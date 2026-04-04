ETV Bharat / entertainment

ജയിലര്‍ 2 ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി; റിലീസ് തിയതി ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും, രജനികാന്ത് ഇനി കമല്‍ഹാസനോടൊപ്പം

തമിഴിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ രജനികാന്തും കമല്‍ഹാസനും തമ്മില്‍ കൈകോര്‍ക്കുന്ന 'കെഎച്ച് x ആർകെ' എന്ന് താൽക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലായിരിക്കും ഇനി രജനികാന്ത് അഭിനയിക്കുക.

Rajinikanth (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 4, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തെന്നിന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ജയിലര്‍ 2. രജനികാന്ത്- നെൽസൺ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്‍റെ മിന്നുന്ന വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടായത്. രണ്ടാം ഭാഗവും നെല്‍സണ്‍ തന്നെയാണ് സംവിധാനം.

മുത്തുവേല്‍ പാണ്ഡ്യന്‍ എന്ന രജനീകാന്ത് കഥാപാത്രം വീണ്ടുമെത്തുമ്പോള്‍ ഇനി എന്താകും ചിത്രത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ താരങ്ങള്‍ അണിനിരക്കുന്ന ജയിലര്‍ 2 വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിവരമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.

ജയിലര്‍ 2 വിന്‍റെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി എന്ന വിവരമാണ് സൂപ്പര്‍താരം രജനികാന്ത് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും രജനികാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായ വിവരം അറിയിച്ചത്.

നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ് കുമാറിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ 2023 ല്‍ ആയിരുന്നു ജയിലര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തത്. ആഗോളതലത്തില്‍ 650 കോടിയിലധികമാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. രജനികാന്തിന്‍റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു ജയിലര്‍. മലയാളത്തിന്‍റെ നടന വിസ്‌മയം മോഹന്‍ലാലും ഈ ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭഗത്തിലും മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

അനിരുദ്ധ രവിചന്ദ്രനാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടും.

വിവിധ സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രധാന താരങ്ങള്‍ ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. മോഹന്‍ലാല്‍, വിനായകന്‍, മേഘ്‌നരാജ് സര്‍ജ, വിജയ് സേതുപതി എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങള്‍ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗത്തില്‍ രമ്യ കൃഷ്‌ണന്‍, യോഗി ബാബു, മിര്‍ണ തുടങ്ങിയവരും എത്തിയിരുന്നു. അതിഥി താരങ്ങളായി ശിവരാജ് കുമാരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും ഇവര്‍ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിവരം.

തമിഴിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ രജനികാന്തും കമല്‍ഹാസനും തമ്മില്‍ കൈകോര്‍ക്കുന്ന 'കെഎച്ച് x ആർകെ' എന്ന് താൽക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലായിരിക്കും ഇനി രജനികാന്ത് അഭിനയിക്കുക. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഓഗസ്റ്റില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് രജനികാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തി.

രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി കമല്‍ഹാസന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന തലൈവര്‍ 173 എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കിലായിരിക്കും ഒരുങ്ങുക എന്നാണ് സൂചന. സിബി ചക്രവര്‍ത്തിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. രാജ് കമല്‍ ഫിലിംസ് ഇന്‍റര്‍നാഷണനിന്‍റെ ബാനറില്‍ കമല്‍ഹാസന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ 2027 പൊങ്കല്‍ റിലീസാണ് എത്തുകയെന്നാണ് സൂചന.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങള്‍ എന്നതിനപ്പുറം, രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സൗഹൃദവും സാഹോദര്യവും ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും ഈ ചിത്രം. 46 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് താരങ്ങളും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

Read More:പേട്രിയറ്റ് ട്രെയിലര്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം!ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന മേക്കിംഗ്, അതിഗംഭീരമെന്ന് പ്രിയദര്‍ശന്‍
Read More:25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഉറ്റ ചങ്ങാതി വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക്; സെറ്റിലേക്ക് ഓടിയെത്തി സുചിത്ര മോഹന്‍ലാല്‍
Read More:ഇനി ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല; ദൃശ്യം 3 യുടെ ഡിജറ്റല്‍ അവകാശം ആമസോണിന് മാത്രം

TAGGED:

RAJINIKANTH
KAMAL HAASAN
JAILER 2 MOVIE
JAILER 2 RELEASE
JAILER 2 WRAP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.