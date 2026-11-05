'ജയിലർ 2' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 800 കോടി ക്ലബ്ബിൽ! ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; 30 മിനിറ്റ് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ രംഗങ്ങളുമുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന
തിയേറ്ററില് പ്രദര്ശനം തുടര്ന്ന് 'ജയിലര് 2'. ഇത് രജനികാന്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 12:39 PM IST
സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജയിലർ 2' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം തുടരുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ 800 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില് കലക്ഷൻ പിന്നിട്ട ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്നാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളും ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇപ്പോള് ചർച്ചയാകുകയാണ്. ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള അധിക ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പതിപ്പ് ഒടിടിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കലക്ഷനുമായി ചിത്രം
രജനീകാന്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 'ജയിലർ 2'. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി 21 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ആഗോള ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 821.10 കോടി രൂപയിലെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 545.10 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇതിൽ 466.05 കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ് കലക്ഷൻ. വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് മാത്രം 276 കോടി രൂപയും സ്വന്തമാക്കി. ആഗോള കലക്ഷന്റെ 33.6 ശതമാനവും വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്.
തമിഴ് സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2018ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രജനീകാന്ത് ചിത്രം '2.0' നേടിയ ആഗോള കലക്ഷനെയും മറികടന്നാണ് 'ജയിലർ 2' മുന്നേറുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷാ പതിപ്പുകളിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. തമിഴിൽ നിന്ന് 322.43 കോടി രൂപയും തെലുഗുവില് നിന്ന് 85.43 കോടി രൂപയും ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് 50.10 കോടി രൂപയുമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. കന്നഡ പതിപ്പിൽ നിന്ന് 93 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ 334.35 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ 95.55 കോടി രൂപയുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേടിയത്. മൂന്നാം ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ 36.15 കോടി രൂപയും സ്വന്തമാക്കി. 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 2,44,058 ഷോകളാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക്
തിയേറ്ററില് ഇപ്പോഴും വിജയകരമായി പ്രദര്ശനം തുടരുന്ന 'ജയിലര് 2' ഒടിടിയിലേക്കും എത്തുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം നവംബർ 12ന് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ 'ജയിലർ 2' ഒടിടി പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചേക്കും. ഒക്ടോബർ 15നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ഇതനുസരിച്ച് നാല് ആഴ്ചത്തെ തിയേറ്റർ വിൻഡോയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഒടിടി റിലീസ്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശം ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയ്ക്കാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സൺ നെക്സ്റ്റിലൂടെയും ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്ന സൂചനകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒടിടി റിലീസ് തീയതിയും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
തിയേറ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചിത്രത്തിൽ അതിഥി വേഷങ്ങളിലെത്തിയ മോഹൻലാൽ, വിജയ് സേതുപതി, ഹൃത്വിക് റോഷൻ എന്നിവരുടെ കൂടുതൽ രംഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോയിൽ നടൻ സാന്തനു സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രംഗങ്ങളും പുതിയ പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
തിയേറ്റർ പതിപ്പിൽ മോഹൻലാലിന് ലഭിച്ച പരിമിതമായ സ്ക്രീൻ ടൈമും വിജയ് സേതുപതിയുടെ രംഗങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയെന്ന ചർച്ചകളും വലിയ വിമര്ശനങ്ങളും നേരത്തെ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്ന 'ജയിലർ 2'യുടെ ഒടിടി പതിപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.
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