിനത്തില് ലഭിച്ചത്. കേരളത്തില് മാത്രം 800 ഓളം തിയേറ്ററുകളിലാണ് സിനിമ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയത്. 4000 ഷോകളാണ് ചിത്രം ആദ്യ ദിനം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. വമ്പന് കലക്ഷനാണ് സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാത്രം ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. 12.50 കോടി രൂപയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ദിവസത്തില് ലഭിച്ചത്. 2023 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ലിയോയ്ക്ക് കേരളത്തില് നിന്ന് ആദ്യദിനത്തില് ലഭിച്ചത് 12 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഈ കലക്ഷനെയാണ് 'ജയിലര് 2' മറികടന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ 'എമ്പുരാന്' ആണ് കേരളത്തില് ഏറ്റവും കുടുതല് കലക്ഷന് (14.07) നേടിയ ചിത്രം.
ഈ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണെങ്കില് തമിഴില് നിന്നും ആദ്യ 1,000 കോടി കടക്കുന്ന ചിത്രമായി മാറുമോയെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളും സിനിമാ ആരാധകരും അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വരുന്ന വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ചിത്രം മികച്ച കലക്ഷന് നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്.
ടിക്കറ്റ് വില്പ്പനയിലും റെക്കോര്ഡ്
|റാങ്ക്
|സിനിമ
|പീക്ക്-അവർ ടിക്കറ്റുകൾ
|1
|ജയിലര് 2
|83.33കെ
|2
|ലിയോ
|82.40k വീഡിയോകൾ
|3
|കൂലി
|60.17k വീഡിയോകൾ
|4
|ജയിലര്
|60.06k വീഡിയോകൾ
|5
|കറുപ്പ്
|46.26കെ
ബുക്ക് മൈഷോയില് ടിക്കറ്റ് വില്പ്പനയില് റെക്കോര്ഡ് കുതിപ്പാണുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒറ്റ മണിക്കൂർ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന എന്ന റെക്കോർഡാണ് 'ജയിലര് 2' സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് വിജയ് ചിത്രം 'ലിയോ'(2023) ആയിരുന്നു. ഈ റെക്കോര്ഡാണ് അതിവേഗത്തില് 'ജയിലര് 2' മറികടന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. പ്രധാന വിപണികളിലൂടനീളമുള്ള ടിക്കറ്റുകള്ക്കാണ് ശക്തമായ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം വമ്പന് താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്. മോഹന്ലാല് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി താരങ്ങളാണ് മലയാളത്തില് നിന്ന് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ വില്ലന് വേഷത്തിനൊക്കെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നുമുണ്ടാകുന്നത്. മിഥുന് ചക്രവര്ത്തി, ഹൃത്വിക് റോഷന്, ശിവരാജ് കുമാര്, വിദ്യ ബാലന് തുടങ്ങിയവരും നിര്ണായക വേഷത്തില് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.
സണ്പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറില് കലാനിധി മാരന് ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. രമ്യ കൃഷ്ണന്, യോഗി ബാബു, മിര്ണ, എസ്.ജെ. സൂര്യ,അന്ന രാജന് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ താരങ്ങളാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത്. വിജയ് കാർത്തിക് കണ്ണൻ ഛായാഗ്രഹണവും ആർ നിർമ്മൽ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു.