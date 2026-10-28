75ാം വയസിലും ബോക്സ് ഓഫിസ് കിംഗ്!'ശിവാജി മുതല് ജയിലര് 2' വരെ; തമിഴ് സിനിമയുടെ വളര്ച്ചയില് രജനികാന്തിന്റെ റെക്കോര്ഡ് യാത്ര
തമിഴ് സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന് റെക്കോര്ഡ് തിരുത്തി 'ജയിലര് 2'. രണ്ടാം വാരത്തിലും കുതിപ്പ്. 1,000 കോടി കടക്കുമോയെന്ന് ഉറ്റുനോക്കി ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 11:41 AM IST
നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത് രജനീകാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ജയിലര് 2' രണ്ടാം വാരത്തിലും തിയേറ്ററില് തരംഗം തീര്ക്കുകയാണ്. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് 13 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് 750 കോടി രൂപ ക്ലബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്.
സാക്നില്ക്കിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒക്ടോബർ 27 ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 7.50 കോടി നെറ്റ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം നെറ്റ് കലക്ഷൻ 415.65 കോടി രൂപയായും ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 486.50 കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു. വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 257.50 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത് 744 കോടി രൂപയാണ്.
തിയേറ്ററില് ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം. ഞായറാഴ്ച 25.70 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം തിങ്കളാഴ്ച 9.45 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേടിയത്. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ കലക്ഷൻ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് 7.50 കോടി രൂപയിലെത്തി. എങ്കിലും തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണ്. ഭാഷ തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളിൽ തമിഴ് പതിപ്പാണ് മുന്നിൽ. തെലുഗു, ഹിന്ദി പതിപ്പുകളും ആഭ്യന്തര കലക്ഷനിലേക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട്.
ദിവസേനയുള്ള കലക്ഷന്
|ദിവസം
|കലക്ഷന്
|ഒന്നാം ദിവസം
|43.35
|രണ്ടാം ദിവസം
|26.60
|മൂന്നാം ദിവസം
|33.80
|നാലാം ദിവസം
|39.95
|അഞ്ചാം ദിവസം
|31.40
|ആറാം ദിവസം
|32.19
|ഏഴാം ദിവസം
|18.50
|എട്ടാം ദിവസം
|10.75
|ഒന്പതാം ദിവസം
|9.35
|പത്താം ദിവസം
|16.15
|പതിനൊന്നാം ദിവസം
|17.35
|പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം
|5.65
|പതിമൂന്നാം ദിവസം
|4.15
അതേസമയം, വിദേശ ബോക്സ് ഓഫീസിലെ പ്രകടനവും 'ജയിലർ 2'ന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വിദേശ വിപണികളിൽ ചിത്രം 27 മില്യൺ ഡോളർ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. വടക്കേ അമേരിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ചിത്രത്തിന്കറെ ആഗോള നേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് യുഎസിലും കാനഡയിലുമുള്ള മികച്ച സ്വീകാര്യത ചിത്രത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ കരുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രജനീകാന്തിന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ബോക്സ് ഓഫീസ് നേട്ടമായാണ് 'ജയിലർ 2' വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. 2018ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ '2.0' നേടിയ ആഗോള കലക്ഷനെ മറികടന്ന ചിത്രം തമിഴ് സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി.
തലൈവരുടെ സിനിമയുടെ ഈ നേട്ടത്തില് തമിഴ് സിനിമയുടെ ആഗോള വിപണി വളർച്ചയിൽ രജനീകാന്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് വീണ്ടും സോഷ്യല് മീേഡിയയിലും സിനിമാ പ്രേമികള്ക്കിടയിലും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.
2007ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ശിവാജി: ദി ബോസ്' ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏകദേശം 150 കോടി രൂപ നേടിയതോടെയാണ് തമിഴ് സിനിമയുടെ 100 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം ശ്രദ്ധേയമായത്. 2010ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എന്തിരൻ' ഏകദേശം 290 കോടി നേടികൊണ്ട് 200 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് കടന്നു. 2018ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ '2.0' ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 691 കോടി നേടിയതോടെ തമിഴ് സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ വിപുലമായി. ഇപ്പോൾ 'ജയിലർ 2' 700 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തിയതോടെ ഈ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് രജനീകാന്ത്. തമിഴ് സിനിമാ വിപണിയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും ജയിലര് 2 വിനാണ്. തന്റെ 75 ാം വയസിലാണ് തമിഴ് സിനിമയുടെ റെക്കോര്ഡുകള് രജിനികാന്ത് തിരുത്തി കുറിച്ചത്.
ബാഹുബലി 2', 'പുഷ്പ 2', 'ആർആർആർ', 'കെജിഎഫ് ചാപ്റ്റർ 2', 'കൽക്കി 2898 എഡി, ധുരന്ധര് 2' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബോക്സ് ഓഫീസ് സാധ്യതകൾ വിപുലീകരിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ്. ഈ നിരയിലേക്കാണ് 'ജയിലർ 2' വും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം 1,000 കോടി ആഗോള കലക്ഷൻ എന്ന നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് എത്താൻ ചിത്രത്തിന് കഴിയുമോ എന്നാണ് ഇനി സിനിമാലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. രണ്ടാം വാരത്തിൽ കലക്ഷനിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, രജനികാന്തിന്റെ താരമൂല്യവും നിലവിലെ കലക്ഷൻ ട്രെൻഡും വരും ദിവസങ്ങളിലെ തിയേറ്റർ പ്രകടനവും നിർണായകമാകും.