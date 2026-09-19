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'ഇത് വേറെ ലെവല്‍ വില്ലന്‍'! അനിരുദ്ധിന്‍റെ ബിജിഎം; 'ജയിലര്‍ 2' വിലെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്‍റെ കിടിലന്‍ ക്യാരക്‌ടര്‍ ടീസര്‍ പുറത്ത്

പ്രേക്ഷകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 'ജയിലര്‍ 2' ഒക്‌ടോബര്‍ 15 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും

Suraj Venjaramoodu JAILER 2 movie Superstar Rajinikanth Nelson dilip kumar
Suraj Venjaramoodu's character teaser out (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 9:55 AM IST

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ജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ജയിലര്‍ 2' എന്ന ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ചിത്രത്തിന്‍റെതായി പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ആദ്യ ക്യാരക്‌ടര്‍ ടീസര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

മലയാളത്തിലെ നിരവധി താരങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്‍റെ കിടിലന്‍ ക്യാരക്‌ടര്‍ വീഡിയോ ആണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അനിരുദ്ധിന്‍റെ സ്കോറില്‍ മാസ് ഡയലോഗുമായാണ് സുരാജിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. ദിലീപ് എന്ന വില്ലന്‍ കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത് എന്ന് ടീസറില്‍ വ്യക്തമാണ്.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ഷംന കാസിമും രജിനികാന്തും ഒരുമിച്ചെത്തിയ ഗാനം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ടീസര്‍ പുറത്ത് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ നിരവധി കമന്‍റുകളാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും വരുന്നത്. "സുരാജേട്ടന്‍ പീക്ക് വില്ലനിങ് ലോഡിങ്", "രജനികാന്തിനെ കടത്തിവെട്ടുമോ", "അമ്പോ വേറെ ലെവൽ", "സുരാജേട്ടന്റെ മാസ്സ്", "ഇതൊരു ഒന്ന് ഒന്നര പൊളിയായിരിക്കും", ഇങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ് കുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ജയിലര്‍ 2' ഒക്‌ടോബര്‍ 15 നാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 2023 ല്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ജയിലര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടര്‍ഭാഗമാണിത്.

ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലും എത്തുന്നുണ്ട്. 'ജയിലർ' ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ 'മാത്യു' എന്ന മുംബൈ ഗ്യാങ്സ്റ്ററായി അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തി മോഹൻലാൽ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സുനിൽ സുഖദ, ഹക്കിം ഷാ, കോട്ടയം നസീർ, സുജിത് ശങ്കർ, അന്ന രേഷ്‌മ രാജന്‍, ഷംന കാസിം തുടങ്ങിയ താരങ്ങളൊക്കെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.

രമ്യ കൃഷ്‌ണന്‍, യോഗി ബാബു, എസ്.ജെ. സൂര്യ, വിദ്യാ ബാലൻ, ജതിൻ ശർമ, ജാക്കി ഷ്റോഫ്, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങള്‍. അതിഥി വേഷത്തില്‍ വിജയ് സേതുപതിയും സിനിമയില്‍ ഉണ്ടാകും.

2023 ല്‍ തെന്നിന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരുക്കിയ ആദ്യ ഭാഗം വലിയ വിജയമായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും നിരൂപകരില്‍ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. വമ്പന്‍ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ എന്തായിരിക്കും നെല്‍സണ്‍ മാജിക് എന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ രജനികാന്ത് എത്തിയത്. ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കലക്ഷനില്‍ നിന്ന് 600 കോടി രൂപയിലേറെയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെയും സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം: വിജയ് കാർത്തിക് കണ്ണൻ, എഡിറ്റിങ്: ആർ. നിർമൽ, ആർട്ട്: കിരൺ, ആക്ഷൻ: ചേതൻ ഡിസൂസ.

ആദ്യ ഭാഗം പോലെതന്നെ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളാല്‍ സമ്പന്നമായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാഗവും എന്നാണ് വിവരം.

സൺ പിക്ചേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരനാണ് സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്.

അതേസമയം 'ജയിലര്‍ 2' വില്‍ അമീര്‍ ഖാനും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ഒരു ചെറിയ അതിഥി വേഷത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി കഥയില്‍ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ പാകത്തിലുള്ള ശക്തമായ കഥാപാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ചിത്രത്തില്‍ എത്തുകയെന്നാണ് സൂചന.

ബോളിവുഡ് സൂപ്പർസ്റ്റാറിനായി ഒരു ഗംഭീരമായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീക്വൻസ് ടീം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

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TAGGED:

SURAJ VENJARAMOODU
JAILER 2 MOVIE
SUPERSTAR RAJINIKANTH
NELSON DILIP KUMAR
SURAJ VENJARAMOODU CHARACTER TEASER

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