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മുത്തുവേല്‍ പാണ്ഡ്യന്‍റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന എന്‍ട്രി! 'ജയിലര്‍ 2' വിലെ 'വണ്‍ സണ്‍ വണ്‍ മൂണ്‍' ഗാനം പുറത്ത്; ചിത്രം ഒക്‌ടോബര്‍ 15 തിയേറ്ററുകളില്‍

ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലും എത്തുന്നുണ്ട്.

JAILER 2 MOVIE SUPERSTAR RAJINIKANTH ANIRUDH RAVICHANDER JAILER 2 RELEASE
Jailer 2 (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 12:07 PM IST

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സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ് കുമാര്‍ ഒരുക്കുന്ന ജയിലര്‍ 2 വിലെ രണ്ടാം സിംഗിള്‍ പുറത്ത്. വണ്‍ വണ്‍ മൂണ്‍ എന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍ ആണ്. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ വലിയ ആവേശമാണ് ആരാധകരിലുള്ളത്.

ഹൈസൻബർഗ്, സൂപ്പർ സുബ്ബു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഗാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനിരുദ്ധും എം എസ് കൃഷ്‌ണയും ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. രജനികാന്തിന്‍റെ മുത്തുവേല്‍ പാണ്ഡ്യന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ മാസ് പരിവേഷങ്ങളൊക്കെ ​ലിറിക് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2023 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ജയിലര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടര്‍ഭാഗമാണ് ജയിലര്‍ 2. നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ് കുമാര്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച ചിത്രം ഒക്‌ടോബര്‍ 15 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ആദ്യഭാഗം 600 കോടി രൂപയിലധികം നേടിയിരുന്നു. മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ രജനികാന്ത് എത്തിയത്.

മോഹന്‍ലാല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മലയാളത്തിലെ നിരവധി താരങ്ങളാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്‍റെ ക്യാരക്‌ടര്‍ ടീസര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ തരംഗമായിരുന്നു. അനിരുദ്ധിന്‍റെ സ്കോറില്‍ മാസ് ഡയലോഗുമായാണ് സുരാജിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. ദിലീപ് എന്ന വില്ലന്‍ കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത് എന്ന് ടീസറില്‍ വ്യക്തമാണ്.

'ജയിലർ' ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ 'മാത്യു' എന്ന മുംബൈ ഗ്യാങ്സ്റ്ററായി അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തി മോഹൻലാൽ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സുനിൽ സുഖദ, ഹക്കിം ഷാ, കോട്ടയം നസീർ, സുജിത് ശങ്കർ, അന്ന രേഷ്‌മ രാജന്‍, ഷംന കാസിം തുടങ്ങിയ താരങ്ങളൊക്കെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.

രജനികാന്തിനോടൊപ്പം വിദ്യാ ബാലന്‍, ശിവരാജ് കുമാര്‍, മിഥുന്‍ ചക്രവര്‍ത്തി, എസ്. ജെ. സൂര്യ, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, രമ്യ കൃഷ്‌ണന്‍, യോഗി ബാബു, ജതിന്‍ ശര്‍മ, ജാക്കി ഷറോഫ് എന്നിങ്ങനെ വമ്പന്‍ താരനിരതന്നെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. അതിഥി വേഷത്തിൽ വിജയ് സേതുപതിയും ചിത്രത്തിലുണ്ടാകും. ഇവർക്ക് പുറമേ ചില സർപ്രൈസ് ക്യാമിയോകളും ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

സുരാജിന് പുറമേ സുനിൽ സുഖദ, ഹക്കിം ഷാ, കോട്ടയം നസീർ, സുജിത് ശങ്കർ എന്നീ മലയാളി താരങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെയും സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം: വിജയ് കാർത്തിക് കണ്ണൻ, എഡിറ്റിങ്: ആർ. നിർമൽ, ആർട്ട്: കിരൺ, ആക്ഷൻ: ചേതൻ ഡിസൂസ.

സൺ പിക്ചേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരനാണ് സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്. അതേസമയം 'ജയിലര്‍ 2' വില്‍ അമീര്‍ ഖാനും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ഒരു ചെറിയ അതിഥി വേഷത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി കഥയില്‍ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ പാകത്തിലുള്ള ശക്തമായ കഥാപാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ചിത്രത്തില്‍ എത്തുകയെന്നാണ് സൂചന.

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TAGGED:

JAILER 2 MOVIE
SUPERSTAR RAJINIKANTH
ANIRUDH RAVICHANDER
JAILER 2 RELEASE
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