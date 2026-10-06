ടൈഗർ വീണ്ടും കളത്തിൽ; സുരാജിന്റെ വില്ലൻ വേഷം, മോഹൻലാലിന്റെ മാസ് ലുക്ക്; ‘ജയിലർ 2’ ട്രെയിലര് തരംഗമാകുന്നു
ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ, ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്നും പോരാട്ടം എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നതെന്നും അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 9:56 AM IST
രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ‘ജയിലർ 2’ന്റെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. 2023ൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ വിജയം നേടിയ ‘ജയിലർ’ന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മാസ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായിരിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നൽകുന്നത്. രജനികാന്തിന്റെ ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ കഥാപാത്രത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനൊപ്പം നിരവധി സർപ്രൈസുകളും ട്രെയിലറില് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സൺ പിക്ചേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 15ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. റിലീസിന് വെറും പത്ത് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ട്രെയിലര് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനിച്ചിടത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് ‘ജയിലർ 2’ന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നൽകുന്നത്. ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യനായി രജനികാന്ത് വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുകയാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാം അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതിയ മുത്തുവേലിനെ തേടി പുതിയ ഭീഷണികൾ എത്തുകയാണ്.
ഒരു വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ ഡ്രൈവറായി സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ടൈഗറിനെയാണ് ട്രെയിലറില് കാണുന്നത്. എന്നാൽ പഴയ കൂട്ടാളികളും പുതിയ ശത്രുക്കളും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്റെ വരവോടെ മുത്തുവേലിന്റെ ജീവിതം വീണ്ടും മാറിമറിയുകയാണ്. ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിനെതിരെ ടൈഗർ നടത്തുന്ന തിരിച്ചടികളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആക്ഷൻ പശ്ചാത്തലമാകുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലറില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ വിനായകന്റെ കഥാപാത്രവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു പ്രധാന സംഘർഷമെങ്കിൽ, രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അതിലും വലിയൊരു അധോലോക ഗൂഢാലോചനയാണ് മുത്തുവേലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രെയിലറില് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വില്ലനായി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്
‘ജയിലർ 2’ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ കഥാപാത്രമാണ്. ശക്തമായ വില്ലൻ വേഷത്തിലാണ് സുരാജ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സുരാജിന്റെ തമിഴ് ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
ട്രെയിലറില് സുരാജിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം തന്നെ ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ പോരാട്ടം എത്രത്തോളം ശക്തമായിരിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. എസ്.ജെ. സൂര്യയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും ചേർന്ന് മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യന് മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ചിത്രത്തിന്റെ കഥയെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും ആവേശം നൽകുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം മോഹൻലാലിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. മാസ് ലുക്കിൽ മോഹൻലാൽ ട്രെയിലറില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ‘ജയിലർ’ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാസ് എൻട്രി വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും മോഹൻലാലിന്റെ സാന്നിധ്യം ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മോഹൻലാലിന് പുറമെ കന്നഡ സൂപ്പർതാരം ശിവ രാജ്കുമാറും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ജാക്കി ഷ്രോഫ്, രമ്യ കൃഷ്ണന്, അന്ന രേഷ്മ രാജൻ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന താരനിരയിലുണ്ട്. വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങളെ അണിനിരത്തുന്ന ‘ജയിലർ 2’ വമ്പൻ പാൻ-ഇന്ത്യൻ ക്യാൻവാസിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനെ കൂടാതെ നിരവധി മലയാളി താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, കോട്ടയം നസീർ, മിർണ, സുജിത് ശങ്കർ, സുനിൽ സുഗദ, ഷംന കാസിം, രാജേഷ് മാധവൻ എന്നിവരും ‘ജയിലർ 2’ന്റെ ഭാഗമാണ്.
വിദ്യ ബാലന്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റം
ബോളിവുഡ് താരം വിദ്യ ബാലന്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റവും ‘ജയിലർ 2’ന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. ട്രെയിലറില് വിദ്യ ബാലന്റെ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന്റെയും കൃത്യമായ പ്രാധാന്യം അണിയറപ്രവർത്തകർ പൂർണമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാറിന്റെ സംവിധാന ശൈലിയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ഡാർക്ക് കോമഡിയും ആക്ഷനും വയലൻസും ‘ജയിലർ 2’ലും ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് ട്രെയിലര് നൽകുന്ന സൂചന. ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാൾ വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ട്രെയിലര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രജനികാന്തും യോഗി ബാബുവും ഒന്നിക്കുന്ന രസകരമായ രംഗങ്ങളും ട്രെയിലറില് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷനും കോമഡിയും ഒരേസമയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നെൽസൺ ശൈലി രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും തുടരുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ സംഗീതമാണ് ട്രെയിലറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. ആദ്യ ‘ജയിലർ’ ചിത്രത്തിൽ ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് നൽകിയ മാസ് എലിവേഷനിൽ അനിരുദ്ധിന്റെ സംഗീതത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും ഗംഭീരമായ തീം മ്യൂസിക്കിലൂടെ അതേ ആവേശം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. വിജയ് കാർത്തിക് കണ്ണനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്.
2023ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ജയിലർ’ രജനികാന്തിന്റെ കരിയറിലെ നിർണായക തിരിച്ചുവരവുകളിലൊന്നായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാറിനൊപ്പമെത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ വിജയമായി മാറി. ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി രജനികാന്ത് വീണ്ടും മാസ് ഹീറോ ഇമേജ് ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 600 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ‘2.0’ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായും ‘ജയിലർ’ മാറി.
ആ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ട്രെയിലര് കൂടി എത്തിയതോടെ കാത്തിരിപ്പിന് ആവേശം ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്.
ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ, ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്നും പോരാട്ടം എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നതെന്നും അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. രജനികാന്തിന്റെ മാസ്, നെൽസന്റെ ഡാർക്ക് കോമഡി, അനിരുദ്ധിന്റെ സംഗീതം, വമ്പൻ താരനിര എന്നിവയെല്ലാം ഒരുമിക്കുമ്പോൾ ‘ജയിലർ 2’ ഒരു വലിയ തിയേറ്റർ അനുഭവമാകുമെന്നാണ് ട്രെയിലര് നൽകുന്ന സൂചന.